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    У ЦСКА большие проблемы с форвардами. Надо что-то делать


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    Голосов: 5
    19.08.2017 14:30
    В матче с «Янг Бойз» Виктор Гончаренко произвел обратную замену нападающего. Александр Плеханов объясняет, что не так с атакой ЦСКА.

    В основном составе ЦСКА четыре номинальных форварда. Бразилец Витиньо при этом может исполнять еще и роль атакующего полузащитника. Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов только недавно подтянулись из молодежного состава. Нигериец Аарон Оланаре долго восстанавливался после травмы и разучился забивать.

    За шесть матчей Премьер-лиги игроки ЦСКА забивали 11 раз. Уже дважды забил защитник Георгий Щенников, у которого до этого не было голов в РФПЛ. Впервые за армейский клуб отличился и Виктор Васин. С нападающими дела хуже. Витиньо дважды превратил в голы дальние удары. Оланаре один раз пнул мяч в сетку с близкого расстояния. В Лиге чемпионов они пока молчат. Голевые подвиги форвардов ЦСКА на этом закончены.

    К Витиньо претензий меньше всего. Бразилец сильно влияет на игру сегодняшнего ЦСКА даже без голов. При атаках нападающий оттягивается немного назад, либо разгоняя наступление в последней фазе, либо выстреливая издали. В чемпионате России Витиньо прибавил к своим голам еще и два голевых паса. Есть на его счету ассист и в еврокубках. «Гол «Спартаку» – самый важный в моей московской карьере», – радуется и сам Витиньо. Он планирует прогрессировать и дальше.

    Большие планы ЦСКА связывал с нигерийцем Аароном Оланаре. В свой первый приход Оланаре добротно играл в РФПЛ, но получил тяжелую травму. После возвращения набрать форму Аарон так и не смог. Когда он выходит на поле, то почти не обостряет игру. В матче против «Янг Бойз» Оланаре по ходу второго тайма появился на замену, но затем сел снова. ЦСКА помогли забить защитники соперника, а Оланаре подвергся жесткой критике. «Приход Оланаре – ошибка селекции ЦСКА», – высказал бывший главный тренер армейских дублеров Александр Гришин. С ним готовы согласиться многие.

    ЦСКА не делает никаких новых ходов на рынке. «Муса хочет попробовать проявить себя в Англии», – рассказывал Бабаев о попытке возвратить скоростного нигерийца в ЦСКА. С привычной тактикой ЦСКА на этот раз вышел провал. Внутренние резервы тоже не работают. Жамалетдинов феерит в молодежке, но теряется в играх за основу. У Чалова совсем не получается реализовывать моменты. За пару недель до закрытия окна ЦСКА остается с тактикой игры в два форварда, но без голов от этих самых форвардов. Если сейчас ничего не поменять, взбодрить команду для новой борьбы за чемпионство будет тяжело.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 августа 2017, 23:44

      Нет у коней денег на нормального напа

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 19 августа 2017, 21:06

      вот и сегодня в сухую сыграли

      0
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      Рейтинг: +10

      boniel3 19 августа 2017, 20:44

      Такое впечатление,что Гинер хочет угробить команду!Все клубы покупают новых игроков,пытаются улучшать игру,а в ЦСКА полный застой.Чалов,Головин,Дзагоев,Миланов,Олинаре это не те люди способные помочь команде выйти из кризиса.Нужны радикальные решения.Тренер не может поставить игру команде,играют как получиться.И переводить Понтуса в нападение редкая глупость.Да,он боец и хочет помочь,но это другая профессия играть в нападении,другие навыки.Он только разрушал,а впереди нужно творить.У ЦСКА уйма проблем и все решить их будет не просто!

      0
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      Рейтинг: +70

      vincentin > boniel3 21 августа 2017, 23:58

      Про Головина зря, всё-таки парень раскрылся в прошлом сезоне

      Дзага согласен, ломается очень часто
      Миланов и Оланаре сдулись, Чалов еще не до конца готов играть за основу

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 августа 2017, 15:58

      надо покупать и чем быстрее тем лучше

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 17 августа 2017, 17:43

      Я хренею, куда смотрит отдел селекции что в ЦСКА, что в Локо. А бабло огребают будь здоров.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 17 августа 2017, 11:18

      Заболотного взять у Тосно

      0
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 17 августа 2017, 10:46

      Раз уж к Витьку удалось найти подход, надо и к Ололо находить. Потенциал не реализует он пока свой. Молодежь должна стараться - сейчас ребята перспективные, но ниже уровня команды. Ну а если нужен результат прямо сейчас (чемпионство и какие-то результаты в ЛЧ) - только покупать. Если пройдут в группу, то есть шанс переманить хорошего игрока. Но будет все равно недешево, да и хватит ли ему мотивации на игры во внутреннем чемпионате - зависит от селекции и тренера.

      2
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      Рейтинг: +439

      сасас > Wind Of Life 17 августа 2017, 21:57

      уж лучше Чалова развивать, нежели кривоногого африканца

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 августа 2017, 05:24

      Вопрос больше риторический, однозначно покупать, если они всё-же решили поиграть в ЛЧ, а если нет...

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 августа 2017, 21:50

      ничего не менять огрести и расформироваться

      -3
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      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR 16 августа 2017, 21:28

      Вернуть муссу и вагнер лава!

      2
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