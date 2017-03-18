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Почему «Рубин» − самый непонятный клуб России

Этот материал разбит на много коротких отрезков, но по сути в нем всего две части. Абсолютно противоположных, но тем не менее об одном и том же − о клубе, в котором однозначно радостное и неоднозначно сомнительное переплетено так цельно, как больше нигде в стране.

Сначала − ровно четыре доказательства о том, почему «Рубин» независимо от фанатских вкусов − это классные ребята.

Рыжиков и Карадениз

Через состав «Рубина» прошло много достойнейших мужчин, но (как минимум) двое остаются там до сих пор. Это Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз.

Я никогда не виделся с Рыжиковым лично, но некоторые коллеги − в том числе публично − говорят, что в общении он крайне приятный собеседник. Вот так, например, в своем телеграм-канале о нем вспоминает корреспондент сайта «Матч ТВ» Глеб Чернявский: «Четыре года назад в конце интервью с Сергеем Рыжиковым я потянулся к кошельку и услышал что-то в духе: «Убери, ты что. У нас такие зарплаты, а ты еще за кофе собрался платить!». В тот день Рыжиков поразил меня тем, что сидел и долго угорал над собой, как запустил гол от Нальчика с 70 метров».

Тот шедевральный фейл случился, когда Рыжиков уже был двукратным чемпионом России и пробовал вкус Лиги чемпионов. А, да − на тот момент он перешагивал на четвертый десяток жизни и жил в Казани всего пару лет. Сейчас трудно вспомнить, но Рыжиков внезапно раскрылся на всю страну только в 28 − зато время после провел так солидно и ровно, что кажется, будто так было всегда. Сейчас ему 36, он играет все матчи «Рубина» в сезоне, пропускает не больше гола за игру и остается энергичным, уверенным и простым.

Гекдениз Карадениз приехал в Казань одновременно с Рыжиковым. Только он вышел из «Трабзонспора», где провел 11 лет и где его именем назван вход на стадионе. Стать легендой в одном нетоповом клубе − редкость и уважение. Сделать это дважды в разных странах − величие.

За годы в России Карадениз не влез ни в один скандал (серьезно, вспомните хотя бы что-то?), зато он: 1) Больше полусотни раз бился за русские коэффициенты УЕФА в еврокубках; 2) набил татуировку «Рубин Казань» − необязательно классный, зато показательный ход; 3) участвовал в благотворительных акциях на территории Татарстана, а сейчас строит мечеть в деревне Калинино.

Бердыев и «Барселона»

Напоминание: весь тот эндорфиновый сюр, что целый год раздает нам «Ростов», когда-то придумывался именно в Казани. Свои методы, тетради со схемами и даже многих людей Курбан Бердыев просто перевез из одного города в другой. Закрытая авторитарность навсегда отрезает его от работы в топ-клубе, но создавать короткий макет такого в провинции − сама по себе уникальная и важная миссия. Когда в Европе шумит ЦСКА, «Зенит» или «Спартак» − это кайф. А когда подобным занимается внезапный клуб из болота таблицы, народный восторг множится на два.

Вот список наиболее блестящих имен, которые сминал бердыеский «Рубин»: «Тоттенхэм», «Интер», «Атлетико», «Челси». И еще одно − «Барселона». С чумовым голом Рязанцева, поздравлением от президента России и высаженными в центре Казани 150 деревьями.

Бодрые акции

Еще одно напоминание: в той унылости, которая сочится из некоторых русских клубов, часто виноваты не лимит, госбюджет или бандиты, а обычная глупость. Например, в XXI веке самоубийственно игнорировать такой факт − чтобы тебя любили фанаты, их надо качественно и небанально раскачивать. «Рубин» шагает в счастливом числе тех, кто в этом направлении пытается создавать качество.

Вместо объяснений − стайка видеороликов с официального клубного канала.

Вот сюжет о том, как парень делает предложение девушке в спартаковской (!) атрибутике прямо на стадионе. Слезы, снег, счастье − верный привет из 2012-го.

Вот не оригинальный, но все равно замечательный формат − иностранец смотрит русские клипы. В роли подопытного Эмиль Бергстрем. В роли музыкальных звезд − «Любэ», Нейромонах Феофан, «Каспийский груз» и другие разношерстные исполнители.

Вот история о том, как Эльмир Набиуллин и Сергей Рыжиков (ух, какой же он все-таки крутой) дарили автомобилистам бензин за чеканку мяча.

А вот совсем недавний хит. Переводчик Хави Грасии Артур Заставниченко демонстрирует, как надо любить свою работу.

Город

Казань − одно из немногих мест в России, где можно интересно жить, ни разу не затосковав по мегаполису. Сытый регион, национальные татарские мотивы, архитектура, культура − идеальный фон, в который интегрируется спортивная команда. В телекартинке матчи «Рубина» на стадионе «Центральный» украшает вид мечети Кул-Шариф. А вживую за час-полтора до игры легко обойти местный кремль, пройтись по набережной и налюбоваться видами, от которых улучшаются настроение и отношение к жизни. Топ-менеджеры в курсе: построить сильный и популярный клуб легче, если он обитает в необычном и ярком городе. У «Рубина» такой бонус есть.

***

Теперь − еще три эпизода. Но уже такие, по которым к клубу и региону есть вопросы. В основном риторические.

«Казань-Арена»

Стильный, удобный, прогрессивный стадион − все отлично. Непонятно единственное − почему с таким замечательным местом постоянно творятся какие-то проблемы?

Сначала на арене была Универсиада. Потом поле перестроили под бассейны для чемпионата мира по водным видам спорта. Следом распухли проблемы с газоном − причина то ли в заражении травы вредоносной бактерией, то ли в сломанной системе подогрева, то ли во всем сразу и чем-то еще. А еще летом там сыграют на Кубок конфедераций, поэтому последние полгода непонятный газон дополнительно берегут от лишних нагрузок. Лишние нагрузки, если что − это матчи «Рубина».

В итоге современный стадион у клуба как бы есть и как бы нет одновременно. Спустя четыре года «Рубин» в основном квартирует на «Центральном» − удобном для проезда и туризма, но дряхлеющим для развитой инфраструктуры. В новый дом за это время команду пускали около двух десятков раз. С конца марта статистика должна наладиться. Но что будет после Кубка конфедераций − непонятно. Потому что слишком многое уже было.

Расходы

Немного арифметики. 3+1 цифры о том, из чего состоит «Рубин».

50-60 млн долларов − годовой бюджет клуба, по разным источникам. Больше в Премьер-лиге только у пяти команд − «Краснодара», «Зенита» и еще трех московских.

39,6 млн евро − столько «Рубин» потратил на новых игроков, закончив трансферное лето с чистым убытком в 32,3 млн евро. Важное дополнение: среди толпы новичков восемь − легионеры. Лимит на них, если что, у нас по-прежнему 6+5. А, и еще кое-что − новый тренер «Рубина» Хави Грасия получает, тоже по разным источникам, от 2,5 до 4 млн евро в год.

1,5 млн евро из бюджета «Рубина» отойдет на зарплату Владимиру Дядюну. В мае исполнится год с того дня, когда он последний раз выходил на поле. А последний гол Дядюн забивал в апреле 2015-го. Кстати. Как давно вы слышали что-то значительное про Алекса Сонга или Яна Мвила? Тем временем каждому из них на банковскую карту падает по 4 млн евро ежегодно.

Сложите все эти цифры и поставьте напротив них еще одну − 9. Такое место занимается сейчас в чемпионате России «Рубин». Почти такое же, только на строчку ниже, он занял и год назад. И три года назад.

Вопрос. Уважаемые руководители футбольного клуба «Рубин», не возникает ли у вас − хотя бы смутно и на минуту − сомнений, что средства, затрачиваемые на команду, чуть-чуть не соответствуют результату?

Совок

В ноябре 2016-го из Казани подъехала удивительная история: руководства школ заставляли своих сотрудников приходить на матч с «Ростовом». Вот как об этом рассказал в фейсбуке казанский журналист Александр Егоров.

Более подробно обо всем этом можно почитать, например, здесь, здесь или здесь. Пресс-службы клуба и мэрии истории опровергли, но в качестве реакции на новость люди рассказали еще много подобных случаев. Смысл в них одинаков: манипулировать студентами, учителями и прочими зависимыми от муниципального финансирования категориями граждан ради футбола в Казани − устойчивая норма.

Россия уже четверть века живет без серпа и молота на гербе, но слоем советского прошлого густо намазана вся наша повседневная жизнь. Мы ездим по улицам Дзержинского, живем в хрущевках, слушаем по тв хиты из «Голубого огонька» 80-х и фотографируем около мавзолея того, кто когда-то все начал.

Но это ерунда. Важно другое − наше коллективное сознание до сих пор заводит советский менталитет. И есть много сфер, для которых это нормально или даже полезно. Только вот современный футбол − точно не отсюда. Когда ты не умеешь содержать проект за счет прибыли, зависишь от чиновников, боишься реальной конкуренции и не понимаешь, почему развиваться значит жить − твой клуб никогда не догонит любимые команды из Европы. «Рубин» ежедневно прикладывает тонну усилий, чтобы выглядеть успешным и современным. Но истории, вроде той, где проблемы наполняемости трибун решают самым дремучим методом − то есть трясут зрителей за бюджетный колокольчик, − наглухо перекрывают любые благородные мотивы.

10 причин, почему я люблю чемпионат России

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Рубин Рыжиков Сергей Карадениз Гекдениз Бердыев Курбан
Комментарии (8)
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Ильгизар И
1489811844
муть
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FaTeK1945ru
1489819346
...все руководители у нас ВЕЛИКИЕ.
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la verdad
1489820080
Почему Рубин самый непонятный клуб? Потому, что он на хрен никому не нужен!!!
Ответить
Мары
1489825214
Клуб контрастов. Много противоречий, но и достижений не мало.
Ответить
Артём Борисов
1489825971
За слвсчт "эндорфиновый сюр" отдельное спасибо, Роман)
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Make25
1489826158
После таких трансферов, думал они будут бороться за чемпионство.
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pro-vad
1489857544
Карадениза в тренеры!
Ответить
Sergei1968
1489918356
даи те время у команды новыи тренер новые игроки об результате спрос будет с сезона 2017-18 .
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