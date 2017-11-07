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«Челси» скоро уволит Конте. Скриньте

Все обсуждают, что Жозе Моуринью и Антонио Конте не пожали друг другу руки после встречи «Челси» и «МЮ» в прошедшие выходные. Лондонцы неожиданно выиграли с минимальным счетом, а после матча Конте пошел на поле к футболистам. Моуринью его ждать не стал, а потом попросил журналистов не раздувать конфликт из ничего.

Сейчас вся Англия ищет повод для зацепок в адрес Антонио Конте. Победы оставляют «Челси» в чемпионской гонке, но любая осечка даст Абрамовичу формальный повод уволить Конте. Есть несколько причин, почему владелец «Челси» может скоро этого захотеть. Тем более что сам Конте не скрывает, что скучает по итальянскому футболу.

Антонио Конте тренирует так, что привык управлять всеми делами. Летом он залез в трансферы и просил в состав несколько громких фамилий. Лукаку и Льоренте ушли к конкурентам, что разозлило главного тренера «Челси». По слухам, именно в тот момент он рассорился с Абрамовичем.

Перед игрой с «Манчестер Юнайтед» отдельно от остальных тренировался Давид Луис. Бразильский защитник считает, что так Конте наказывает его за дружбу с Диего Костой. Деньги за Косту на счет «Челси» уже поступили, но осадок от их ссоры с Конте остается. И сказывается на игре команды.

От лица Абрамовича с Конте общается вице-президент «Челси» Марина Грановская. Из-за их конфликтов клуб по собственному желанию покинул Майкл Эменало. Он занимал должность технического директора и отвечал за трансферы. Эменало работал в «Челси» с 2007 года. Абрамович ему доверял.

А еще Абрамовичу нужны победы в Лиге чемпионов и чемпионате одновременно с долгосрочным развитием команды. Конте тоже хочет таких успехов, но для этого просит глобальное усиление команды. Учитывая любовь владельца «Челси» к увольнению тренеров в следующий сезон после чемпионства, скоро Конте покинет клуб.

«Челси» сейчас просто ужасен. Как так вышло?

Англия. Премьер-лига Англия Челси Конте Антонио Абрамович Роман
Комментарии (19)
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El_Chori
1510065817
Женщина в футболе всегда к беде
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Romio-xxx
1510065823
Бредовая статья для самопиара,созданная на основании слухов!Не пожал руку,не вышел на поле...Такой бред!В команде 25 футболистов,а выпустить можно только 11,кем то приходится всегда жертвовать,у кого-нибудь может быть микротравма...
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Kondrat Jr
1510068962
Дайте человеку работать, не вяжите его по рукам, дайте то, что ему нужно, и он даст результат.
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OfaZavr
1510070002
это все слухи, домыслы и сплетни журналистов.
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Yurini
1510073901
ЧЕЛСИ продлит контракт с Конте в конце этого сезона! Скриньте!!! Бл_я Буду!
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southerner
1510086806
автор пиз__ол, скриньте
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mutabor0992
1510087224
Ну если Абгаша такой взлетный может будет и сам тренировать и сам трансферами заниматься и сам молодежь взращивать???
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greedytoski
1510094962
фиерический бред..., даже дайлимайл уж насколько они любят челси обосрать и то такой куйни не пишут. все понадергано и высасано из пальца.
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nailvakh
1510136359
Список спорных утверждений писанины: Все обсуждают, что Жозе Моуринью и Антонио Конте не пожали друг другу руки Лондонцы неожиданно выиграли вся Англия ищет повод для зацепок в адрес Антонио Конте любая осечка даст Абрамовичу формальный повод уволить Конте От лица Абрамовича с Конте общается вице-президент «Челси» Марина Грановская Из-за их конфликтов клуб по собственному желанию покинул Майкл Эменало просит глобальное усиление команды Откуда ты берешь это дерьмо?
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nailvakh
1510136473
Автор ты или глубокий дед, типа Рейнгольда и Орлова или сопливый подросток
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