У «Спартака» кошмар с травмами. Пора что-то менять

О плохом физическом состоянии игроков «Спартака» все вспоминают со старта сезона. Что-то пошло не так уже во время предсезонной подготовки. Если провальный второй тайм с «Динамо», когда было упущено преимущество в два мяча, объяснили долгим матчем за Суперкубок России, то дальше оправданий не нашлось. «Спартак» теряет очки и футбольные кадры, давая дополнительную нагрузку здоровым игрокам. Теперь лидеры «Спартака» все чаще смотрят матчи из ложи для прессы.

Интересно, что основные проблемы совпали с началом работы в клубе нового физиотерапевта. В июле к «Спартаку» присоединился аргентинец Серхио Габриэль де Сан Мартин. До московского клуба он работал в «Динамо» и в сборной России. У новичка тренерского штаба «Спартака» большой трудовой опыт отношений с футболистами, но пока что-то идет не так. Клуб проваливал концовку игры с «Уфой», буквально встал во втором тайме встречи с «Зенитом» и упустил преимущество в дерби с ЦСКА. Добавим к этим играм и матч против «Тосно», где «Спартак» дважды пропустил под конец матча. Если бы не было таких провалов, красно-белые могли бы снова бороться за лидерство.

Из-за тяжелых повреждений «Спартак» уже надолго потерял двух основных футболистов. Тигиев и Тимофеев пропустят по полгода из-за разрыва передней крестообразной связки. Несколько недель отсутствовали Денис Глушаков и Зе Луиш. Селихов, Роша, Промес – все они тоже не играли по причине травм разного характера. «Мне самому хочется понять, откуда в команде столько разных травм», – оправдывался Массимо Каррера. Матчей становится все больше, а футболистам – тяжелее. Ситуация не изменилась и к середине октября. От лидирующего в таблице чемпионата «Зенита» московский коллектив отстает на восемь очков.

«Спартак» не добрал несколько очков в предыдущих матчах Лиги чемпионов во многом из-за своего нездорового состояния. Во встрече с «Марибором» команда Карреры тоже провалила заключительные минуты. Богар забил на 86-й минуте, а потом только удача спасла «Спартак» от поражения. Всю игру «Спартак» проигрывал центр поля. Уже в середине первого тайма из-за травмы с поля вынужденно ушел Глушаков. Это сломало Каррере всю игровую задумку.

«В концовке матча мы почему-то прижались к воротам. Не знаю, почему так происходит», – досадовал после той игры Александр Самедов. Затем была встреча с «Ливерпулем», где все получилось еще хуже. «Спартак» произвел сразу три вынужденные замены, при этом как-то умудрившись удержать ничью. Голкипер Артем Ребров травмировался в столкновении с Салахом, а вот повреждения Самедова и Попова вызывают вопросы. Их мышечные травмы во второй половине случились как раз из-за слабой физической готовности.

Новый матч – новые травмы. В игре против «Севильи» серьезное несчастье настигло Самедова. «Спартаку» снова пришлось менять план на встречу и делать перестановки. На 42-й минуте едва не ушел с поля Джикия, но в итоге он героически доиграл матч. Игра с «Севильей» – все равно лучшая за последнее время в плане физики. В начале второго тайма «Спартак» прижался к воротам, но сделал это из-за чрезмерного напора «Севильи». То, что москвичи привыкли к нагрузкам, проявилось в концовке матча.

Футболисты «Спартака» выглядели мобильнее и выносливее в быстрых прорывах, обгоняли соперников и забивали голы. Достигнуто это за счет удачного расклада и хитрости.

«Мы контролировали игру, а «Спартак» провел всего шесть контратак», – рассуждал после матча тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо. В своих выводах он прав, но москвичи осознано играли именно так. Ведя в счете, «Спартак» экономил энергию и коллективно оборонялся. Ввязываться в бесконечную борьбу за инициативу – значит, рисковать потерять кого-то еще. Тяжелого футбола и без травм в таком матче было достаточно.

«Спартак» учится на своих ошибках и прогрессирует, но работать над физикой по-прежнему необходимо. Иначе ни о какой чемпионской гонке или выходе в плей-офф Лиги чемпионов можно вообще не разговаривать.

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов! Как это было

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