Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Что в черном ящике?». Шикарный подарок «Ростову» от Моуринью

«Что в черном ящике?». Шикарный подарок «Ростову» от Моуринью

Перед встречей в Ростове Жозе Моуринью долго жаловался на плохой газон. «Ростов» тогда свел игру к ничейному результату, когда Калачев выдал сумасшедшей красоты голевой пас на Бухарова. После матча Моуринью о чем-то разговаривал с Тимофеем, а перед ответной игрой порадовался, что тот дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. В Англии «Манчестер Юнайтед» победил с минимальным счетом, пройдя в следующий раунд турнира. Однако на этом история не закончилась.

Еще до ответной игры Жозе зашел в раздевалку «Ростова» и передал Курбану Бердыеву подарок. «Мы знакомы с тех времен, когда мой «Интер» играл с «Рубином» в Лиге чемпионов. Хоть он и немного закрытый, но это вежливый и приятный человек», – сказал Моуринью.

В «Ростове» сначала поиграли с болельщиками, заставив тех угадывать содержание черного ящика. Затем же клуб опубликовал фото действительно впечатляющего сувенира от Жозе Моуринью.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Спасибо за эмоции. Как мы гордились «Ростовом» в этом сезоне

Лига Европы Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Бердыев Курбан Моуринью Жозе
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
firs04
1490081952
А внутри сувенира бутылочка вискарика запрятана
Ответить
balaton78
1490084847
Все только и говорят,что Моуриньо подарил? А что подарил Бердыев после первого матча в Ростове?
Ответить
panmon
1490111584
Мне кажется это круто - по сути кубок УЕФА вручили т.к. Ростов показал замечательный подход к делу и даже эта стадия сродни финалу. Было бы классно, если бы Лестер в полуфинале получил подобный кубок от соперника ;)
Ответить
vasiok74
1492117035
Бердыев точно не хуже за Маура.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+