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    У Карвахаля проблемы с сердцем. Все серьезно?


    5
    Голосов: 4
    07.10.2017 09:00
    У «Реала» и Испании большая потеря.

    Что случилось?

    В середине прошлого месяца Дани Карвахаль подписал новый контракт с «Реалом» до 2022 года, но, возможно, он не отработает его до конца. Дело в том, что у защитника Королевского клуба была диагностирована проблема с сердцем − перикардит. Карвахаль страдает от вируса, который влияет на перикард.

    Перикард − наружная соединительнотканая оболочка сердца. Он представляет собой тонкий, но плотный мешок, в котором находится сердце. Перикард отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.

    Что теперь делать?

    Учитывая обнаруженную болезнь, Карвахалю в ближайшее время противопоказаны сильные физические нагрузки. Он не сможет выходить на поле минимум два месяца. Отсутствие ведущего защитника добавит проблем Зинедину Зидану, так как партнеры Карвахаля по обороне (Тео Эрнандес и Марсело) только восстанавливаются после травм.

    Есть вероятность, что Карвахаль завершит карьеру?

    Проблемы с сердцем − это то, с чем нужно быть очень осторожным, играя в футбол. История знает множество примеров, когда проблемы с сердцем приводили к гибели футболистов, самые известные − Марк-Вивьен Фоэ, Антонио Пуэрта, Шейк Тиоте. Врачи «Реала» вряд ли разрешат Карвахалю играть, если будет хоть малейшая вероятность осложнений.

    Кто заменит Карвахаля?

    На данный момент − воспитанник мадридского клуба Ашраф Хакими. 18-летний марокканец отыграл 90 минут в матче с «Эспаньолом» и не вызвал нареканий тренерского штаба. Как минимум до декабря у Хакими есть время проявить себя и закрепиться в обойме футболистов, которых активно использует Зидан.

    Но, возможно, заменять никого не придется

    Сразу несколько источников в твиттере сообщили, что восстановление Карвахаля займет меньше, чем два месяца − возможно, уже на следующей неделе он будет тренироваться. Пока неизвестно, фейковые это новости или нет, но они добавляют оптимизма.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 7 октября 2017, 18:32

      огромного здоровья и возвращения на поле

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Kugal 7 октября 2017, 15:36

      если не в Реале , то в Китае еще поиграет..., а что в команду к Халку, там и нагрузка поменьше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1659

      KalterJax > Kugal 10 октября 2017, 10:54

      Да в Китае сейчас тоже гайки закручивают! так просто по полю у них вряд ли погуляешь! особенно после разочарования в игре многих звёзд туда уехавших!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      xsdm 7 октября 2017, 15:30

      Сразу вспомнился Де ла Ред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 октября 2017, 10:55

      Здоровья и терпения!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 7 октября 2017, 10:41

      здоровья!!!

      2
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