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    Английским фанатам придумали робота для ЧМ-2018. Что-что?


    3.5
    Голосов: 4
    21.05.2017 13:50
    Английские фанаты очень опасаются стычек с российскими хулиганами, которые испортили им жизнь во время Евро-2016. «Бомбардир» рассказывает об изобретении, которое спасет англичан от любых нападок.

    Московский технологический институт разработал робота-защитника, которого зовут AlanTim. «Вам не о чем беспокоиться, английские фанаты. Я лично встану для вашей защиты и буду сопровождать по Москве. Я смогу защитить вас от любых проблем», – утверждает сам робот. В его функции входит связь с полицией и даже помощь по логистике, если кто-то заблудился по пути на матч. Он в совершенстве владеет английским языком. Главная задача машины – защита от любых хулиганских стычек. Выглядит робот довольно мило, поэтому только своим видом способен успокоить любые хулиганские настроения. Жаль, что его не было во время Евро-2016 во Франции, где столкновения фанатов стали одними из главных событий всего турнира.

    Видео взято с канала Московского технологического института

    Пока в Англии снимают разоблачающие фильмы про российских хулиганов, в нашей стране смеются и придумывают вот такие нестандартные решения проблем. Мирный прием болельщикам из любых стран будет обеспечен.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Howler
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +28

      Seven 115 27 июня 2017, 18:49

      мдаааа...... а что ещё придумаете?

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 июня 2017, 23:06

      Первый фанат который его встретит по дороге на стадион, даст ему в "табло"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      nikki22 21 мая 2017, 22:47

      цирк за наши деньги....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 мая 2017, 22:43

      Этого робота и запаркуют куда следует. Тут всё просто...ведите себя нормально и никто до вас не до-тся.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 19:07

      Ну до встречи с первым фанатом доживет ! Его самого должен охранять как минимум взвод ППС .

      0
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 21 мая 2017, 17:02

      прикольно постебаться над англичашками)))

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 мая 2017, 15:36

      И сюда пропаганда и политизированность проникла!

      -1
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 21 мая 2017, 14:37

      Да,на долго его не хватит

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 21 мая 2017, 14:10

      AlanTim - очень патриотично, или так просто авторы в Китае его назвали?

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 мая 2017, 14:10

      Как бы его самого того... на тостеры не разобрали ))

      2
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