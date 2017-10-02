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  • «Спартак» и ЦСКА против англичан, новый состав сборной, реформы Китая. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Спартак» и ЦСКА против англичан, новый состав сборной, реформы Китая. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Аленичев и Титов создают одну из самых интересных команд России. И за нее надо поболеть

Бывшие тренеры «Спартака» уехали в Красноярск и строят там симпатичный «Енисей», который очень хочется увидеть в Премьер-лиге. Николай Живоглядов изучил клуб и поговорил с его фанатами.

Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка

Есть Кокорин, но нет Дзюбы. А игроков «Тосно» больше, чем «Краснодара». Каждый новый список сборной − повод для отдельного разбора.

Российскому владельцу «Монако» грозит тюрьма. Что случилось?

Дмитрий Рыболовлев вытащил «Монако» из второй лиги, сделал чемпионом и заработал сотни миллионов на успешных трансферах. Но сейчас у него большие проблемы из-за подозрений в незаконных связях с чиновниками. При этом все это, возможно, затевалось для того, чтобы выиграть суд над человеком, который его обманул.

«Спартак» хуже всех, с кем мы играли в этом сезоне». Как фанаты «Ливерпуля» реагируют на матч в России

«Спартак» героически вытащил ничью, потеряв по ходу матча троих игроков. Но английским фанатам московский клуб не очень понравился (зато понравились вратари). Почитайте реакции из Англии.

«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА. Это настоящий позор

А вот ЦСКА свой матч с английским топ-клубом бесславно проиграл. «МЮ» легко раскрошил команду, которая и без этого вязнет в тотальном кризисе. Александр Плеханов был на игре и записал впечатления от увиденного.

Соперник «Локомотива» устроил сенсацию, а теперь обитает в чужом городе. Репортаж из Чехии

Сергей Беседин привез очень атмосферный рассказ из места, где сейчас обитает «Фастав Злин» − чешский соперник «Локо». С архитектурой, разговорами и пивом. Правда, город этот не относится к «Фаставу», но от этого он не становится менее интересным.

Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?

Подробный и систематизированный рассказ Александра Плеханова о том, как меняется та самая политика китайского футбола. Деньги теперь расходуют аккуратнее, а своих футболистов развивают еще сильнее.

Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации

В воскресенье Каталония проводила референдум о независимости. Центральные власти Испании были против, поэтому в автономной области весь день проходили жесткие столкновения полиции и протестующих. Футбольный клуб «Барселона» как один главных символов региона − конечно, тоже в центре всего этого неспокойного сюжета.

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1506934961
Удачи Енисею и его тренерам.
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