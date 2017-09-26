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    Российскому владельцу «Монако» грозит тюрьма. Что случилось?


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    Голосов: 5
    26.09.2017 16:20
    Теперь он может перестать управлять самым успешным французским клубом последних лет.

    Что случилось?

    Миллиардер Дмитрий Рыболовлев владеет футбольным клубом «Монако». Он увлекается спортом и давно коллекционирует картины. Швейцарский арт-дизайнер Иван Бувье продавал ему произведения Пикассо, Да Винчи и других художников. Всего сделок набралось на сумму около 2 миллиардов долларов. Затем выяснилось, что Бувье обманывал Рыболовлева и завышал цену. Представители бизнесмена подали в суд. Разбирательство идет два года, но сейчас пришло к обвинениям в сторону самого Рыболовлева. Утверждается, что он тайно договаривался со следствием и влиял на ход дела, подкупая полицейских и чиновников. Из-за всего этого Рыболовлева уже объявили в княжестве нежелательной персоной. Князь Монако, всегда относившийся к миллиардеру с недоверием, готов вообще прекратить с ним всякие контакты. Пока удерживает лишь этот самый футбольный клуб.

    Рыболовлев виноват?

    Доказательства серьезные. Министр юстиции Филипп Нармино уже был допрошен по этому делу. Есть доказательства, что Рыболовлев переписывался с ним и другими чиновниками. Нармино получал от миллиардера подарки. Таким образом, российский миллиардер следил за ходом дела и управлял им. Все это стало известно из телефона адвоката Татьяны Бершеды. Женщина передала его следствию в качестве доказательства по делу Бувье. Но в памяти телефона обнаружились сведения, сделавшие виновным Рыболовлева. Сейчас расследование продолжается уже в этом русле.

    Что теперь будет с «Монако»?

    В сезоне-2016/17 «Монако» выиграл чемпионат Франции впервые за 17 лет. В летнее трансферное окно клуб потратил 100 миллионов евро на трансферы, но и заработал на продаже игроков 177 миллионов. Еще 180 миллионов «Монако» получит от «ПСЖ» за переход Мбаппе через год. При Рыболовлеве клуб научился зарабатывать.

    Россиянин владеет «Монако» с 2011 года, когда обязался вложить в него 100 миллионов евро за четыре года. Только за три последних сезона он отдал 300 миллионов евро, а всего потратил на него почти 500 миллионов. Ранее Forbes писал, что покупка футбольного клуба была выгодна Рыболовлеву для укрепления связей с элитными людьми в княжестве. Контрольным пакетом акций владеет компания Рыболовлева, но 33% еще остаются за людьми из правительства Монако.

    Французские источники сообщают, что Рыболовлева из-за произошедшей ситуации уже попросили покинуть княжество. Велика вероятность, что в этом случае у «Монако» скоро сменится владелец, потому что Рыболовлев просто не сможет управлять «Монако». Тогда же клуб может лишиться еще одного важного человека. Вице-президент «Монако» Вадим Васильев решает все важные вопросы, выступает в прессе и давно работает рядом с Рыболовлевым.

    Что говорит сам Рыболовлев?

    Сейчас Рыболовлев находится в отпуске в Лос-Анджелесе, откуда отрицает все обвинения. «Мы уличили Бувье в грандиозном мошенничестве, но все пытаются отвлечься от этого. Уход из «Монако»? Это необоснованные слухи. СМИ все выдумывают», – утверждает Рыболовлев. Forbes оценивает состояние Рыболовлева в 7,3 миллиарда долларов. Это делает его 15-м в списке богатейших людей России. Отказываться от вложений в футбольный клуб он не готов, хотя Васильев еще год назад утверждал, что «Монако» без проблем работает и на самофинансировании.

    Как Рыболовлев повлиял на «Монако»?

    За время руководства «Монако» Рыболовлев добился для клуба больших привилегий в чемпионате Франции. Если остальные французские команды платят 75% подоходный налог на прибыль от миллиона евро, то «Монако» так и остался жить по правилам княжества. Рыболовлев и Васильев через долгие переговоры с лигой и другими владельцами футбольных клубов решили ситуацию выплатой штрафа в 50 миллионов евро. Ее разбили на несколько лет.

    До прихода Рыболовлева «Монако» едва не скатился в третью лигу. Теперь клуб на ведущих ролях во французском футболе, пробивается в четверку лучших в Лиге чемпионов и покупает игроков уровня Радамеля Фалькао. Чемпионство стало логичным результатом грамотного развития проекта. С появлением такого «Монако» со стабильным финансированием и поступательным развитием увеличилось внимание и к Лиге 1.

    На матчах «Монако» теперь появляются богатые люди, из-за чего планируется даже увеличение мест на вип-трибуне. При Рыболовлеве клуб живет так, что может легко отпустить любого футболиста и стать сильнее. «Это законы рынка. Каждый игрок может уйти, потому что это его жизнь. У нас нет нужды никого удерживать, хотя в футболе тяжело жить прибыльно и побеждать. Это смесь бизнеса и эмоций», – рассказывал Рыболовлев в мае.

    С его уходом многое потеряет весь французский футбол.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Монако»
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 21 октября 2017, 14:42

      ...Глеб Жиглов говорил: вор должен сидеть в тюрьме!!! Только эти жидомассоны положили на РОССИЮ и на нас --народ,огромный член.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 сентября 2017, 08:36

      По этому толстосуму давно тюрьма плачет. Его сажать были должны ещё за Уралкалий. Странно, что Кремль вообще дал ему спокойно уйти из страны вместе с деньгами.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 27 сентября 2017, 05:30

      паровоз подошел к последней станции

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > sprint5 21 октября 2017, 14:43

      ...он уйдёт по запасному пути,так что ждать нам нечего.

      0
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 26 сентября 2017, 21:07

      Вот и попался хуесос ебаный. Никогда его терпеть не мог суку. Денег напиздил и нет чтобы хоть копейкой Амкару попочь, эта гнида выехала развивать Монако. Гнать суку. Давить падлу.

      8
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > SPARTAK__MOSCOW 27 сентября 2017, 08:34

      +100, согласен полностью

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 26 сентября 2017, 21:01

      А вот нефиг баб-адвокатов нанимать. От баб все зло.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 сентября 2017, 20:04

      К чёрту эту Францию! Пусть приезжает в Россию и вкладывается в какой-нибудь клуб РФПЛ. Уверен, скоро появятся слухи о покупке Рыболовлевым ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 26 сентября 2017, 19:40

      дорогой друг для тебя ворота в Крылья Советов всегда открыты мы тебя ждём нахер тебе этот Монако .а по чесноку хотя бы уровень Ткаченко в своё время вернуть было бы уже классно)))

      -1
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      Рейтинг: +112

      kanosa 26 сентября 2017, 19:03

      жируют миллиардеры , сначала картины покупают за бешеные бабки а потом осознают что это перебор, а потом жаба давит, нех тогда покупать вообще

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 сентября 2017, 19:02

      Это он машинально, по старой привычке так сказать. Пускай покупает какой нибудь клуб в России, здесь за такое не остранят

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 26 сентября 2017, 19:01

      французы по жизни были баранами

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > swot1205 27 сентября 2017, 11:05

      у нас бы так и продолжал воровать а там дело завели -ро всей вероятности обратно прибежит

      3
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