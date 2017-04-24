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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Юбилей «Спартака», скандал на «Крестовском», лучшие игроки РФПЛ. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Юбилей «Спартака», скандал на «Крестовском», лучшие игроки РФПЛ. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Когда я обыгрывал Гаттузо, он тут же валил меня на газон». Каким был Дибала до дубля «Барселоне»

«Ювентус» выбросил «Барселону» из Лиги чемпионов, потому что в первом матче Пауло Дибала был слишком хорош даже для лучшей команды XXI века. Вот-вот аргентинец встанет в один ряд с Неймаром, Месси, Роналду, Ибрагимовичем. А пока мы рассказываем, как он шел к своему успеху. От смерти папы до опеки самого эпатажного президента клуба в Италии Маурицио Дзампарини.

Каким был мир, когда появился «Спартак»

«Спартаку» во вторник исполнилось 95. Порылись в истории и показали, как все выглядело в 1922 году. Образование СССР, приход к власти Муссолини и запуск вещания BBC. В общем, «Спартак» родился в очень событийный период.

Почему УЕФА нужно брать пример с Versus Battle

В параллельной вселенной (на самом деле очень даже в этой) подростки вместо футбола смотрят батл-рэп. Неделю назад на самой популярной в стране площадке для этого дела вышел очередной громкий батл, который вдохновил нашего пользователя с ником Мирон Карелин завести блог и сразу же выстрелить там таким вот текстом о реформах УЕФА. Гнева в комментариях, кстати, набралось не меньше, чем в самих батлах.

Лига чемпионов, Ибрагимович, Майкл Джексон. Что надо знать о самой успешной команде Америки

Если надо охарактеризовать МЛС и всю Америку только одним клубом, это будет «Лос-Анджелес Гэлакси». Они, возможно, не сильнейшие, но точно наиболее предприимчивые. О самой успешной команде Запада − новая серия нашего спецпроекта, который мы делаем совместно с сервисом «Бандеролька».

Смолов, Промес и еще пять игроков РФПЛ, которые зажгут в Европе

Александр Плеханов просеял через сито таланта весь чемпионат России и выделил в нем семерых крутых ребят, которые обязательно выстрелят в топ-лигах. Будет грустно с ними расставаться, но так будет лучше для всех.

«Вас интересуют вопросы, которые чем-то пахнут». Что за человек командует российскими судьями

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«Непревзойденным актером на сцене «Энфилда» стал «маленький царь». Покеру Аршавина – 8 лет

В пятницу был еще один важный праздник. Восемь лет с того вечера, как Андрей Аршавин покорил Англию четырьмя голами в ворота «Ливерпуля». Ностальгируем и благодарим Андрея за нашу счастливую юность.

Лучшие игроки в истории чемпионата России

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Самые бесполезные турниры современности

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«Зенит» открыл «Крестовский». И это провал

Скандал недели (а, может, и месяца). «Крестовский» наконец-то открылся, но лучше бы он пока постоял закрытым. Крыша протекала, от газона отлетали куски, а судейство против «Урала» вызвало возмущение даже у Луческу. Дайджест главных тем матча с сотней гневных комментариев о том, что так жить нельзя.

Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

«Матч ТВ» опять не показал зарубу «Реала» и «Барселоны». Поэтому мы сделали такой же странный, как это решение, тест о том, что вам надо смотреть по российскому тв вместо трансляции матча. Вообще правильный ответ − ничего. Лучше читайте «Бомбардир».

Англия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Аршавин Андрей Дибала Пауло
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Ильгизар И
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