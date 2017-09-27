«Спартак» хуже всех, с кем мы играли в этом сезоне». Как фанаты «Ливерпуля» реагируют на матч в России

Цитаты с форума forums.liverpoolfc.com:

Жаловаться не на что. Винить кроме себя больше некого. Не смогли обыграть слабенькую «Севилью» дома, а затем еще более слабый «Спартак» в гостях.

LivapewlDivas

Кариус и помешал победить. На какую победу вообще можно рассчитывать с таким вратарем.

GruntB4

«Спартак» с удовольствием дотянул до ничьей. Второй тайм ужасен. По правде говоря, мы должны были все решать в первом.

Anfield Iron 58

Как тут не победить? Мы безнадежны.

JHon

Купите нам этого кипера.

Overrun

Можно ли их вратаря привезти нам в январе? Пожалуйста!

FlyingAggers

Если б были нормальные креативщики и страйкеры, все бы закончилось со счетом 5:1.

RKP77

Как этому хламу может так везти?

KoalaToure

Почему «хламу»?

Alon1

Как я и говорил ранее, оба их кипера круче чем наши. И с этим клоуном в лице тренера мы ничего не выиграем. Ничего.

FlyingAggers

Их оба киперы выдали матчи жизни, наш же – даже не смог отбить мяч, летевший рядом с ним.

redeyes77

Цитаты с redandwhitekop.com

Не катастрофа, просто еще одна игра, где мы жалеем о том, что не реализовали отличные шансы. «Спартак» слаб. Если «Севилья» сделает их в обоих матчах, а мы устраним «Марибор», все будет нормально.

campioni

Разочаровывающий результат, но не кошмарный все равно.

Avens

«Спартак» был ужасен. Хуже всех, с кем мы играли в этом сезоне. Должны были возить их по полной программе.

stevo747

В Москве всегда тяжело выиграть и немногим это удастся.

jillc

Думаю, защита отлично справилась. «Спартак» смотрелся странно. А как они тянули время на своем стадионе, да еще и в начале тайма.

Rob Dylan

Конечно, должны были выигрывать. Мы были гораздо сильнее «Спартака». Но паниковать ни к чему, у нас отличные шансы пройти дальше.

Gnurglan

Веселит это «не парьтесь из-за «Севильи», мы грохнем «Спартак». Сейчас что? Черт с ним, со «Спартаком», уж «Марибор» грохнем?

Working Class Hen-Pecked Hero

Едем в Россию, доминируем тотально, но не забиваем достаточно. Разочарование есть, но не все так страшно.

number 168

Ужасная игра вратаря. Все.

Nick110581

Двух побед и ничьи хватит. Если вдруг «Спартак» не обыграет «Севилью», что не очень реально.

kennedy81

Я даже автобусом это не назову. «Спартак» был кошмарен, это еще больше добавляет негатива. Каждый видел их жуткий фейл после углового в матче чемпионата России, и у нас был такой же шанс, но мы даже это запороли. Хорошо хоть это не в лиге случилось. Теперь нужно дважды обыграть «Марибор» и еще раз «Спартак».

aggerdid

Если «Спартак» это чемпион России, то у меня и слов нет. Пулису бы понравилось. Реально, одна из худших команд, что я вообще видел в Лиге чемпионов.

Butcher Knife Roberto

Никакого автобуса не было. Они просто не знали, что делать с мячом. Паркующие автобус не получают 5 в 2 в контратаке.

BobPaisley3

Отвратительно. Должно было закончиться 0:4, если б наши вообще знали, как надо забивать.

RivaGe

Пройдем дальше – отлично. Останемся третьими – реальный шанс выиграть Лигу Европы. Да все нормально.

rushyman

Судья и «Спартак» убили эту игру.

plasterered

Одна из самых убийственных игр, которую я видел. Опять куча шансов, и всего один гол. У них всего один удар в створ – и гол. Если честно, просто ужас, насколько часто все это происходит. Если б мы умели нормально завершать, то обыграли бы «Бернли», «Севилью», «Спартак» и «Уотфорд» просто с легкостью.

swoopy

«Чемпионство «Спартака» – случайность». Что говорят фанаты «Ливерпуля» перед игрой в России