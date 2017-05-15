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    Кокорин не едет на Кубок конфедераций. «Тосно» остался без лицензии. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    15.05.2017 21:30
    «Интер» предлагает Покеттино высокую зарплату. Фалькао вошел в историю топовых чемпионатов. Колашинац скоро перейдет в «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Назван расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил расширенный список футболистов, вызванных для подготовки к Кубку Конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. В команду не попал нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Вне состава остались Олег Шатов, Павел Мамаев и Игорь Денисов. Полностью список вызванных игроков можно посмотреть здесь.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Перес готов выделить 50 миллионов футболистам «Реала» за победу в Примере и Лиге чемпионов

    Президент «Реала» Флорентино Перес готов поощрить игроков команды на сумму в размере 50 миллионов, если им удастся одержать победу в Примере и Лиге чемпионов. Если сливочным удастся завоевать оба трофея, каждому из 24-х игроков, а также главному тренеру Зинедину Зидану будет выплачено по 2 миллиона евро. Еще 3 миллиона в общей сложности получат получат ассистенты главного тренера, физиотерапевты и другие сотрудники, работающие непосредственно с командой.

    «Интер» предлагает Покеттино зарплату в 10 миллионов

    «Интер» рассчитывает заполучить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. В случае, если тот согласится перебраться в Италию, то миланцы готовы предложить ему зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон. Известно, что за разрыв контракта аргентинского специалиста придется выплатить «Тоттенхэму» еще пять миллионов. Стоит отметить, что прежний главный тренер «Интера» Стефано Пиоли был уволен на прошлой неделе. Ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался возглавить итальянский клуб.

    «Реал» хочет обжаловать дисквалификацию Начо

    Защитник «Реала» Начо был наказан предупреждением в матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1) за стычку с Хоакином Корреа на 80-й минуте игры. Арбитр встречи Альберто Ундиано Мальенко в рапорте объяснил свое решение тем, что Начо «спорил с соперником». Эта карточка означает для него дисквалификацию на игру с «Сельтой». Руководство «Реал» планирует обжаловать наказание 27-летнего футболиста. Напомним, что перенесенный матч 21-го тура «Сельта» – «Реал» состоится в среду, 17 мая.

    «У меня диабет, но рассказываю об этом только в госпитале». Самый хитрый игрок «Реала»

    Фалькао поставил рекорд результативности в трех из шести топ-лиг Европы

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао отметился двумя забитыми мячами в матче 37-го тура французской Лиги 1 против «Лилля», который закончился со счетом 4:0. Для него эти голы стали 20-м и 21-м в текущем чемпионате Франции. Такой показатель позволил колумбийцу стать первым в истории футболистом, достигшим этой отметки за сезон в трех из шести европейских топ-лиг. Напомним, что ранее Фалькао в двух чемпионатах Испании забил за «Атлетико» 28 и 24 гола, а в Португалии забивал 25 мячей за «Порту» в сезоне-2009/10.

    Колашинац подпишет контракт с «Арсеналом» 1 июля

    Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац нынешним летом пополнит состав «Арсенала». Контракт с 23-летним игроком будет подписан 1 июля. Босниец защищает цвета гельзенкирхенского клуба с 2011 года. Его соглашение истекает 30 июня. Таким образом, футболист достанется «канонирам» бесплатно. В нынешнем сезоне Колашинац провел 36 матчей, записав на свой счет три гола и девять результативных передач.

    Гендиректор «Тосно»: «Видимо, не дали лицензию из-за того, что у нас нет стадиона»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что не знает причины отказа отдела лицензирования РФС в выдаче лицензии клубу на сезон 2017/18. Напомним, сегодня стало известно, что заявка «Тосно» была отклонена. «Я не знаю почему, мне не сказали. Видимо, из-за того, что у нас нет стадиона. Стадион в Великом Новгороде имеет только вторую категорию, а нам нужна первая. Я обращаюсь в РФС и РФПЛ за разрешением играть в Великом Новгороде, но пока мне его не дают», – сказал функционер. «Тосно» получил путевку в Премьер-лигу, гарантировав себе вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ текущего сезона.

    Южная Корея, КНДР, Китай и Япония претендуют на совместное проведение ЧМ-2030

    Сразу четыре страны могут стать организаторами чемпионата мира в 2030 году. Это Республика Корея, КНДР, Китай и Япония. «Если Южная и Северная Кореи, Китай и Япония подробно обсудят этот вопрос, думаю, будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030. Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас очень привлекательный футбольный рынок», – заявил журналистам глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу. Кроме того, в Корее планируется проведение Кубка Азии.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 16 мая 2017, 18:50

      Морда-лица у Кокорина на фото в заголовке - болезненная. Болезнь Альцгеймера, аутизм или синдром дауна?..

      1
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 > Leon_ARS 16 мая 2017, 21:58

      У Кокорина неизлечимая звёздная болезнь !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 16 мая 2017, 07:19

      Правильно что Кокорина не вызвали,но Шатова и Денисова можно было вызвать!

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 мая 2017, 06:34

      Кокошу в формулу 1,там и погоняет и шампусика нальют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Shinra 16 мая 2017, 06:24

      Тосно пусть играет на "Петровском".

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 16 мая 2017, 01:52

      Кокорин - полный ноль. Пусть шампанское пьет дальше.

      0
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 16 мая 2017, 00:33

      Какорин вот такой вот ералашь)))

      0
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      Рейтинг: +10

      Шампунь от Нобеля 15 мая 2017, 22:57

      Зачем в России вообще футбольный клуб создавать, не понятно. Купили бы какой нибудь середняк второго дивизиона Бельгии и потихоньку развивали, там хоть заработать можно. А здесь только сиську государства сосать или вкладывать миллиарды без видимых перспектив хоть что-то из этого получить

      0
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      Рейтинг: +10

      Шампунь от Нобеля > Шампунь от Нобеля 15 мая 2017, 23:08

      Генк не так давно публиковал свой финансовый отсчет. Вышло овер 30 зелёных миллионов чистой прибыли за год. Интересно, сколько чистой прибыли у Галицкого например, или Федуна... Вот-вот. Или взять Ростов, впечатляющий прогресс за последние годы, а в итоге только долги покрыли и сидят без спонсоров. Томь. До этого Кубань, Ротор, Алания. Пиздато футбол развивают ребята. Одно интересно, чем это все закончится

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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 15 мая 2017, 22:28

      Тосно в РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 мая 2017, 22:26

      Бредятина!!! Получается РФС не следит за ФНЛ)) Иначе зачем Тосно занимать 2-ое место.
      За год стадион не построить. Лет 10 самое то))

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > Gornostay 16 мая 2017, 18:52

      А они и не должны следить. Всё нормально - прошёл лицензирование; если нет - до свидания.

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 15 мая 2017, 21:50

      В россии не достаточно просто играть в футбол, нужно еще денежку занести либо просто иметь ее чтобы построить стадион например на который никто не будет ходить. А вообще сдается мне это месть спартака за плюху в кубке россии, не иначе.)))

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