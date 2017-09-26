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  • Российскому владельцу «Монако» грозит тюрьма. Что случилось?

Российскому владельцу «Монако» грозит тюрьма. Что случилось?

Что случилось?

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев владеет футбольным клубом «Монако». Он увлекается спортом и давно коллекционирует картины. Швейцарский арт-дизайнер Иван Бувье продавал ему произведения Пикассо, Да Винчи и других художников. Всего сделок набралось на сумму около 2 миллиардов долларов. Затем выяснилось, что Бувье обманывал Рыболовлева и завышал цену. Представители бизнесмена подали в суд. Разбирательство идет два года, но сейчас пришло к обвинениям в сторону самого Рыболовлева. Утверждается, что он тайно договаривался со следствием и влиял на ход дела, подкупая полицейских и чиновников. Из-за всего этого Рыболовлева уже объявили в княжестве нежелательной персоной. Князь Монако, всегда относившийся к миллиардеру с недоверием, готов вообще прекратить с ним всякие контакты. Пока удерживает лишь этот самый футбольный клуб.

Рыболовлев виноват?

Доказательства серьезные. Министр юстиции Филипп Нармино уже был допрошен по этому делу. Есть доказательства, что Рыболовлев переписывался с ним и другими чиновниками. Нармино получал от миллиардера подарки. Таким образом, российский миллиардер следил за ходом дела и управлял им. Все это стало известно из телефона адвоката Татьяны Бершеды. Женщина передала его следствию в качестве доказательства по делу Бувье. Но в памяти телефона обнаружились сведения, сделавшие виновным Рыболовлева. Сейчас расследование продолжается уже в этом русле.

Что теперь будет с «Монако»?

В сезоне-2016/17 «Монако» выиграл чемпионат Франции впервые за 17 лет. В летнее трансферное окно клуб потратил 100 миллионов евро на трансферы, но и заработал на продаже игроков 177 миллионов. Еще 180 миллионов «Монако» получит от «ПСЖ» за переход Мбаппе через год. При Рыболовлеве клуб научился зарабатывать.

Россиянин владеет «Монако» с 2011 года, когда обязался вложить в него 100 миллионов евро за четыре года. Только за три последних сезона он отдал 300 миллионов евро, а всего потратил на него почти 500 миллионов. Ранее Forbes писал, что покупка футбольного клуба была выгодна Рыболовлеву для укрепления связей с элитными людьми в княжестве. Контрольным пакетом акций владеет компания Рыболовлева, но 33% еще остаются за людьми из правительства Монако.

Французские источники сообщают, что Рыболовлева из-за произошедшей ситуации уже попросили покинуть княжество. Велика вероятность, что в этом случае у «Монако» скоро сменится владелец, потому что Рыболовлев просто не сможет управлять «Монако». Тогда же клуб может лишиться еще одного важного человека. Вице-президент «Монако» Вадим Васильев решает все важные вопросы, выступает в прессе и давно работает рядом с Рыболовлевым.

Что говорит сам Рыболовлев?

Сейчас Рыболовлев находится в отпуске в Лос-Анджелесе, откуда отрицает все обвинения. «Мы уличили Бувье в грандиозном мошенничестве, но все пытаются отвлечься от этого. Уход из «Монако»? Это необоснованные слухи. СМИ все выдумывают», – утверждает Рыболовлев. Forbes оценивает состояние Рыболовлева в 7,3 миллиарда долларов. Это делает его 15-м в списке богатейших людей России. Отказываться от вложений в футбольный клуб он не готов, хотя Васильев еще год назад утверждал, что «Монако» без проблем работает и на самофинансировании.

Как Рыболовлев повлиял на «Монако»?

За время руководства «Монако» Рыболовлев добился для клуба больших привилегий в чемпионате Франции. Если остальные французские команды платят 75% подоходный налог на прибыль от миллиона евро, то «Монако» так и остался жить по правилам княжества. Рыболовлев и Васильев через долгие переговоры с лигой и другими владельцами футбольных клубов решили ситуацию выплатой штрафа в 50 миллионов евро. Ее разбили на несколько лет.

До прихода Рыболовлева «Монако» едва не скатился в третью лигу. Теперь клуб на ведущих ролях во французском футболе, пробивается в четверку лучших в Лиге чемпионов и покупает игроков уровня Радамеля Фалькао. Чемпионство стало логичным результатом грамотного развития проекта. С появлением такого «Монако» со стабильным финансированием и поступательным развитием увеличилось внимание и к Лиге 1.

На матчах «Монако» теперь появляются богатые люди, из-за чего планируется даже увеличение мест на вип-трибуне. При Рыболовлеве клуб живет так, что может легко отпустить любого футболиста и стать сильнее. «Это законы рынка. Каждый игрок может уйти, потому что это его жизнь. У нас нет нужды никого удерживать, хотя в футболе тяжело жить прибыльно и побеждать. Это смесь бизнеса и эмоций», – рассказывал Рыболовлев в мае.

С его уходом многое потеряет весь французский футбол.

Франция. Лига 1 Франция Монако Рыболовлев Дмитрий
Комментарии (15)
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Dgad
1506433290
Если уйдет то о нынешним Монако можно будет забыть,
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roman230582
1506441729
Это он машинально, по старой привычке так сказать. Пускай покупает какой нибудь клуб в России, здесь за такое не остранят
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kanosa
1506441789
жируют миллиардеры , сначала картины покупают за бешеные бабки а потом осознают что это перебор, а потом жаба давит, нех тогда покупать вообще
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h3LL1k
1506444046
дорогой друг для тебя ворота в Крылья Советов всегда открыты мы тебя ждём нахер тебе этот Монако .а по чесноку хотя бы уровень Ткаченко в своё время вернуть было бы уже классно)))
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BRO_football
1506445469
К чёрту эту Францию! Пусть приезжает в Россию и вкладывается в какой-нибудь клуб РФПЛ. Уверен, скоро появятся слухи о покупке Рыболовлевым ЦСКА.
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Smekaev
1506448870
А вот нефиг баб-адвокатов нанимать. От баб все зло.
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SPARTAK__MOSCOW
1506449223
Вот и попался хуесос ебаный. Никогда его терпеть не мог суку. Денег напиздил и нет чтобы хоть копейкой Амкару попочь, эта гнида выехала развивать Монако. Гнать суку. Давить падлу.
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sprint5
1506479437
паровоз подошел к последней станции
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Danish Dynamite
1506490612
По этому толстосуму давно тюрьма плачет. Его сажать были должны ещё за Уралкалий. Странно, что Кремль вообще дал ему спокойно уйти из страны вместе с деньгами.
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FaTeK1945ru
1508586123
...Глеб Жиглов говорил: вор должен сидеть в тюрьме!!! Только эти жидомассоны положили на РОССИЮ и на нас --народ,огромный член.
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