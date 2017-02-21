Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба

«Саттон» не мог обыграть «Арсенал», который выставил на игру полуторный состав. Но на игру против одного из лидеров Премьер-лиги все равно собрался посмотреть полный стадион. Некоторые болельщики вообще следили за матчем из-за арены. Расположение маленького стадиона позволяет. «Арсенал» уверенно выиграл со счетом 2:0. Голами отметились Лукас Перес и Тео Уолкотт. «Саттон» атаковал и даже однажды довел мяч до перекладины ворот Оспины. Но в концовке встречи, когда исход матча был уже ясен, запасной вратарь «Саттона» решил покушать. Вся непосредственность и жизненность футбола заключена в этом кадре.

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Кубок Англии – один из самых удивительных турниров современности! Жаль, что столь веселый эпизод в итоге закончился для его героя очень грустно.