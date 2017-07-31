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    10 известных игроков, которые этим летом не перешли в «Спартак» (хотя могли)


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    Голосов: 9
    31.07.2017 16:45
    Немец Хольгер Бадштубер отказался переходить к чемпионам России. Вспоминаем других больших игроков, чьи имена летом связывали со «Спартаком».

    Альваро Перейра

    На стыке десятилетий уругваец круто отжигал – греб трофеи с «Порту», побеждал на Кубке Америки со сборной. В последнее время выступал поближе к дому – принадлежа аргентинскому «Эстудиантесу», был арендован парагвайским «Серро Портеньо». Сообщалось, что контракт Перейры кончается летом, на самом деле, в начале июля Альваро переехал в Парагвай, подписав соглашение с «Серро» на полтора года.

    Хольгер Бадштубер

    Титулованный экс-защитник «Баварии», игравший в прошлом сезоне за «Шальке», сейчас сидит без клуба. Сегодня стало известно, что «Спартаку» он был очень интересен. Но футболист сам отказался от перехода. Может и к лучшему, поскольку немец очень нестабилен в плане травм.

    Себастьян Коатес

    Считался суперперспективным защитником, но в «Ливерпуле» едва не испортил себе карьеру – уругвайца лишь таскали по арендам и практически не давали шанса. Стабильную игровую практику футболист получил в «Спортинге», где играет уже полтора сезона. Португальцы, узнав об интересе, требовали за Коатеса 12 миллионов евро, но «Спартак» столько платить не захотел. Отказался и «Зенит».

    Томас Менье

    Прямой конкурент Сержа Орье в «ПСЖ» был близок к уходу из команды: Унаи Эмери видел на позиции правого защитника ивуарийца. Впрочем, слухи об уходе Менье в «Спартак» ходили еще месяц назад, но игрок до сих пор выступает за парижский клуб. С учетом очень вероятного ухода Орье шансы Менье могли бы вырасти, если бы не приобретение Дани Алвеса, который еще и начал свою парижскую карьеру с отличного матча за Суперкубок.

    Алекс Беренгер

    Пожалуй, наименее известное лицо из нашего списка. Тем не менее, полузащитник «Осасуны» очень заинтересовал «Спартак», но конкуренция в лице «Спортинга» и «Наполи» была непростой. Беренгер подтвердил, что его хотел купить российский чемпион. После чего уехал в «Торино».

    Марсело Брозович

    В начале лета в Италии появилась информация, что Брозовичем интересуются сразу три клуба из России. Впрочем, как минимум 20 миллионов евро не в состоянии был платить ЦСКА, «Спартак» отвалился чуть позже, слухи же о переходе в «Зенит» были настойчивыми. Сделка в итоге так и не состоялась, так что в Санкт-Петербург переехал Паредес, а «Спартак» переключился на Пашалича.

    Стефано Стураро

    Трехкратный чемпион Италии также попал в шорт-лист «Спартака» для усиления центра полузащиты после травмы Романа Зобнина. Впрочем, в конкурентах – ряд клубов АПЛ и Серии А. Сам Стураро не слишком хотел расставаться с «Ювентусом». Пока он остается в Турине.

    Бенджамин Муканджо

    Камерунца в этом году на российских полях мы уже видели – он приезжал в Россию на матчи Кубка конфедераций. По окончании турнира и появились слухи о возможном переходе в «Спартак». Притом у Муканджо был еще вариант с переходом в команду Чемпионшипа, но туда африканец уж точно ехать не планировал. А вместо «Спартака» он взял и укатил в Китай.

    Макс Крузе

    «Вердер» с Крузе расставаться не хотел, но о желании клуба никто не стал бы спрашивать, поскольку у футболиста прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро. «Спартак», как говорят, был бы непрочь ей воспользоваться. Также шла речь и об аренде. Но в итоге сам Крузе передумал уходить.

    Марио Балотелли

    «Спартаку» он, может, и не нужен, а вот нашему чемпионату такого трансфера точно не хватает. Но теперь он и не состоится. Агент футболиста со «Спартаком» не договорился, не перешел Балотелли и в «Зенит», хотя по некоторой информации там им тоже интересовались. В конце июня Марио подписал однолетний контракт с «Ниццей».

    Вот так выглядит сборная несостоявшихся трансферов «Спартака» этим летом:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Mirror
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии20
    ...
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      Рейтинг: +415

      radga 1 августа 2017, 18:13

      Ни одного достойного для Спартака нет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 1 августа 2017, 13:29

      Кто все эти люди? Кроме Баллотелли, про которого сразу понятно было - что не приедет вообще ни разу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 августа 2017, 08:30

      да нахрен они все? сбитые летчики

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 1 августа 2017, 07:09

      Куул))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 31 июля 2017, 21:38

      Вот им просто рфпл с детства снилась,аж до энуреза!А шоколадный клоун(баллотелли) и за даром не нужен!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 31 июля 2017, 21:33

      этих не взяли,других нашли.и какие проблемы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Great Show 31 июля 2017, 21:33

      Менье бельгиец как бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 31 июля 2017, 19:30

      Только забыли ещё добавить Пеле, Марадону и Беккенбауэра....)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +786

      xakep01 31 июля 2017, 19:04

      АВТОРУ на заметку, Менье бельгиец а не француз

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > xakep01 31 июля 2017, 21:48

      речь шла не о Менье

      0
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      Рейтинг: +786

      xakep01 > miklos 31 июля 2017, 21:54

      Прямой конкурент Сержа Орье в «ПСЖ» был близок к уходу из команды: Унаи Эмери видел на позиции правого защитника ивуарийца. Еще 2 часа назад последним словом был Француз, а если не о нем то о каком французе речь шла?

      0
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > xakep01 31 июля 2017, 23:54

      о "французе" Орье. именно его Эмери видел главным. Орье, конечно, не француз, поэтому слово было заменено. )

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      Рейтинг: +249

      selkoka 31 июля 2017, 18:50

      Брееееееееееееееееееееееееееееееддддддддддд!!!!!!!!!!!!!!!

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