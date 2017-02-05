Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • От «Арсенала» до «Атлетико». Кому отказывал Александр Лаказетт

От «Арсенала» до «Атлетико». Кому отказывал Александр Лаказетт

«ПСЖ» (Париж, Франция)

Когда: весной 2015-го года

За сколько: 45 миллионов евро

Освободившись от бремени санкций за нарушение финансового фейр-плей, летом 2015-го года «ПСЖ» решил купить себе сразу нескольких атакующих футболистов. Главными целями парижан стали Поль Погба и Александр Лаказетт. Интересно, что на этих же футболистов претендовал и «Манчестер Юнайтед», у которого в то время проблем было еще больше, чем сейчас. Оба клуба готовы были отдать за Лаказетта 30 миллионов евро, но «Лион» просил больше.

«ПСЖ» пошел дальше и уже был близок к подписанию лучшего бомбардира лиги. Но истории, типичной для чемпионата Германии, когда лучший способ оставаться чемпионом – выкупать лидеров соперника, во Франции так и не случилось. Сайт Get French Football News писал о том, что президенты клубов во время личной встречи обсудили трансфер Лаказетта и что футболист будет куплен парижанами, но на год останется в аренде в «Лионе». Сумма сделки должна была составить 45 миллионов евро.

В последний момент «Лион» передумал, а президент клуба Жан-Мишель Олас вдруг выступил с заявлением, что «и 50 миллионов евро будет недостаточно за такого игрока атаки». В итоге «ПСЖ» купил у «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марию.

«Арсенал» (Лондон, Англия)

Когда: летом 2016-го года

За сколько: 40 миллионов евро

Следующим летом Лаказетта захотел увидеть в своей команде сам Арсен Венгер. Он, как известно, активно следит за своими амбициозными соотечественниками и многим из них открыл дорогу в большой футбол. Лаказетт был уже не так результативен, забив на 8 голов меньше, чем в прошлом сезоне, и потому сам хотел поскорее уехать.

Чтобы ускорить трансфер, нападающий репостил в твиттере слухи о своем переезде в Лондон и вроде бы даже лично встречался с Венгером. Кроме того, Лаказетт отказался от нового контракта с «Лионом». Однако его действующее соглашение со «львами» в любом случае рассчитано до лета 2019-го года.

«Арсенал» готов был заплатить за француза чуть меньше, чем «ПСЖ», – 40 миллионов евро. Но «Лиону» это снова не понравилось. На сей раз публично выступил главный тренер французского клуба Юбер Фурнье: «Лаказетт останется в «Лионе», если только за него не предложат 50-60 миллионов». Не предложили.

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

Когда: летом 2015-го года, летом 2016-го года

За сколько: 40 миллионов евро

Команда Диего Симеоне два лета подряд пыталась заманить к себе француза. Сначала в качестве замены Манджукичу, потом – как альтернативу Диего Косте, которого не удалось вернуть из «Челси». Лаказетт неизменно входил во все шорт-литы трансферных планов мадридской команды, однако он сам не хотел ехать в «Атлетико».

У француза каждое лето почти получалось перейти в клубы с гигантскими именами и амбициями – в «ПСЖ» и «Арсенал». «Атлетико» на их фоне, при всех успехах Симеоне, казался слишком бледным, да и зарплату предлагал гораздо более скромную.

В итоге, отказав всем, француз снова на сезон остался в «Лионе». А его отношения с руководством клуба только портились.

«Вест Хэм» (Лондон, Англия)

Когда: весь 2016-й год

За сколько: 70 миллионов евро

«Вест Хэм» трудно назвать топ-клубом, но суммы, которые он готов тратить на новых футболистов, наглядно показывают финансовое положение английского чемпионата. За Лаказеттом «молотки» начали охотиться еще весной прошлого года. Все началось со скромных 30 миллионов, которые все равно стали бы трансферным рекордом клуба. «Лион» привычным образом эту сумму отверг, но публично намекнул англичанам, что готов рассмотреть более существенные предложения.

«Вест Хэм», казалось бы, рассчитал, что не станет тратить все деньги на одного нападающего и из борьбы за Лаказетта вышел. Но уже в июне предложил «Лиону» 52 миллиона евро. Французы отказали и на этот раз, и тогда «Вест Хэм» обиделся. Славен Билич заявил, что Лаказетта «100% не будет» в его команде. Вместо француза «молотки» купили 23-хлетнего аргентинца Джонатана Кальери.

В январе президент «Лиона» сообщил, что «Вест Хэм» снова пытался договориться о трансфере, предложив 70 миллионов евро. И снова получил отказ.

Александр Лаказетт – незаменимый игрок «Лиона». Но срок действия его контракта постепенно заканчивается, а француз все сильнее хочет попробовать свои силы в новом клубе.

Тигр на свободе. Как Фалькао снова стал крутым нападающим

Франция Лион Вест Хэм Арсенал Атлетико ПСЖ Ляказетт Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aidosinho
1486293447
Удачи александр. Талантливый парент, однозначно.
Ответить
Константин Сорокин
1486358754
Ему уже все таки 25 лет, самое время расти в уровне. Но может перемен он и боится. Боится переехать в более сильный чемпионат и стать посредственным игроком, по сути вторым Бензема. И видя такой пример, он предпочитает оставаться звездой во Франции и иметь твердое место в составе, чем уехать и завоевывать место под солнцем и оправдывать надежды. Здесь он уже все всем доказал, а в другом клубе будет сложнее.
Ответить
xXx7090
1486362280
Ты нужен в Арсенале!!!
Ответить
D'achkov
1486417503
почему не продали в вест хэм?
Ответить
adamantane
1487140904
Заголовок сформулирован некорректно: из вышеперечисленных клубов только "Атлетико" Лаказетт отказал сам...
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+