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    «Что в черном ящике?». Шикарный подарок «Ростову» от Моуринью


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    Голосов: 1
    21.03.2017 07:50
    «Ростов» оступился на стадии 1/8 финала Лиги Европы, проиграв «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» рассказывает, как главный тренер английского клуба Жозе Моуринью поощрил ростовчан за хорошее выступление в турнире.

    Перед встречей в Ростове Жозе Моуринью долго жаловался на плохой газон. «Ростов» тогда свел игру к ничейному результату, когда Калачев выдал сумасшедшей красоты голевой пас на Бухарова. После матча Моуринью о чем-то разговаривал с Тимофеем, а перед ответной игрой порадовался, что тот дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. В Англии «Манчестер Юнайтед» победил с минимальным счетом, пройдя в следующий раунд турнира. Однако на этом история не закончилась.

    Еще до ответной игры Жозе зашел в раздевалку «Ростова» и передал Курбану Бердыеву подарок. «Мы знакомы с тех времен, когда мой «Интер» играл с «Рубином» в Лиге чемпионов. Хоть он и немного закрытый, но это вежливый и приятный человек», – сказал Моуринью.

    В «Ростове» сначала поиграли с болельщиками, заставив тех угадывать содержание черного ящика. Затем же клуб опубликовал фото действительно впечатляющего сувенира от Жозе Моуринью.

    Спасибо за эмоции. Как мы гордились «Ростовом» в этом сезоне

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 13 апреля 2017, 23:57

      Бердыев точно не хуже за Маура.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 марта 2017, 18:53

      Мне кажется это круто - по сути кубок УЕФА вручили т.к. Ростов показал замечательный подход к делу и даже эта стадия сродни финалу.
      Было бы классно, если бы Лестер в полуфинале получил подобный кубок от соперника ;)

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 21 марта 2017, 11:27

      Все только и говорят,что Моуриньо подарил? А что подарил Бердыев после первого матча в Ростове?

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба > balaton78 21 марта 2017, 13:52

      Четки из мякиша)))

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 21 марта 2017, 10:39

      А внутри сувенира бутылочка вискарика запрятана

      0
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      Рейтинг: +11

      samBek > firs04 23 марта 2017, 01:02

      Бердыев даже
      не станеть мыть ноги твоим вискариком.

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