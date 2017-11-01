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    «Челси» сейчас просто ужасен. Как так вышло?


    3.8
    Голосов: 5
    01.11.2017 15:25
    Чемпион везде проваливается, а Антонио Конте близок к увольнению.

    Бесполезная продажа

    «Раньше у меня вообще не было работы. Может, один-два сэйва за игру. Теперь каждый матч дается с большим трудом. Не знаю, почему так происходит», – рассуждал Тибо Куртуа после игры с «Ромой». Одна причина в провальной игре «Челси» у своих ворот точно есть. Летом клуб продал Неманью Матича в «Манчестер Юнайтед». На его место пришел Бакайоко из «Монако», но все посыпалось.

    За английский сезон-2016/17 «Челси» имел 33 пропущенных мяча и проиграл всего пять матчей. Десять стартовых игр нового турнира уже принесли десяток голов и три поражения. В двух матчах с «Ромой» в Лиге чемпионов «Челси» вообще пропустил шесть голов. Здесь сказалась и травма Канте, который не играет с 7-го октября. Без ключевого опорника оборона «Челси» пустила 11 голов в шести матчах. Самым сильным соперником на этом отрезке была та злополучная «Рома».

    «Когда видишь Матича и Канте рядом, ощущается надежность. Того человека, кто продал серба в «Юнайтед», надо уволить. Это одно из самых бредовых решений, что я видел», – удивлялся бывший футболист Фил Невилл после игр Лиги чемпионов. Бакайоко же пока отличился только тем, что покрасил волосы в синий цвет. Так француз выполнил обещание после первого забитого мяча в Премьер-лиге. В оборонительных обязанностях он пока слабоват.

    Бесполезная покупка

    Летом «Челси» вложил в трансферы почти 200 миллионов евро. Почти половина этой суммы ушла на покупки Бакайоко и Мораты. За нападающего «Реала» отдали 62 миллиона евро. В карьере испанца «Челси» – первый клуб, где его брали на роль главного форварда. «Реал» и «Ювентус» больше использовали Морату в помощи. Возвращение в мадридский клуб игрок вообще назвал ошибкой, но позже сослался на ошибку в переводе.

    До этого в атаке «Челси» зажигал Диего Коста. 20 голов и 10 передач – классная статистика для главного форварда команды. Коста выполнял много работы и без голов. Напором и самоотдачей он мотивировал партнеров идти в прессинг, а заодно и давил соперников. Мората на такое не способен. Конте хотел к размену Косты на Морату еще и Льоренте, но опытного нападающего забрал «Тоттенхэм». А за срыв покупки Лукаку тренер «Челси» разозлился на Абрамовича.

    Морату не слабый. В девяти матчах Премьер-лиги он забил шесть голов и отдал три паса. Но теперь не нападающий создает моменты для партнеров и самого себя, а все пытаются играть на него. Футбол «Челси» меняется тяжело. «Сложно перейти от игры с Костой на игру с Моратой. Они отличаются друг от друга. Когда вы меняете центрфорварда, то должны изменить подход к игре. В этом проблема «Челси», – по клубу бьет даже Клаудио Раньери.

    Все очень плохо

    За двумя главными проблемами скрыто многое. Например, слухи все отчетливее отправляют в «Челси» Маурицио Сарри, который творит шедевры с «Наполи» в Серии А. Каждое поражение – лишний повод для пинка в сторону Антонио Конте. Главный тренер «Челси» сейчас в натянутых отношениях с руководством. Конте просто не привык работать, когда не получает нужных футболистов. А Роман Абрамович не любит давления от подчиненных.

    Игроки тоже не помогают тренеру чувствовать себя уверенно. Ходили даже слухи о его конфликте с лидерами команды, но Конте назвал их бредом. Ротация состава заканчивается на постоянных выходах со скамейки шутника Миши Батшуайи. Начиная с сезона-2016/17, тот забил уже шесть голов с замены в Премьер-лиге. Больше только у нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, которому тоже не дают играть в основе.

    От лидирующего в АПЛ «Манчестер Сити» клуб отстает уже на девять очков. В группе Лиги чемпионов «Челси» пока второй, за что должен благодарить героический «Карабах». Положительных новостей из «Челси» не приходит. Единственным плюсом могло стать продление контракта с Фабрегасом. Но даже ему готовы предложить только однолетнее соглашение и ради того, чтобы Сеска не взял «МЮ». Перспектив, что «Челси» поправит что-то до зимы, сейчас нет.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Челси»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии (8)
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    DeStar
    1509546183
    Нормальный мората, статистика говорит сама за себя. Проблем в обороне, да и отсутствие канте - так себе...
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    BRO_football
    1509550242
    Все знают, что у Челси после чемпионского сезона происходит спад. К примеру, сезон 2015/2016, когда Лестер стал чемпионом, Челси занял 10 место с 12 победами. Тогда "синих" тоже все ругали, а Азара называли худшим трансфером Челси. И ничего, следующий сезон всё равно выиграли, а Азар стал лучшим бомбардиром команды.
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    Docentusa
    1509551453
    Это футбол!Всё бывает!!!
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    OfaZavr
    1509554412
    да это всегда так чуть неудачная серия журналисты сразу кричат что кризис наступил, ничего страшного у любой команды бывает подобное, пройдут через это и все наладиться.
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    Sarco
    1509555821
    Проблема Челси в спортивном директоре , вот и все. Конте отличный тренер , ему нужно было купить тех кого он просил и все было бы по другому , например, в футболе Конте самое важное звено винбеки , сколько ему купили топовых винбегов ?
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    Berikosha
    1509556008
    Верим в команду!
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    Pourport
    1509625470
    До трофея рано,в Риме разгром а Рома далеко не ТОП!
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    Pourport
    1509625550
    Единственный провал Челси,это кривоногий Рюдигер в защите!
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