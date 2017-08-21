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  • Репортаж из Сербии, баттл-рэп про футбол, новые русские звезды. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Репортаж из Сербии, баттл-рэп про футбол, новые русские звезды. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Ты – алкогольный Лео Месси». Как в рэп-баттлах говорят про футбол

Вышел баттл Оксимирона и Гнойного, и это стало главной темой недели в массовой культуре. Про баттл-рэп теперь говорят все и везде. Мы послушали тексты популярных баттлов и обнаружили в них кучу отсылок к футболу. Панчи, саундтреки и даже никнейм одного из участников.

«Я играю за вас и за букву «Д» на груди». В чемпионате России появляется новый сильный бомбардир

Кирилл Панченко несколько лет сидел в запасе ЦСКА и уже почти попал в длинные списки тех, кто зажигал в середняках, но скис в топ-клубе. А потом случилась аренда в «Динамо», где Панченко неожиданно взбодрился и стал главной звездой ФНЛ. Теперь он повторяет то же самое на уровне Премьер-лиги.

«В Украине по улицам ходят люди в военной форме. У нас в Швейцарии такого нет». Как живет соперник ЦСКА по Лиге чемпионов

Швейцарский «Янг Бойз» едва не вытащил ничью в первом матче с ЦСКА. Хотя этот клуб умеет и обыгрывать тех, кто стоит дороже них. Сергей Беседин поговорил со спортивным директором «Янг Бойза», который рассказал, на чем зарабатывает команда, почему ее все время обходит «Базель» и как в Казахстане они перед матчем видели жертвоприношение барана.

У ЦСКА большие проблемы с форвардами. Надо что-то делать

Оланаре, Витиньо, Чалов − все это пока не то. У ЦСКА по-прежнему нет классного форварда. При этом чемпионат уже вовсю идет, трансферное окно закрывается через неделю, а группа Лиги чемпионов (куда еще надо попасть) навалит в соперники самые беспощадные команды Европы.

«Црвена» превратилась в убожество». Как выглядит Сербия и почему разваливается ее главный клуб

«Црвена Звезда», которая сыграла с «Краснодаром», известна в России благодаря дружбе ее фанатов со «Спартаком» и стереотипом о том, что именно оттуда появляется каждый второй крутой сербский футболист. Сергей Беседин побывал в Сербии и увидел, что сейчас «Црвена» в глубоком кризисе. Денег нет, звезд тоже, а вместо классных футболистов бывшие легионеры из РФПЛ.

Трансферный рекорд и жуткие разгромы. Как меняется «Бавария»

Стартовал чемпионат Германии. И в этом сезоне особенно интересно смотреть за «Баварией», которая радикально меняется. Новый спортивный директор, курс на омоложение, пара очень важных трансферов и даже обновление стадиона.

Каррера конфликтует с руководством «Спартака». Выдумка или реальность?

Пока «Спартак» сливает один важный матч за другим и проваливает трансферные переговоры, параллельно появляется информация о том, что Массимо Каррера спорит с руководством из-за разных взглядов на кадровую политику и стратегии развития. Сделали важный разбор ситуации.

«Отец позвонил мне и поставил перед фактом: «Зенит» покупает тебя». У России появляется новый топ-футболист

Далер Кузяев зажигает в обновленном «Зените» Манчини, а о нем до сих пор знают совсем немного. Никита Щербаков рассказывает историю Кузяева и его карьеры, которая этим летом резво скакнула наверх.

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