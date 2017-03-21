«Что в черном ящике?». Шикарный подарок «Ростову» от Моуринью

Перед встречей в Ростове Жозе Моуринью долго жаловался на плохой газон. «Ростов» тогда свел игру к ничейному результату, когда Калачев выдал сумасшедшей красоты голевой пас на Бухарова. После матча Моуринью о чем-то разговаривал с Тимофеем, а перед ответной игрой порадовался, что тот дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. В Англии «Манчестер Юнайтед» победил с минимальным счетом, пройдя в следующий раунд турнира. Однако на этом история не закончилась.
Еще до ответной игры Жозе зашел в раздевалку «Ростова» и передал Курбану Бердыеву подарок. «Мы знакомы с тех времен, когда мой «Интер» играл с «Рубином» в Лиге чемпионов. Хоть он и немного закрытый, но это вежливый и приятный человек», – сказал Моуринью.
В «Ростове» сначала поиграли с болельщиками, заставив тех угадывать содержание черного ящика. Затем же клуб опубликовал фото действительно впечатляющего сувенира от Жозе Моуринью.
Спасибо за эмоции. Как мы гордились «Ростовом» в этом сезоне