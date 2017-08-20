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    «Отец позвонил мне и поставил перед фактом: «Зенит» покупает тебя». У России появляется новый топ-футболист


    3.9
    Голосов: 11
    20.08.2017 11:00
    Никита Щербаков − о том, как раскрывается Далер Кузяев и что о нем надо знать.

    Шесть матчей, три гола и одна результативная передача – статистика Далера Кузяева, который внезапно стал одним из главных футболистов в «Зените» Манчини. Еще перед началом сезона многие смотрели на переход игрока со скепсисом: четыре миллиона евро за неизвестного футболиста напоминали привет лимиту. Но Кузяев с первым же голом в первом туре нового сезона в Хабаровске доказал – в этом трансфере что-то есть.

    Вообще-то Санкт-Петербург для Кузяева − родное место. Когда-то он начинал осознанную карьеру именно в питерской «Смене». Там он два года провел с Могилевцем, Бабуриным и Зинковым. Все трое потом станут главными юниорами петербургского футбола, которые, правда, быстро затухнут.

    Через питерский «Локомотив» Далер в 2007-м попал в академию «Зенита». Он вспоминает: «Молодежка «Зенита» меня не особо рассматривала, и я пытался попасть в дублирующие составы «Спартака», «Динамо». Но, к сожалению или к счастью, там тоже ничего не получилось». Далее он поиграл за далекую «Карелию». Там, кстати, тренером был его отец – Адъям Кузяев.

    Именно оттуда начался его подъем. Сначала «Нефтехимик», куда ему посоветовал уйти Курбан Бердыев. Тренер просматривал игрока на сборе в Австрии и рекомендовал сначала набраться опыта в клубе попроще. Но в «Нефтехимике» у Кузяева не сложилось, а Бердыев потом покинет «Рубин».

    А затем случился переход в «Терек». За команду Рахимова он дебютирует лишь в заключительном матче сезона-2013/14. Зато в следующем чемпионате парень уже был надежным игроком стартового состава, застолбив за собой опорную зону.

    Но карьера в «Тереке» проходила как-то буднично. Выполняя черновую работу, ты редко оказываешься в центре внимания, если только ты не скандалист Денисов или не муж Бузовой Тарасов. Хотя это все мишура − главное, что Кузяева ценил тренерский штаб. Рахимов перед Евро-2016 даже заявил, что Кузяев и Иванов заслуживают вызова в сборную. Но Слуцкий брал во Францию только проверенных.

    Сезон-2016/17 Кузяев провел универсалом. Поэтому помимо того, что он играл в опорной зоне, иногда Рахимов ставил его выше из-за травмы Иванова. Было видно, что креатив не главное качество россиянина (как доказательство – всего четыре голевые передачи и ноль голов за три с половиной года). В то же время его цепкость и надежность давали результат – «Терек» не получал от полузащитника обрезов и резких контрвыпадов со стороны соперника.

    Кузяев в том сезоне занял шестое место по общему количеству отборов и семнадцатое по перехватам. Учитывая, что «Терек» далеко не «Барселона», то показатели впечатляющие. Даже в сравнении с игроками «Зенита» лучше показатели по отборам были только у Витселя, тогда как Маурисио и Хави Гарсия показали цифры заметно хуже.

    Затем «Терек» переименуют в «Ахмат», а Кузяев перейдет в «Зенит». Россиянин так прокомментирует свой переход: «Мы с отцом решили, что после трех с половиной лет в Грозном пора делать новый шаг, о чем сообщили руководству «Ахмата». Одновременно последовало и обращение «Зенита». Мне уже 24 года, а тут зовет «Зенит». От таких предложений не отказываются. Решил, что принять новый вызов сейчас необходимо».

    Позднее Кузяев добавит такую подробность: «Отец позвонил мне и поставил перед фактом: «Зенит» покупает тебя». Семья Кузяева и сегодня живет в Питере, а отец работает в Эстонии – тренирует команду «Нарва-Транс», − но часто приезжает в Петербург, когда нет игр и тренировок.

    Кузяев очень быстро перестроился к требованиям Манчини. По его указаниям, он даже освоил правый фланг полузащиты. Было опасение, что Кузяев на фоне техничных аргентинцев может выглядеть неуклюже и даже нелепо, но Далер не только выжигает бровку в каждом матче – он раскрыл свой атакующий потенциал,. Чего так ему не хватало в «Тереке», чтобы стать заметнее.

    Недавно на «Крестовском» «Зенит» играл» против «Ахмата». В том матче Кузяев забил гол, а после матча на вопрос о том, почему он его не праздновал, ответил: «Бывшая команда!». На самом деле он вообще не любит праздновать забитые мячи – то ли с непривычки, то ли действительно от скромности.

    Хочется верить, что вся эта скромность останется и после следующих высот. В сентябре у сборной России будет странный матч с «Динамо», в котором точно найдется один полезный мотив − дебют Кузяева. Далер потом отметит: «Вызов в сборную не стал для меня сюрпризом, потому что было заранее известно, что тренерский штаб будет просматривать ближайший резерв». За десять месяцев до домашнего чемпионата мира Кузяев реально может стать одним из ключевых игроков в команде Черчесова. Потому что в «Зените» он уже таким стал.

    Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1351

      15112007 21 августа 2017, 09:34

      Приятно смотреть на игру парня. Поглядим, что будет дальше

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 21 августа 2017, 00:49

      Зенит все покупает игроков. Но когда же он покажет нормальную игру на Европейском уровне?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 20 августа 2017, 15:07

      "если только ты не скандалист Денисов или не муж Бузовой Тарасов".
      улыбнуло .....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 20 августа 2017, 12:58

      Эстония - Евросоюз! Нарва-Транс тащит. На Украине скоро будут Шахтер-Транс и Динамо-Транс )))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 августа 2017, 12:48

      как говорят молдоване будем посмотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 августа 2017, 11:21

      Если бы не лимит, то мы бы не увидели Кузяева и Кокорина такими, какими они есть сейчас. Спасибо Мутко?

      3
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      ...
      Рейтинг: +485

      Mr Rikko > BRO_football 20 августа 2017, 12:04

      Виталий Леонтьевич, ну перестаньте уже)))) мы вас узнали...))))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Mr Rikko 20 августа 2017, 12:05

      Ох, чёрт, меня раскрыли))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto > BRO_football 20 августа 2017, 14:15

      раз так вводите повторы!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > BRO_football 20 августа 2017, 14:26

      Виталий Леонтьевич помогите устоится в море,попа какая-то я сходил штурманом один раз,от нашей конторы,но там ловить нечего,раньше не брали говорили опыта нет,а сейчас же есть) буду благодарен )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Benifacto 20 августа 2017, 14:35

      Денег на это дашь, обязательно введу. А те деньги, что уже есть, мне надо со своими дружками распилить и потратить на себя любимого.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Rtu 20 августа 2017, 14:44

      Такие дела не относятся к моей компетенции, но я попробую помочь. Попробуй сказать этому штурману, что ты от меня, а в подтверждении покажи ему этот комментарий на Бомбардире. После такого, тебя по-любому должны взять )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > BRO_football 20 августа 2017, 15:12

      Какому этому штурману?!) я сам штурман! У вас в ГазПроме кореша у них есть флот ! Туда зарешайте пж )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Rtu 20 августа 2017, 16:01

      Выражайтесь яснее, млять! Отвечу как любой представитель власти: "Мне насрать на вас. Решайте свои проблемы сами."

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 августа 2017, 11:19

      пока это лучший трансфер у зенита

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 августа 2017, 11:07

      не у россии а у трубы

      -3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 августа 2017, 11:03

      родители заботятся о будущем своих детей сказал и как отрезал

      0
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      ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 > giluxa1963 20 августа 2017, 15:06

      что-то подобное было с Сычёвым ....

      0
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