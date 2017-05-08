Новый тренер «Барселоны», провал Гвардиолы, онлайн по «Спартаку». Главные материалы недели на «Бомбардире»

Еще одна причина, почему Венгер должен уйти из «Арсенала»

«Арсенал» падает все ниже собственной планки, против Венгера устраивают всемирные акции, а единственная суперзвезда команды Алексис Санчес так хочет уйти, что активно скандалит. Причин поменять тренера у лондонцев так много, что, кажется, никто не заметил еще одну. Тимофей Яценко − о позорном пункте, который «Арсенал» не знал 22 года.

«Когда узнал, что у меня рак, сказал доктору, что в выходные матч и операция переносится». Без кого «Атлетико» никогда не стал бы таким крутым

Вратарь, рок-музыкант, знаток тактики, дерзкий мужик и человек, без которого Диего Симеоне никогда бы не сделал «Атлетико» могучим. Николай Живоглядов рассказывает историю Хермана Бургоса, в центре которой невероятный фанатизм и желание жить.

«Мы в нижней части и хотим вылезти из этого дерьма». Как отжигает самый дерзкий тренер РФПЛ

Все просто: Григорян, «Анжи» и пачка ядреных цитат из нового мем-центра русского футбола.

«Даже в 44 года мне бывало грустно оттого, что тренировка закончилась». Каким был Массимо Каррера до прихода в «Спартак»

Приквел о главном герои этого сезона РФПЛ. Массимо Каррера внезапно появился в бурлящем «Спартаке», причесал его под себя, раскрошил конкурентов и покорил миллионы фанатов. Но до сих пор мало кто знает, что сделало Карреру таким. Виталий Ошовский все нам рассказал.

«Бавария» опережает нас на 160 миллионов». Самая удивительная команда сезона

Задолго до всех этих ваших «лейпцигов» Бундеслигу сводила с ума деревенская команда с владельцем-миллионером, который «не забывает свои корни, помнит, что есть вещи на порядок выше». В этом сезона «Хоффенхайм» все-таки аккумулировал свой кураж в действительно сочный результат и попал в Лигу чемпионов. Восхищаемся и заодно изучаем, кто и как собрал там такую команду.

«Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

Скандал недели. Игроки «Локо» и «Урала» подрались в концовке финала Кубка России, Павлюченко затем добавил жести в интервью, и понеслась − над страной запылало так сильно, что даже показалось: в Кубке надо всегда устраивать такой рестлинг, чтобы турнир стал интересен людям. А пока мы провели разбор этой сумасшедшей истории.

Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных

В четверг ФИФА опубликовала свой свежий рейтинг национальных команд. Россия в нем − на 61-м месте. От этого жутко, но есть и хорошие новости. Антон Сергеев объясняет, что не так с этим табелем и почему вообще не надо обращать много внимания.

Путин, игра за сборную и трансфер в «Монако». Что нужно знать о лучшем вратаре сезона в России

Удивительные сюжеты в «Ростове» не кончаются. На этот раз − вратарь буквально из ниоткуда, который резко сменил Джанаева в воротах, а потом взял и побил рекорд чемпионата России по сухой серии. Данил Замалетдинов − с профайлом Никиты Медведева.

Почему Гвардиола провалил свой первый сезон в Англии

Помните, как в начале сезона мы восхищались гладким и бодрым «Сити»? Забудьте эту ерунду. Потому дальше команда сдулась и абсолютно серо выронила вообще все трофеи, за которые боролась. Хосеп Гвардиола впервые не получит по итогам сезона ни одного кубка. Денис Беневольский разобрался, как же так получилось.

«Он может стать одним из лучших тренеров в истории «Барселоны». Кто такой Хуан Карлос Унсуэ?

Если вы не помешанный фанат «Барсы», то вряд ли знаете, кто такой Хуан Карлос Унсуэ. А это, вероятно, новый главный тренер команды, потому что Луис Энрике уходит и, по слухам, передает дела именно своему заместителю. Лучший инфоповод, чтобы изучить Унсуэ и понять, как именно к этой теме относится Месси.

Как страна реагирует на чемпионство «Спартака». Онлайн

«Спартак» − чемпион, и все вокруг только об этом и говорят. По такому важному поводу мы на несколько дней запустили онлайн, куда собираем самые интересные и важные реакции страны на историческое событие.