«Если позовет Гинер, вернусь в ЦСКА немедленно». Лучший легионер в истории РФПЛ зажигает в Турции

В 2014 году ЦСКА и Вагнер Лав снова попрощались. Тогда бразилец отправился по странам с разных концов света – Китай, Бразилия, Франция. В итоге вторую половину прошлого сезона нападающий провел в «Монако», где за 12 матчей наколотил четыре гола. Статистика не провальная, но учитывая, кто в этом сезоне играет у монегасков впереди (Мбаппе, Фалькао), понимаешь, что Вагнеру было бы почти нереально выдержать такую конкуренцию.

В итоге у него появился вариант с турецким середняком «Аланьяспором». Также игроком интересовался «Хетафе», но испанский чемпионат по уровню требований еще жестче французского, так что идея не из лучших. В Турции же все оптимально.

«Аланьяспор» впервые за долгое время вышел в Суперлигу. Команда заняла третье место в первой лиге, и в финале плей-офф по пенальти обыграла «Адана Демирспор». Вагнер отправился в Турцию и поставил галочку под двухлетним контрактом, а главный тренер команды Хюсейин Калпар поставил бразильца в стартовый состав.

Но здесь возникла проблема: Вагнер присоединился к новой команде в конце лета. Мало того, что требовалось время на то, чтобы притереться к новым партнерам, возникла и проблема адаптации к чемпионату и стране в целом. Тем более, летом в Турции чуть не произошел государственный переворот. И, например, Марио Гомес, который играл тогда за «Бешикташ», заволновался и покинул страну. Но Вагнер настроился по-другому: «Совершенно искренне говорю, что для того, чтобы жить и играть сейчас в Турции в Аланье какая-то особая храбрость не нужна. Я себя прекрасно чувствую в этом регионе».

Первый гол за новую команду нападающий забил в начале ноября. До этого футболист даже не мог создать как таковых опасных моментов. После этого Вагнер перезагрузился и показал себя. С осени он забивает чуть ли не в каждом матче, не сбивая ритм больше чем на одну игру. Притом, что казнит он и команды уровня «Аданаспора», и царский «Фенербахче».

Этой зимой успехи футболиста заметили китайские клубы, которым он знаком по выступлениям в национальном чемпионате еще до начала новой волны топ-шопинга. Но президент клуба Хасан Чавушоглу заявил, что не отпустит игрока. Несмотря на результативность бразильца, сама команда выступает посредственно, занимая 13-е место из 18-ти в лиге. «Аланьяспор» до сих играет под риском вылета, поэтому лучший бомбардир там сейчас нужнее, чем весь бюджет Китая.

На данный момент бразилец провел 24 игры в рамках турецкого чемпионата и забил 16 голов, при этом отдав пять результативных передач. В последний раз подобной результативностью Вагнер отличался в 2008-м году. Тогда в 26 играх за ЦСКА он забил 20 голов. У него есть все шансы побить результат практически десятилетней давности, поскольку до конца сезона еще целых шесть матчей.

В свои 32 года Вагнер не меняется. Единственное, что сразу заметно − другая прическа. Теперь бразилец носится по полю не в разноцветных косичках, а с коротким ежиком. Все остальное − в том числе игровые скиллы − по-прежнему с ним. Безусловно, показатели с годами падают, но некритично – сейчас уровня хватает, чтобы ловить турецких соперников на контратаках и отрываться от защитников. Вагнер до сих пор отлично открывается и давно уже мог бы забить больше 20 мячей, но порой не реализует просто бетонные моменты. Но пока их у него так много, что какой-то процент брака никого не волнует.

«Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и правда был для нас как папа. Если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедлений», − не так давно отметил бразилец. Глядя, как тяжеловато даются армейцам голы в чемпионате России, возникает вопрос: почему его не возвращают в ЦСКА? Возможно, красно-синие проработают этот вариант летом.

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