Моуринью перед матчем с «Ростовом» передал подарок Бердыеву

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» зашел в раздевалку российской команды, чтобы передать подарок Курбану Бердыеву. Содержание коробки осталось неизвестным.

«В Ростове мне вручили замечательный подарок, и я должен был сделать ответный жест. Мы знакомы с тех времен, когда мой «Интер» играл против «Рубина» в Лиге чемпионов. Это очень приятный и вежливый человек. Хотя и немного закрытый», – приводит слова Моуринью ВТ.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» закончился со счетом 1:0.