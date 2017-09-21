«Реал» упустил мировой рекорд. Сколько на нем можно было заработать

Евгений Найданов рассказывает об исторической серии, которую оборвал «Реал», и о деньгах, которые бы он принес.

Ночью среды «Реал» на своем поле уступил со счетом 0:1 «Бетису». Мадридцы не забили в 74 официальных встречах подряд и не побили мировой рекорд «Сантоса». Напомним, что бразильская команда забивала в 73 матчах подряд в период с 1961 по 1963 год. В те времена за нее выступал легендарный Пеле.

До поединка с «Бетисом» футболисты «Реала» уходили с поля без забитого мяча лишь в апреле 2016 года, когда не сумели пробить «Манчестер Сити» в гостевом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Серия «Реала» длилась 509 дней. Голевое безумие началось 30 апреля 2016 года игрой c «Реалом Сосьедад» и вместилось в 200 голов.

49 голов в рамках этой серии были забиты Криштиану Роналду, по 21 мячу на свой счет записали Карим Бензема и Альваро Мората.

73-матчевая голевая серия «Реала». Бомбардиры:

Криштиану Роналду – 49 голов Карим Бензема – 21 Альваро Мората – 21 Марко Асенсио – 14 Иско – 12 Гарет Бэйл – 12 Серхио Рамос – 11 Хамес Родригес – 11

Команды, которым досталось: «Атлетико» (5 матчей), «Севилья» (5), «Барселона» (4), «Реал Сосьедад» (4), «Валенсия» (4), «Депортиво» (4), «Сельта» (4), «Бетис» (2), «Осасуна» (2), «Эспаньол» (2), «Вильярреал» (2), «Лас-Пальмас» (2), «Эйбар» (2), «Атлетик» (2), «Алавес» (2), «Леганес» (2), «Леонеса», хихонский «Спортинг» (2), «Гранада» (2), «Малага» (2), лиссабонский «Спортинг» (2), дортмундская «Боруссия» (2), «Легия» (2), «Наполи» (2), «Бавария» (2), «Леванте», «Манчестер Сити», «Америка», «Касима», «Манчестер Юнайтед», АПОЭЛ, «Ювентус».

На ставках под такую продолжительную серию можно было заработать. Я потратил немало усилий, но все же посчитал коэффициенты букмекерских контор на гол мадридцев во всех матчах серии. «Реал» – один из самых сильных и популярных клубов мирового футбола, поэтому и коэффициенты на их голы – одни из самых низких среди всех команд. Например, в первой игре серии с «Реалом Сосьедад» на гол «Мадрида» давали коэффициент 1,15. Но были коэффициенты и побольше. В гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» на гол «Реала» можно было поставить за 1,45, а в поединке с «Барселоной в Примере – за 1,5.

Если предположить, что ваша первоначальная сумма составляла 1000 рублей, а ставили вы «догоном» на все матчи серии до конца не снимая выигрышей, то по завершении 73-й встречи на вашем счете было бы 3 миллиона 542 тысячи 760 рублей.

Все были уверены, что в игре с «Бетисом» «Реал» забьет, поэтому на это событие давали символический коэффициент со значением меньше 1,01. На таком свой банк не увеличить. Так что если бы мы захотели под рекорд улучшить миллионный выигрыш, то поставили бы деньги на победу за 1,09. Ведь победа – это и есть гол. И заработали бы на этом еще более 200 тысяч рублей. Но в итоге не случилось даже ничьей. «Реал» не получил победу, а история футбола не получила важное событие.

Фото: globallookpress.com