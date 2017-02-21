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  • Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба

Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба

«Саттон» не мог обыграть «Арсенал», который выставил на игру полуторный состав. Но на игру против одного из лидеров Премьер-лиги все равно собрался посмотреть полный стадион. Некоторые болельщики вообще следили за матчем из-за арены. Расположение маленького стадиона позволяет. «Арсенал» уверенно выиграл со счетом 2:0. Голами отметились Лукас Перес и Тео Уолкотт. «Саттон» атаковал и даже однажды довел мяч до перекладины ворот Оспины. Но в концовке встречи, когда исход матча был уже ясен, запасной вратарь «Саттона» решил покушать. Вся непосредственность и жизненность футбола заключена в этом кадре.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Есть даже видео.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кубок Англии – один из самых удивительных турниров современности! Жаль, что столь веселый эпизод в итоге закончился для его героя очень грустно.

Англия. Кубок Англия
Комментарии (11)
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Ajax_Amsterdam
1487629318
Режим питания нарушать нельзя))) Ну и тем более чувак знал что замен у его команды уже нет и можно насладится игрой и едой!))
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sega77+
1487647228
свинья
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Kulimen
1487654433
Работа работой, а обед — по расписанию!
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firs04
1487657199
Жена положила термозок , не пропадать же добру
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Roma Sagalakov
1487659073
хотелось бы посмотреть на то, как его оббегал Уолкот)))
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ufos73
1487666750
Это кто то из футболистов, от зависти, снял и выложил в инет )))
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mihail1980
1487696414
это не вратарь а настоящий дикий секач
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sega77+
1487733046
хома хома хомячок
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murakami777
1487841864
борова уволили из-за ставки..в одной англ. букмейкурской конторке была ставка 8-1, что этот хряк на скамейке начнет жрать мясной пирог...как только FA начало расследование, клуб от него избавился...и правильно сделали
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umarjon1935
1488185210
Стоять в воротах-это не в столовой сидеть!!!!
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