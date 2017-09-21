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    «Реал» упустил мировой рекорд. Сколько на нем можно было заработать

    21 сентября 2017
    Евгений Найданов рассказывает об исторической серии, которую оборвал «Реал», и о деньгах, которые бы он принес.

    Ночью среды «Реал» на своем поле уступил со счетом 0:1 «Бетису». Мадридцы не забили в 74 официальных встречах подряд и не побили мировой рекорд «Сантоса». Напомним, что бразильская команда забивала в 73 матчах подряд в период с 1961 по 1963 год. В те времена за нее выступал легендарный Пеле.

    До поединка с «Бетисом» футболисты «Реала» уходили с поля без забитого мяча лишь в апреле 2016 года, когда не сумели пробить «Манчестер Сити» в гостевом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Серия «Реала» длилась 509 дней. Голевое безумие началось 30 апреля 2016 года игрой c «Реалом Сосьедад» и вместилось в 200 голов.

    49 голов в рамках этой серии были забиты Криштиану Роналду, по 21 мячу на свой счет записали Карим Бензема и Альваро Мората.

    73-матчевая голевая серия «Реала». Бомбардиры:

    1. Криштиану Роналду – 49 голов
    2. Карим Бензема – 21
    3. Альваро Мората – 21
    4. Марко Асенсио – 14
    5. Иско – 12
    6. Гарет Бэйл – 12
    7. Серхио Рамос – 11
    8. Хамес Родригес – 11

    Команды, которым досталось: «Атлетико» (5 матчей), «Севилья» (5), «Барселона» (4), «Реал Сосьедад» (4), «Валенсия» (4), «Депортиво» (4), «Сельта» (4), «Бетис» (2), «Осасуна» (2), «Эспаньол» (2), «Вильярреал» (2), «Лас-Пальмас» (2), «Эйбар» (2), «Атлетик» (2), «Алавес» (2), «Леганес» (2), «Леонеса», хихонский «Спортинг» (2), «Гранада» (2), «Малага» (2), лиссабонский «Спортинг» (2), дортмундская «Боруссия» (2), «Легия» (2), «Наполи» (2), «Бавария» (2), «Леванте», «Манчестер Сити», «Америка», «Касима», «Манчестер Юнайтед», АПОЭЛ, «Ювентус».

    На ставках под такую продолжительную серию можно было заработать. Я потратил немало усилий, но все же посчитал коэффициенты букмекерских контор на гол мадридцев во всех матчах серии. «Реал» – один из самых сильных и популярных клубов мирового футбола, поэтому и коэффициенты на их голы – одни из самых низких среди всех команд. Например, в первой игре серии с «Реалом Сосьедад» на гол «Мадрида» давали коэффициент 1,15. Но были коэффициенты и побольше. В гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» на гол «Реала» можно было поставить за 1,45, а в поединке с «Барселоной в Примере – за 1,5.

    Если предположить, что ваша первоначальная сумма составляла 1000 рублей, а ставили вы «догоном» на все матчи серии до конца не снимая выигрышей, то по завершении 73-й встречи на вашем счете было бы 3 миллиона 542 тысячи 760 рублей.

    Все были уверены, что в игре с «Бетисом» «Реал» забьет, поэтому на это событие давали символический коэффициент со значением меньше 1,01. На таком свой банк не увеличить. Так что если бы мы захотели под рекорд улучшить миллионный выигрыш, то поставили бы деньги на победу за 1,09. Ведь победа – это и есть гол. И заработали бы на этом еще более 200 тысяч рублей. Но в итоге не случилось даже ничьей. «Реал» не получил победу, а история футбола не получила важное событие.

    Фото: globallookpress.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 13
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2017, 02:06

      Тоже было интересно, сколько можно было бы на этом заработать деньжат) Но, самому было просто жалко времени поднимать стату и всё высчитывать. Спасибо за кропотливый труд)

      4
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 21 сентября 2017, 19:35

      Не люблю низкие кф!!! после того, как я поставил на Челси с дойным исходом в домашнем поединке с Сандерлендом, а они проиграли 0:3 - зарёкся не связываться с мелкими коэф-ми.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 сентября 2017, 15:57

      Видимо автор сечет фишку, не первый раз значит по 3 млн. выигрывал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 21 сентября 2017, 11:56

      Грамотная реклама букмеккерских контор, не более!

      7
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > Paladius 21 сентября 2017, 16:14

      Всех сразу?)

      2
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro > Бомбардир 21 сентября 2017, 23:34

      А мне понравилась Ваша скрупулёзность в цифрах!... У меня терпения не хватает так последовательно всё по полочкам...

      1
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > insider_retro 21 сентября 2017, 23:44

      В ближайшее время планирую таким же образом посчитать серию Акинфеева.

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Бомбардир 22 сентября 2017, 07:34

      Посчитал на досуге, что бы можно было получить, с начальной минимальной ставки 10 рублей, с учетом максимума на данную ставку в 5800 рублей. Коэффициент взят средний - 1,3.
      10 * 1,3 = 13
      13 * 1,3 = 16,9
      16,9 * 1,3 = 21,97
      21,97 * 1,3 = 28,561
      28,561 * 1,3 = 37,1293
      37,1293 * 1,3 = 48,26809
      48,26809 * 1,3 = 62,74852
      62,74852 * 1,3 = 81,57307
      81,57307 * 1,3 = 106,045
      106,045 * 1,3 = 137,8585
      137,8585 * 1,3 = 179,216
      179,216 * 1,3 = 232,9809
      232,9809 * 1,3 = 302,8751
      302,8751 * 1,3 = 393,7376
      393,7376 * 1,3 = 511,8589
      511,8589 * 1,3 = 665,4166
      665,4166 * 1,3 = 865,0416
      865,0416 * 1,3 = 1124,554
      1124,554 * 1,3 = 1461,92
      1461,92 * 1,3 = 1900,496
      1900,496 * 1,3 = 2470,645
      2470,645 * 1,3 = 3211,839
      3211,839 * 1,3 = 4175,391
      4175,391 * 1,3 = 5428,008
      5428,008 * 1,3 = 7056,41
      26 10 * 1,3 = 13,00
      27 13 * 1,3 = 16,90
      28 16,9 * 1,3 = 21,97
      29 21,97 * 1,3 = 28,56
      30 28,561 * 1,3 = 37,13
      31 37,1293 * 1,3 = 48,27
      32 48,26809 * 1,3 = 62,75
      33 62,74852 * 1,3 = 81,57
      34 81,57307 * 1,3 = 106,04
      35 106,045 * 1,3 = 137,86
      36 137,8585 * 1,3 = 179,22
      37 179,216 * 1,3 = 232,98
      38 232,9809 * 1,3 = 302,88
      39 302,8751 * 1,3 = 393,74

      Затраты - 10 рублей. Получено 7056,41+393,74=7450,15 ублей

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      Рейтинг: +70530

      insider_retro > Zenit-84 22 сентября 2017, 09:29

      Не увлекаюсь прогнозами и ставками, но всё больше убеждаюсь, что тема серьёзная и вдохновенная!!.. Браво!!..

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      Рейтинг: +24997

      bset 21 сентября 2017, 11:21

      "Роналду уже не тот" ну или как там завистники обычно пишут?)

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > bset 21 сентября 2017, 11:40

      Тот)Сейчас как раз отдохнувшим будет крушить все и вся.

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