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    «Спартак» хуже всех, с кем мы играли в этом сезоне». Как фанаты «Ливерпуля» реагируют на матч в России


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    Голосов: 12
    27.09.2017 09:00
    Англичане недовольны результатом и собственными голкиперами.

    Цитаты с форума forums.liverpoolfc.com:

    Жаловаться не на что. Винить кроме себя больше некого. Не смогли обыграть слабенькую «Севилью» дома, а затем еще более слабый «Спартак» в гостях.

    LivapewlDivas

    Кариус и помешал победить. На какую победу вообще можно рассчитывать с таким вратарем.

    GruntB4

    «Спартак» с удовольствием дотянул до ничьей. Второй тайм ужасен. По правде говоря, мы должны были все решать в первом.

    Anfield Iron 58

    Как тут не победить? Мы безнадежны.

    JHon

    Купите нам этого кипера.

    Overrun

    Можно ли их вратаря привезти нам в январе? Пожалуйста!

    FlyingAggers

    Если б были нормальные креативщики и страйкеры, все бы закончилось со счетом 5:1.

    RKP77

    Как этому хламу может так везти?

    KoalaToure

    Почему «хламу»?

    Alon1

    Как я и говорил ранее, оба их кипера круче чем наши. И с этим клоуном в лице тренера мы ничего не выиграем. Ничего.

    FlyingAggers

    Их оба киперы выдали матчи жизни, наш же – даже не смог отбить мяч, летевший рядом с ним.

    redeyes77

    Цитаты с redandwhitekop.com

    Не катастрофа, просто еще одна игра, где мы жалеем о том, что не реализовали отличные шансы. «Спартак» слаб. Если «Севилья» сделает их в обоих матчах, а мы устраним «Марибор», все будет нормально.

    campioni

    Разочаровывающий результат, но не кошмарный все равно.

    Avens

    «Спартак» был ужасен. Хуже всех, с кем мы играли в этом сезоне. Должны были возить их по полной программе.

    stevo747

    В Москве всегда тяжело выиграть и немногим это удастся.

    jillc

    Думаю, защита отлично справилась. «Спартак» смотрелся странно. А как они тянули время на своем стадионе, да еще и в начале тайма.

    Rob Dylan

    Конечно, должны были выигрывать. Мы были гораздо сильнее «Спартака». Но паниковать ни к чему, у нас отличные шансы пройти дальше.

    Gnurglan

    Веселит это «не парьтесь из-за «Севильи», мы грохнем «Спартак». Сейчас что? Черт с ним, со «Спартаком», уж «Марибор» грохнем?

    Working Class Hen-Pecked Hero

    Едем в Россию, доминируем тотально, но не забиваем достаточно. Разочарование есть, но не все так страшно.

    number 168

    Ужасная игра вратаря. Все.

    Nick110581

    Двух побед и ничьи хватит. Если вдруг «Спартак» не обыграет «Севилью», что не очень реально.

    kennedy81

    Я даже автобусом это не назову. «Спартак» был кошмарен, это еще больше добавляет негатива. Каждый видел их жуткий фейл после углового в матче чемпионата России, и у нас был такой же шанс, но мы даже это запороли. Хорошо хоть это не в лиге случилось. Теперь нужно дважды обыграть «Марибор» и еще раз «Спартак».

    aggerdid

    Если «Спартак» это чемпион России, то у меня и слов нет. Пулису бы понравилось. Реально, одна из худших команд, что я вообще видел в Лиге чемпионов.

    Butcher Knife Roberto

    Никакого автобуса не было. Они просто не знали, что делать с мячом. Паркующие автобус не получают 5 в 2 в контратаке.

    BobPaisley3

    Отвратительно. Должно было закончиться 0:4, если б наши вообще знали, как надо забивать.

    RivaGe

    Пройдем дальше – отлично. Останемся третьими – реальный шанс выиграть Лигу Европы. Да все нормально.

    rushyman

    Судья и «Спартак» убили эту игру.

    plasterered

    Одна из самых убийственных игр, которую я видел. Опять куча шансов, и всего один гол. У них всего один удар в створ – и гол. Если честно, просто ужас, насколько часто все это происходит. Если б мы умели нормально завершать, то обыграли бы «Бернли», «Севилью», «Спартак» и «Уотфорд» просто с легкостью.

    swoopy

    «Чемпионство «Спартака» – случайность». Что говорят фанаты «Ливерпуля» перед игрой в России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 12
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    Комментарии45
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      Рейтинг: -10

      Строгино_88 28 сентября 2017, 11:18

      Жаль еще основа на травмах

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 28 сентября 2017, 11:13

      Админы ! забаньте уже этого СпартакПараша по IP адресу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 27 сентября 2017, 22:59

      В пользу Спартака только один факт-счет на табло =) больше плюсов в их игре не увидел....

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 27 сентября 2017, 20:35

      А ведь они паникуют!

      1
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      Рейтинг: +15

      Лукавый 27 сентября 2017, 20:14

      Плохой там или слабый Спартак, но если вы такие сильные, то чего ж не выиграли? А потому лучше молчать, чем говорить. А насчет Лиги Европы и не заикайтесь даже. Там вы можете столкнуться с Зенитом и мало вам не покажется.

      5
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 27 сентября 2017, 20:05

      Болеем за наших

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 сентября 2017, 19:56

      против англичан всегда хорошо играли еще со времен СССР

      2
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      Рейтинг: +238

      spar57 27 сентября 2017, 19:50

      Как говорил один из тренеров РФПЛ - смотрите не табло.

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 27 сентября 2017, 19:38

      сегодня будут играть кони. будем сегодня за них болеть, потому как, на международной арене надо все наши клубы поддерживать.

      2
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      Рейтинг: +24

      TEPEK 27 сентября 2017, 19:29

      Хоть и не болею за мясо, ну желаю им в дальнейшем пройти все команды в ЛЧ!!!
      А англишы пусть палец сосо свой.

      3
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