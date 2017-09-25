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    «Чемпионство «Спартака» – случайность». Что говорят фанаты «Ливерпуля» перед игрой в России


    3.6
    Голосов: 9
    25.09.2017 18:00
    Англичане мало знают о «Спартаке», но в победе почти не сомневаются.

    Комментарии с форума forums.liverpoolfc.com:

    На ничью я согласен.

    TheRiedle

    Ну уж нет.

    MiraclesArePossible

    Для чего? Чтоб в Лигу Европы попасть? Мы обязаны обыгрывать такие команды, как «Спартак».

    LivapewlDivas

    Разозлюсь, если будет ничья. Очень рассчитываю на уверенную победу. Думаю, 4:1.

    grenny158

    Просто наберите три очка. Если наберем меньше, будет позор.

    AngriestRed

    Немногие в Москве набирают по три очка, будь это ЛЧ или ЛЕ. Так что слово «позор» тут вряд ли уместно.

    GrottonRed

    Погода и поле вполне способствуют, так что забьем три-четыре.

    RobertoBaggio94

    Если выиграем, то все равно это будет непросто. Все-таки это выезд, чужое поле. Надо рвать с первых минут. Забивать как минимум три, тогда точно победим.

    rosso76

    Просто выиграть и все. Не хочу, чтоб в последних двух матчах нам пришлось добывать максимум очков.

    longstebe

    О «Спартаке» ничего не знаю, поэтому какой состав надо выбрать – загадка. Возможно, основным полузащитниками нужно чуть передохнуть.

    ynwa118118

    Надо три очка и все. Мы не для того так хотели в ЛЧ, чтобы выглядеть там слабо.

    johnamiri

    Чемпионство «Спартака» – случайность. В нынешнем сезоне они просто ужасны. Если мы сыграем хотя бы примерно на своем уровне – легко победим.

    tonylet

    Думаю, мы вообще должны легко брать девять очков в следующих трех матчах. Этого должно быть достаточно для выхода в плей-офф.

    Jazlaz74

    В России мы играем не так уж здорово исторически. Но притом соперник не в лучшем состоянии. Надеюсь на три очка и чтобы все вернулись здоровыми. А то некоторые русские не очень-то дружелюбны.

    aylesbyred

    Если победим, выход из группы будет казаться не такой уж сложной задачей. Впрочем, то, как нелегко нам на выезде даются отдельные матчи, в которых надо побеждать, настораживает. Еще интересно, будет ли «Спартак» идти вперед или же не станет форсировать. У них впереди есть крутой форвард, который может быть и не готов, но в целом проблем доставить способен.

    wavdeep

    Комментарии с форума redandwhitekop.com:

    Думаю, мы гораздо сильнее их. И надеюсь, что фактор выезда не слишком нам помешает это доказать.

    Fitzy.

    Глядя на то, как «Спартак» играет, кажется, что они вообще худшая команда в группе.

    Rick Sanchez

    Надо брать три очка. Слишком мало взяли дома.

    swoopy

    Грохните их 3:0. Сыграть 2:2 с последней командой лиги – это как вообще?

    L8Craig

    Надеюсь, что победим. Но еще больше надеюсь, что наши фанаты будут в порядке. Просто держитесь вместе.

    Upinsmoke

    Вспоминаю матчи в 1992-м со «Спартаком». Боже, как это было ужасно. Знаю, что через десять лет мы их уничтожили, но все равно тот турнир Кубка Кубков до сих пор в памяти.

    Kekule

    Знаю, что в защите мы слабы, значит, надо сфокусироваться на том, в чем мы сильны. Если начнем резко, побьем их. Вообще, думаю, 5:3 будет.

    Didi_ram

    Как-то хреново они выглядят, не правда ли. Состав подобрать непросто, но я бы ротировал, дал кому-нибудь отдохнуть.

    JD.

    Не могу дождаться того момента, когда вся атакующая четверка Коутиньо-Салах-Фирмино-Мане наконец-то соберется вместе. Победим 4:2.

    David Struhme

    Возник тут у меня вопрос: а у них же искусственное поле, да?

    So... Howard Phillips

    Ну, да.

    sms1986

    Нет, у них травяное, просто с волокнами от искусственного. Как у нас.

    dudleyred

    Они пишут, что все билеты проданы. Но притом может не сыграть Глушаков, и это здорово, поскольку он у них – один из лучших. В целом, смотрю, многие на нашем форуме уверены в победе.

    А вообще у них хороший тренер, но проблем хватает в этом сезоне. Их нужно уважать и провести действительно серьезный матч. Победа будет отличным результатом.

    stockdam

    Это одна из важнейших игр за последние годы. Я совершенно не понимаю, как некоторые здесь что-то говорят о какой-то там ротации.

    ZeusMetallica

    Очень жду. Рассчитываю на три очка и вообще на 3:0.

    MattyBoy21

    Читал про них, в последнее время их изрядно штормило, даже призывы к увольнению Карреры были слышны. Но вот именно такие команды в последнее время нам доставляли проблемы.

    Bend It Like Aurelio

    А еще на форуме redandwhitekop.com попытались перевести фразу с одного из спартаковских форумов на английский язык. Получилось странное: «Bazhenov's dog predicted a fierce f*cking»

    Пользователь Justanotherfan удивился: «Я говорю по-русски, но что он пытался сказать, я так и не понял».

    А всего-то надо было перевести обратно на русский. Хотя загадка все равно остается:

    А на форуме forums.liverpoolfc.com дали ссылку на материал Mirror про выход пятерых футболистов «Анжи» в одного спартаковца и заголовком «Глядя на спартаковскую защиту, фанаты «Ливерпуля» потирают руки перед матчем Лиги чемпионов».

    «Ага, а они будут потирать руки, когда увидят нашу защиту», – гласил первый же комментарий под материалом.

    Пожелаем сбыться этому пророчеству во вторник, 26 сентября. «Спартак» начнет свой матч против «Ливерпуля» в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 9
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 27 сентября 2017, 08:33

      L8Craig

      "Надеюсь, что победим. Но еще больше надеюсь, что наши фанаты будут в порядке. Просто держитесь вместе."
      У этого парня с рождения нету своего мнения, насмотрится ТВ для таких как он, а потом летает в облаках и говорит о том что в Россию они едут как на войну, ну и стандартная шарманка он даунТВ. 800 вчерашних болельщиков надеюсь промоют мозги, таким доверчивым. Если наших фанатов как во Франции задевать, поджигать наш флаг, то чего они там ждали???? Не задевали бы нас, поверив в себя что они устрашающие фаны, которым всё можно, не получили бы лещей, а потом побежали ещё и жаловаться, компромат для даунТВ делать. Всем адекватным болельщикам на ЧМ наши граждане, будут только рады, порядок будет обеспечен на самом высшем уровне, после ЧМ канал, который имеет доверчивых в уши, просто закроется, так как миллионы болельщиков уже донесут до людей, что канал звездобол.

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      Рейтинг: +258

      vasiok74 26 сентября 2017, 22:59

      ясное дело Ливерпуль по круче будет,но Спартачам не здаваться.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 сентября 2017, 21:51

      Тушино,это окраина Москвы. Спартак, отступать некуда. За спиной вся Москва.

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      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 26 сентября 2017, 20:30

      Да,по правде,абсолютно фиолетово,что там думают эти чопорные фуфлогоны.

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 сентября 2017, 16:32

      Спартак, вспомните 1992 год и утрите нос этим англичанам...

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 26 сентября 2017, 15:42

      Большинство уверенны в победе, требуют рвать с разницей в 3 мяча, преобладают шапкозакидательские настроения... Один только старый и матёрый вспомнил беду 1992 года!..
      Бомбардиру, возможно, было бы неплохо сделать похожую выборку после игры!!..))

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 26 сентября 2017, 15:29

      Надеюсь Спартак даст бой самоуверенным англикашкам

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 26 сентября 2017, 14:57

      Фанам Ливерпуля.
      Всегда помните ,что за фраза у FCL на гербе....
      поэтому без истерики и фанатизма - сидите ровно на попе и усее....

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 сентября 2017, 14:12

      Как бы там и чего не говорили эти англичашки, СПАРТАК ВПЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД!!!!!!!

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 26 сентября 2017, 12:14

      Встречаются две команды с плохой защитой:) В общем, задача каждой минимум по 2 гола забить в чужие ворота. .

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