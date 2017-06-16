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  • Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

«Я мечтаю о капитанской повязке. Надеюсь, что ближайшие годы проведу в «Милане». Всегда болел за этот клуб, поэтому воодушевлен возможностью продлить контракт», – рассказывал Доннарумма в июле 2016 года. В марте 2017 он подтвердил свои слова, заверив, что его агент Мино Райола разберется с новым соглашением. «Милан» обеспечил себе Лигу Европы на следующий сезон, а сейчас перестраивается под влиянием новых владельцев. У Доннаруммы на руках лежал пятилетний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон. Мино Райола сообщил «Милану», что Доннарумма его подписывать не будет.

Трансферные игры продолжались не один день. Райола издевался над «Миланом» примерно с той самой весны. Когда стало понятно, что клуб безнадежно проиграл все шансы попасть в Лигу чемпионов, агент начал набивать Доннарумме цену. В прессе всплывали безумные сообщения о том, что манчестерские клубы предложат «Милану» за Доннарумму по 75 миллионов. Доходило и до того, что Мино якобы пиарил своего клиента даже перед миланским «Интером». «Милан» стойко держался и продолжал играть с Доннаруммой в составе. Во всех интервью представители клуба говорили, что все нормально, а контракт скоро будет продлен.

Реальные опасения появились в начале июня. После смены владельцев новые директора команды никак не могли наладить контакт с Райолой. Мино согласился на решающую встречу, просчитав все до последнего шага. Если бы Доннарумма принял долгосрочный контракт, Райола не смог бы обеспечить ему достойного будущего в топ-клубе. Так уж совпало, что это трансферное окно – самое подходящее время для смены голкипера в том же «Реале». Райола решил действовать сейчас.

Агент привык находить для своих клиентов только лучшее. Поэтому он готов отдать Джанлуиджи Доннарумму «Реалу», обойдя интересы «Милана». Как бы все вокруг не противились, такой поступок Райолы придется принять. Проработавший 31 год в «Милане» Адриано Галлиани имел с Райолой прекрасные отношения и наверняка бы договорился в пользу итальянского клуба. Но он больше здесь ничего не решает, а имя и бренд «Милана» не могут соперничать с тем, что могут дать гранды.

«Я не позволяю своим клиентам уходить из клуба свободными агентами», – говорил непреклонный Райола еще перед официальным объявлением о срыве сделки. Так он отвечал на сообщения, что «Милан» выведет голкипера из состава, если продление контракта не произойдет. Райола надавил на нужные ниточки, убедив «Милан» продать Доннарумму сейчас. В Мадриде готовы озолотить Джанлуиджи зарплатой в 6 миллионов. Естественно, что на скамейку должен сесть Кейлор Навас. Вот только вряд ли от такого поворота будут в восторге партнеры костариканца, просившие за него у руководства клуба. Обстановка и отношение болельщиков «Реала» поддержат трансфер. Ошибки Наваса отпугнули любителей «Реала» и лишили вратаря поддержки. Доннарумма тоже умеет ошибаться и еще не до конца вырос в сильного голкипера.

«Милан» уже ищет варианты, как оперативно решить возникшую вратарскую проблему. «Ювентус» требует 10 миллионов за голкипера Нето. Бразильский запасной туринцев, известный надежной игрой за «Фиорентину», главный претендент на замену Доннарумме. При этом в клубе уже есть сопоставимый с Джанлуиджи по таланту Алессандро Плиццарри. 17-летний парень принес итальянской молодежке бронзу чемпионата мира. «За Доннаруммой, Плиццарри и Меретом стоит будущее. Итальянская вратарская школа работает превосходно», – говорил о них Кристиан Аббьятти. Сейчас бывший голкипер «Милана» назначен менеджером клуба. Если понадобится, он поможет Плиццарри освоиться в роли новой главной молодой надежды «Милана».

«Для нас решение Доннаруммы стало сюрпризом. Мы были уверены в том, что Джанлуиджи – тот игрок, который будет вести нас вперед и вокруг которого надо строить команду. По правде говоря, это оставило у нас неприятный осадок, но клуб должен двигаться дальше», – сказал новый директор «Милана» Марко Фассоне. Произошедшее оставит плохой след на репутации менеджмента «Милана». Сейчас всем в любом случае придется принимать спонтанные решения, не входившие в планы руководства. Доннарумме же еще предстоит реализовать себя за пределами Италии. Серия А в любом случае лишится потенциальной звезды и лица лиги, если Джанлуиджи уйдет в «Реал». Гипотетически еще возможно, что Доннарумму заберет «Ювентус».

Мино Райола снова подтвердил свою репутацию агента, который может найти выгоду везде. Сейчас ходят слухи, что защитник Абате и полузащитник Бонавентура тоже покинут «Милан». Для Райолы продажа других его клиентов и ухудшение отношений с «Миланом» трагедией не станут. Он уже провернул главную аферу лета и выжал из «Милана» всю выгоду. Когда миланский клуб снова победит в Лиге чемпионов и окажется на вершине Серии А, Райола обязательно вернется. Одним предстоит решать проблемы, другим – готовиться к новой жизни, трудностям и давлению. Мино Райола получит свою долю и продолжит работать (рубить деньги).

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Италия. Серия А Испания. Примера Италия Милан Реал Доннарумма Джанлуиджи Райола Мино
Комментарии (13)
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ManchesteRCitY2017
1497594872
Надеюсь он будущее Италии
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ItalianFootball
1497596492
Как-то в одну калитку про Реал твердят, я уверен, что очередь побольше будет.
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KalterJax
1497597851
А все говорят, что только у наших молодых игроков башню сносит от денег и славы!) вон в Италии что творится, свои воспитанники убегают из клубов за баблом)
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Danish Dynamite
1497600051
Жаль, что такие посредники, вообще не имеющие прямого отношения к футболу, стали играть определяющую роль. Этот барыга Райола по ушам поездил хорошо, видать. А Доннарумма - что взять с него, 18 лет... пацан зелёный, ни мозгов ещё, ни опыта... блин, как деньги сильно испортили футбол...
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Kybik-Pybik
1497611417
Я как болельщик Реала конечно рад, что такой перспективный голкипер может перейти в клуб. Но Райола это конечно гандон редкостный. Ну ладно Доннарумма молокосос еще, но родители же должны как-то адекватно смотреть на ситуацию и влиять на решение сына. На хрена в 18 лет уходить из Милана, который тебе и так предлагает очень хороший контракт?
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XaXatyn
1497612317
Агенты портят футбол ! Они могут получить хорошие деньги на трансфере и ломают традиции и волю самих молодых футболистов которым просто туманят глаза !
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серега кашин
1497616838
агент воду мутит,а вратарь он средненький
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policepnz
1497617050
бизнес чистой воды, достали журналюги с соплями
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SKS6891
1497626105
Не лучший поступок ДД, не одобряю. Надеюсь, Милан найдет достойную замену, кто не станет заниматься кидаловом.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1497868196
Мотивация агента понятна, а вот почему Доннарумма повёлся - не совсем.
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