Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью перед матчем с «Ростовом» передал подарок Бердыеву

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» зашел в раздевалку российской команды, чтобы передать подарок Курбану Бердыеву. Содержание коробки осталось неизвестным.

    «В Ростове мне вручили замечательный подарок, и я должен был сделать ответный жест. Мы знакомы с тех времен, когда мой «Интер» играл против «Рубина» в Лиге чемпионов. Это очень приятный и вежливый человек. Хотя и немного закрытый», – приводит слова Моуринью ВТ.

    Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 17 марта 2017, 14:26

      По Человечески

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 марта 2017, 13:17

      Что вы тут выпендриваеиесь....Да это жест, прежде всего уважения !!! Кому еще из наших тренеров что-то дарили ???? Бердыев-великий тренер, и даже Моур с его уникальностью это признает!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > zico2205 17 марта 2017, 13:25

      Полностью согласен с вашими словами - это нормальный знак уважения, за его талант!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2017, 12:47

      Наверно, семена травы для футбольного поля.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 17 марта 2017, 12:18

      Тренеры одного уровня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 17 марта 2017, 12:01

      Гашиша загнал))) по-братски...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 17 марта 2017, 11:51

      Нульцевые четки подогнал Бекиевичу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 17 марта 2017, 11:48

      КеБеБе любит подарки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 марта 2017, 11:36

      Прекрасный жест.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 марта 2017, 10:52

      чота Моур сильно сдал после победы над Ростовом :) седины прибавилось и морщин

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Masteralex 17 марта 2017, 11:38

      вискарь с кальяном и шлюхами делает свое черное дело)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 17 марта 2017, 10:50

      Уважуха!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11