«Челси» скоро уволит Конте. Скриньте

Все обсуждают, что Жозе Моуринью и Антонио Конте не пожали друг другу руки после встречи «Челси» и «МЮ» в прошедшие выходные. Лондонцы неожиданно выиграли с минимальным счетом, а после матча Конте пошел на поле к футболистам. Моуринью его ждать не стал, а потом попросил журналистов не раздувать конфликт из ничего.

Сейчас вся Англия ищет повод для зацепок в адрес Антонио Конте. Победы оставляют «Челси» в чемпионской гонке, но любая осечка даст Абрамовичу формальный повод уволить Конте. Есть несколько причин, почему владелец «Челси» может скоро этого захотеть. Тем более что сам Конте не скрывает, что скучает по итальянскому футболу.

Антонио Конте тренирует так, что привык управлять всеми делами. Летом он залез в трансферы и просил в состав несколько громких фамилий. Лукаку и Льоренте ушли к конкурентам, что разозлило главного тренера «Челси». По слухам, именно в тот момент он рассорился с Абрамовичем.

Перед игрой с «Манчестер Юнайтед» отдельно от остальных тренировался Давид Луис. Бразильский защитник считает, что так Конте наказывает его за дружбу с Диего Костой. Деньги за Косту на счет «Челси» уже поступили, но осадок от их ссоры с Конте остается. И сказывается на игре команды.

От лица Абрамовича с Конте общается вице-президент «Челси» Марина Грановская. Из-за их конфликтов клуб по собственному желанию покинул Майкл Эменало. Он занимал должность технического директора и отвечал за трансферы. Эменало работал в «Челси» с 2007 года. Абрамович ему доверял.

А еще Абрамовичу нужны победы в Лиге чемпионов и чемпионате одновременно с долгосрочным развитием команды. Конте тоже хочет таких успехов, но для этого просит глобальное усиление команды. Учитывая любовь владельца «Челси» к увольнению тренеров в следующий сезон после чемпионства, скоро Конте покинет клуб.

«Челси» сейчас просто ужасен. Как так вышло?