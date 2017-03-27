«Немногие в юности соглашались с ним драться». Кто такой новый президент УЕФА и как он изменит футбол

«С великой честью и с чувством огромной ответственности начинаю свою миссию в качестве президента УЕФА. Вы доверили мне эту миссию, в рамках которой я обязуюсь оберегать и развивать футбол в Европе», − с такой речью обратился к собравшимся новый глава УЕФА Александер Чеферин. Словенец был назначен на этот пост в середине сентября 2016 года, сменив Мишеля Платини.

Из всех высших футбольных чиновников Александер Чеферин, пожалуй, реже всего общается с прессой. А в те немногочисленные моменты, когда Чеферина удается вытащить на интервью, он не заходит дальше рабочих тем. Личная жизнь для Чеферина – святое.

Президент УЕФА был серьезным и ответственным с раннего детства. «Мы с самых малых лет приучали его к трудолюбию. Поначалу, бывало, давали ему сладости за какую-нибудь сделанную работу. Но у Александера очень быстро появилось самосознание, благодаря которому он сам начал делать то, что необходимо по дому», − вспоминал его отец Петер. Еще в середине 1960-х Петер Чеферин стал одним из самых знаменитых юристов Югославии. За свою жизнь он не раз консультировал разных влиятельных персон, но кого именно, Петер не раскрывает.

Рассказывая о любимом клубе сына, Чеферин-старший лавирует между вопросами. «С учетом его новой должности, я не могу никому этого сказать. Пусть это останется семейным секретом». Хотя в годы управления Федерацией Футбола Словении, сам Александер однажды все же упоминал о своих предпочтениях. «Моим первым просмотренным вживую матчем была встреча Югославия – Дания. Тогда меня впечатлила игра наших нападающих Сафета Сушича и Златко Вуйовича. Впоследствии я окончательно пристрастился к футболу и старался смотреть каждую игру хорватского «Хайдука», − признается он.

Александер работает в сфере футбола всего 11 лет, но за это время достиг невероятных высот. Считается, что его главное качество для этого − упорство. Об этом известна такая история − тоже из детства. В четырехлетнем возрасте он пошел гулять вместе со своей овчаркой в лес. Все было как обычно, пока вдруг овчарка не вышла из-под контроля. Она лаяла, носилась по лесу и тащила за собой по земле маленького Александера. Домой мальчик пришел домой со множеством ушибов и порезов, но поводок так и не отпустил.

Чеферин немного подрос и записался в секцию каратэ, где серьезно продвинулся. «Немногие в юности соглашались драться с моим сыном. Он – обладатель черного пояса по каратэ и второго дана. Александер планирует получить третий, как только у него станет больше свободного времени», − заявил Петер Чеферин. Его сын может сделать 300 приседаний, а его общие физические показатели находятся на одном уровне с профессиональными атлетами. Но каратэ для Александера – не более чем увлечение и способ постоять за себя. Все свои проблемы президент УЕФА решает только дипломатией.

В этом ему помогает его основная профессия. «Я предполагал, что мои сыновья Александер и Рок не захотят сидеть в офисе допоздна. Как же я был приятно удивлен, когда понял, что у них есть задатки юристов! И что самое важное – они сами очень хотели продолжить мое дело», − признался Петер. Он основал юридическую компанию «Ceferin» еще в 1967 году, и с тех пор она стала ведущей в Словении. В штате Александера работают свыше 40 человек, и большинство из них – опытные юристы.

В компанию «Ceferin» может обратиться гражданин любой страны. Отдел анализирует проблему и выявляет ее тонкости, после чего клиенту перезванивает юрист, специализирующийся на вашем случае. «Я не могу назвать фамилии клиентов, но за юридической помощью к нам регулярно обращаются очень влиятельные люди», − признался Петер. Кстати, компания «Ceferin» − единственная из всех юридических организаций в Словении, которая имеет свой сайт на русском языке.

В свободное от работы время Чеферин любит путешествия и экстрим. «Особенно его привлекают поездки в опасные места. Ему доставляет наслаждение встреча с опасностью», − рассказывает о сыне Петер. В свои 49 лет Александер шесть раз пересекал Сахару, причем один раз – на «Ниве». «На этой машине я ездил вместе с зятем и парой друзей. Смешной российский джип, пародия на машину», − подколол российский автопром Чеферин.

В остальном Александер отзывается о России хорошо. «Я считаю, что такая великая страна, как Россия, должна играть гораздо более значимую роль в УЕФА», − таково было одно из первых заявлений Чеферина на посту президента организации. Это вызвало негативную реакцию у ряда европейских СМИ, а норвежская газета Josimar даже организовала специальное расследование. По его итогам местные журналисты провозгласили Чеферина «русской марионеткой», на что Александер ответил очень жестко. «Я не завишу ни от кого: ни от Запада, ни от Востока, ни от турков, ни от русских. Я воспитан в семье юристов и всегда буду придерживаться основы равноправия. Когда человек кристально чист, в него начинают бросаться подобными лозунгами, что вы и продемонстрировали», − заявил Чеферин в ответ норвежской газете.

Одной из возможных реформ Чеферина должно стать полное разрешение на продажу спиртного на стадионах. «Давайте посмотрим правде в глаза: несмотря на официальный запрет, в ряде стран болельщики по-прежнему пьют пиво. Только деньги идут третьим лицам, а не в казну клуба. В ближайшее время мы серьезно займемся этим вопросом», − заявил президент УЕФА.

Свои планы у него есть и по теме футбольных хулиганов. Со временем все европейские футбольные ассоциации обязаны будут завести фанатский бан-лист, который необходимо будет обновлять по мере новых нарушений. «Предыдущие президенты УЕФА замалчивали эту проблему. Но после матча Англия – Россия я понял, что насилие на футболе преодолело точку невозврата. Отправляясь на дерби, каждая семья должна быть уверена в своей безопасности», − Александер Чеферин готов стать врагом ультрас №1. Ответят ли они обладателю второго дана – большой вопрос.

Принципы равноправия вскоре будут установлены и в финансовой стороне футбола. Новый президент УЕФА − поклонник менеджмента НХЛ, в котором есть потолок зарплат, а финансы от продаж телеправ распределяются равномерно. «Из года в год в решающих матчах ЛЧ мы видим одни и те же команды, − говорит Чеферин. − Топ-клубы с самых ранних стадий начинают грабить менее денежные команды, и эта пропасть между богатыми и бедными увеличивается с каждым годом. Именно поэтому в ближайшее время планируется ввод налога на роскошь».

Также президент УЕФА разнес идею о закрытии ЛЧ и создании вместо нее Суперлиги УЕФА. По его мнению, в таком случае в футбольном мире начнется гражданская война.

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