«Крылья Советов», «Рома» и еще три клуба без титульного спонсора

«Крылья Советов»

Последний титульный спонсор: «РКС» – «Самарские коммунальные системы»

Самарский клуб – один из многочисленных примеров того, как российская футбольная команда почти каждый год бьется в конвульсиях, но прямо перед летальным исходом к ней приходит Мессия. Конечно же, в лице областного правительства, которое накрывает клуб щитом государственных денег.

Из последних примеров: в 2011 году «Крылья» начали сотрудничество с ЗАО «Волгоспецстрой» – одной из крупнейших строительных компаний Самары и области − после того, как Владимир Путин сказал, что команда должна жить. Тем не менее, через год спонсорский контракт был расторгнут, и единственным источником финансирования клуба снова стало правительство Самарской области. Перед стартом сезона-2015/16 волжане сумели заполучить соглашение с «РКС» («Самарские коммунальные системы»).

Но и эта компания всего через год отказалась от сотрудничества с клубом, даже несмотря на приличное 9 место, занятое им в чемпионате. В 2017-м финансирование «Крыльев» из областного бюджета существенно сократится: с 867,5 млн рублей до 500. Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов к перспективам поиска волжанами нового спонсора относится довольно скептически: «Если не будут найдены источники внебюджетного финансирования, то состав команды вполне может быть пересмотрен. На мой взгляд, с учетом того, что проблема поиска спонсоров из числа местных компаний длится уже очень давно, разрешится она, с учетом кризиса в экономике страны и региона, не сразу».

«Валенсия»

Последний титульный спонсор – «Jinko Solar»

«Валенсию» в последнее время серьезно лихорадит. В клубе не так давно произошла смена власти, а футбольные результаты «летучих мышей» позорны для коллектива их традиционного уровня. Не все хорошо у команды и с поиском титульного спонсора. Уже третий сезон валенсийцы играют без размещенной на лицевой стороне майки рекламы. Пока нет коммерции, клуб отряжает на футболки своих игроков социальную. На матч последнего тура Примеры против «Атлетико» футболисты валенсийцев вышли с эмблемой движения в поддержку прав женщин в рамках своего участия в аналогичной программе ООН, а также применительно к 8 марта.

За последнее время «Валенсия» заключила несколько менее внушительных, чем контракт о титульном спонсорстве, спонсорских соглашений. К примеру, с азиатской букмекерской онлайн-компанией «S36.com» и глобальной сетью спортивных телеканалов «beIN SPORTS». Первый контракт полностью вписывается в концепцию продвижения бренда «Валенсии» на азиатском рынке, о которой говорил маркетинговый директор «летучих мышей» Питер Дрейпер.

А вот что он думает о потенциальных претендентах на то, чтобы красоваться на лицевой стороне футболки валенсийцев: «Цена размещения рекламы на самой видной части футболки нашего клуба – 10 миллионов евро за сезон. Мы считаем эту цену адекватной и уверены, что сможем найти компанию, которая будет готова платить такие деньги. Сейчас ведется кропотливая работа в этом направлении. Мы не торопимся, так как хотим найти бренд, который действительно будет достоин участвовать в таком спортивном проекте, как «Валенсия»».

Некоторое время назад «Turkish Airlines» предложила клубу 5 миллионов евро за сезон, от чего Дрейпер ожидаемо отказался.

«Бетис»

Последний титульный спонсор – «UED Sports»

«Огурцов» сейчас обсуждают в основном из-за скандала вокруг Романа Зозули и вдохновенной игры 35-летнего Рубена Кастро, который в этом сезоне набрал уже 11 очков по системе «гол+пас». Что до титульного спонсора, то у клуба всегда были проблемы с фандрайзингом, так как основной клуб города − «Севилья».

В прошлом сезоне «Бетис» наконец-то получил рекламу на лицевой стороне футболки своих игроков, подписав контракт с китайской компанией «UED Sports» до конца сезона-2016/17. Но уже через четыре месяца «огурцов» директивно заставили удалить этот логотип с маек своих футболистов. Решение принял Национальный испанский регулятор азартных игр Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) из-за того, что одно из подразделений UED Sports собиралось запустить букмекерскую контору, хотя у нее не было лицензии на работу в Испании. Таким образом, «Бетис» лишился запланированного миллиона евро за сезон, получив от китайцев лишь половину.

«Рома»

Последний титульный спонсор – «Wind»

У «волков» нет титульного спонсора с сезона 2012/13, когда на их футболках был изображен логотип международного телефонного оператора «Wind». Компания предлагала клубу продолжить сотрудничество с ежегодной выплатой в размере 3,5-4 млн евро за сезон, но «Рома» посчитала такую сумму заниженной. После этого команда вела переговоры с « Volkswagen» и «Turkish Airlines», но обе компании оказались не готовы вписывать в бюджет клуба по 7-8 млн в европейской валюте ежегодно.

В 2014-м римляне основали благотворительный фонд «Roma Cares», который помогает в организации соревнований по различным видам спорта среди детей с ограниченными возможностями. И некоторое время лицевая сторона футболки клуба была занята логотипом данной организации. Но с этого сезона место пустует. Одной из последних новостей о возможном контракте с титульным спонсором стала публикация о переговорах с китайской авиакомпанией «China Southern Airlines» в финансовой газете «MF».

Со стороны «Ромы» в переговорах участвует экс-маркетинговый директор «Барселоны» Лоран Коллет, заключивший для «Барсы» спонсорский контракт с «Qatar Airways» на 36 миллионов евро. Китайские инвесторы всерьез готовы инвестировать в клуб, но их отпугивают выросшие запросы «Ромы» – теперь «джалоросси» прописывают в спонсорском пакете сумму в 15 миллионов евро за сезон.

«Лацио»

Последний титульный спонсор – «Paideia» (на один матч)

Проблемы с титульным спонсором есть и другого римского клуба – «Лацио». И проблемы большие. Неизвестно, почему инвесторы так не любят Рим, но трудности «орлов» начались еще в начале столетия. В то время на футболках лациале изображался логотип крупнейшего агропромышленного концерна Апеннин – «Сirio». В 2003 году компания была объявлена банкротом, а в 2011-м ее бывший президент и экс-владелец римлян Серджо Краньотти отправлен в тюрьму на 9 лет за финансовые махинации в особо крупных размерах.

В 2013-м ходили слухи, что «Лацио» подпишет контракт с итальянской нефтяной энергетической компанией «ERG», но та уже спонсировала «Сампдорию», и маркетинговый департамент «Лацио» отказался от этого варианта. Спустя 2 года римляне приблизились к заключению спонсорского соглашения с Азербайджаном. На футболках игроков команды красовался бы слоган «Azerbaijan – Land of Fire», который мы сейчас видим на майках футболистов мадридского «Атлетико». «Лацио» получил бы за это 40 млн евро, но по неизвестным причинам контракт так и не был подписан.

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