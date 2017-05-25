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  • «В 16 лет поехал в Европу ради мечты». Кореец, который пытается стать великим

«В 16 лет поехал в Европу ради мечты». Кореец, который пытается стать великим

В АПЛ появляется очередная южнокорейская звезда. Место Пак Чжи Суна пустовало недолго − его охотно занял Хонг-Мин Сон, который в этом сезоне стал одним из лучших страйкеров «Тоттенхэма». Поначалу в Англии у него все получалось не очень, но однажды он встал на позицию травмированного Харри Кейна и справился просто отлично.

Еще в юности этот высокий для корейца паренек показывал запоминающийся футбол и заслужил участие в специальной программе Корейской федерации футбола. Ее суть в том, что трое местных мальчишек получают возможность пройти просмотр в клубах немецкой Бундеслиги. Там оставался только лучший. Им стал Сон. Его в свою академию подцепил «Гамбург».

Это событие он отметил вдохновенным выступлением на юношеском чемпионате мира, где тащил свою сборную и стал ее лучшим бомбардиром. Вернувшись в «Гамбург», Сон продолжил разбрасывать соперников в стороны и забивать. Но ментально ему было тяжело. «Мой переезд в Европу произошел в 16 лет. Конечно, я был напуган. Сам не понимаю, как смог адаптироваться здесь в столь юном возрасте. Но я искренне желал исполнить свою мечту. Видимо, больше, чем ребята, которые поехали со мной, поэтому я и остался здесь».

Дебют в главной команде, как и ожидалось, случился совсем скоро. Армин Фе, руководивший тогда «динозаврами», столкнулся с большим количеством травм и вынужденно поставил в состав 18-летнего Сона. Тот раззабивался в предсезонке, но затем вылетел на два месяца в матче против «Челси», который сам и помог «Гамбургу» выиграть. Восстановившись, кореец заколотил красивейший голешник «Кельну» и побил рекорд легендарного Манфреда Кальца, ведь забил в более юном возрасте. «Талантище»,

«Новый Ча Бум Кун», «корейский Мюллер», − все типичные метафоры прессы окатили паренька сразу и надолго. Сон помогал клубу не только голами. «Kumho Tyres» и «Hanwha» − именно эти корейские бренды спонсировали готовившийся удариться о финансовое дно «Гамбург». Три миллиона евро в бюджет явно пошли команде на пользу.
Сон был в восторге от немецкого футбола: «Мне наскучил футбол в Корее, здесь я вижу больше перспектив. На родине мы занимались в день по 3-4 часа и все было гораздо строже. Немецкие будни выглядят по-другому: индивидуальные тренировки, командные тренировки, фитнес-тесты. На первый план выходит самостоятельность. В Германии значительно лучше относятся к футболу. Здесь вообще все лучше. Я хотел бы остаться тут навсегда»

«Байер» впечатлился игрой Сона. Тем более он стал лишь четвертым азиатом в истории сумевшим положить более 10 мячей в топ-4 европейских чемпионатов. В 2013 «аспириновые» переманили корейца к себе. Сон отлично сыгрался со Штефаном Кисслингом и продолжил убеждать немецкую и теперь уже мировую общественность в том, что он приехал в Европу надолго и готов выступать в ней успешно. Постоянные тренировки с отцом в детстве помогали даже тогда: «Если бы не он, я бы не был тем, кем являюсь. Он каждый день проводил со мной по две тренировки и не разрешал пропускать их. Мне было непросто, но он знал о футболе очень многое и хотел передать эти знания мне. Он работал над моим приемом мяча и другими базовыми вещами, без которых не стать великим игроком».

Несмотря на свой компанейский нрав, Сон заявляет, что ему лучше быть дома в одиночестве и смотреть корейские фильмы, чем гулять по городу. Леверкузен он почти не знал, но ему хватало доскональной осведомленности о маршруте до базы и стадиона, чтобы понравится фанатам «Байера». Сейчас он живет в Лондоне, и ситуация с пешими прогулками для него вряд ли изменилась, но и здесь он на высоте. В апреле Хен Мин стал лучшим игроком лиги, а в конце сезона отодвинул вечный рекорд Ча Бум Куна, забив в Европе за один сезон не 19, а 21.

Лучший игрок Азии в XX веке видит в Соне свои очертания: «Его дерзкий дриблинг напоминает мне то, как играл я», − а сам Хонг-Мин не скрывает, что хочет когда-нибудь достичь уровня мастерства легенды. В Англии кореец тоже отлично вписался в коллектив, и сейчас мало кто вспоминает о затраченных на его приобретение 30 миллионах. Обоюдное интервью с Виммером, встреча со своей корейской фанаткой в отеле – Сон раскручивает свой образ в медиапространстве так, что скоро надо ждать прихода корейских инвесторов и в «Тоттенхэм». Пока же Сон готовится к новому сезону, чтобы сверкнуть в нем еще сильнее.

Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в АПЛ?

Англия. Премьер-лига Англия Тоттенхэм Сон Хын-Мин
Комментарии (3)
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Great Show
1495703471
Он наконец стал игроком старта и показал свой класс
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ac Ruslan
1495710789
Не сломался парнишка, молодец
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mihail200606
1495733754
посмотрим что получится... но упрямый видимо..
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