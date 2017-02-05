От «Арсенала» до «Атлетико». Кому отказывал Александр Лаказетт

«ПСЖ» (Париж, Франция)

Когда: весной 2015-го года

За сколько: 45 миллионов евро

Освободившись от бремени санкций за нарушение финансового фейр-плей, летом 2015-го года «ПСЖ» решил купить себе сразу нескольких атакующих футболистов. Главными целями парижан стали Поль Погба и Александр Лаказетт. Интересно, что на этих же футболистов претендовал и «Манчестер Юнайтед», у которого в то время проблем было еще больше, чем сейчас. Оба клуба готовы были отдать за Лаказетта 30 миллионов евро, но «Лион» просил больше.

«ПСЖ» пошел дальше и уже был близок к подписанию лучшего бомбардира лиги. Но истории, типичной для чемпионата Германии, когда лучший способ оставаться чемпионом – выкупать лидеров соперника, во Франции так и не случилось. Сайт Get French Football News писал о том, что президенты клубов во время личной встречи обсудили трансфер Лаказетта и что футболист будет куплен парижанами, но на год останется в аренде в «Лионе». Сумма сделки должна была составить 45 миллионов евро.

В последний момент «Лион» передумал, а президент клуба Жан-Мишель Олас вдруг выступил с заявлением, что «и 50 миллионов евро будет недостаточно за такого игрока атаки». В итоге «ПСЖ» купил у «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марию.

«Арсенал» (Лондон, Англия)

Когда: летом 2016-го года

За сколько: 40 миллионов евро

Следующим летом Лаказетта захотел увидеть в своей команде сам Арсен Венгер. Он, как известно, активно следит за своими амбициозными соотечественниками и многим из них открыл дорогу в большой футбол. Лаказетт был уже не так результативен, забив на 8 голов меньше, чем в прошлом сезоне, и потому сам хотел поскорее уехать.

Чтобы ускорить трансфер, нападающий репостил в твиттере слухи о своем переезде в Лондон и вроде бы даже лично встречался с Венгером. Кроме того, Лаказетт отказался от нового контракта с «Лионом». Однако его действующее соглашение со «львами» в любом случае рассчитано до лета 2019-го года.

«Арсенал» готов был заплатить за француза чуть меньше, чем «ПСЖ», – 40 миллионов евро. Но «Лиону» это снова не понравилось. На сей раз публично выступил главный тренер французского клуба Юбер Фурнье: «Лаказетт останется в «Лионе», если только за него не предложат 50-60 миллионов». Не предложили.

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

Когда: летом 2015-го года, летом 2016-го года

За сколько: 40 миллионов евро

Команда Диего Симеоне два лета подряд пыталась заманить к себе француза. Сначала в качестве замены Манджукичу, потом – как альтернативу Диего Косте, которого не удалось вернуть из «Челси». Лаказетт неизменно входил во все шорт-литы трансферных планов мадридской команды, однако он сам не хотел ехать в «Атлетико».

У француза каждое лето почти получалось перейти в клубы с гигантскими именами и амбициями – в «ПСЖ» и «Арсенал». «Атлетико» на их фоне, при всех успехах Симеоне, казался слишком бледным, да и зарплату предлагал гораздо более скромную.

В итоге, отказав всем, француз снова на сезон остался в «Лионе». А его отношения с руководством клуба только портились.

«Вест Хэм» (Лондон, Англия)

Когда: весь 2016-й год

За сколько: 70 миллионов евро

«Вест Хэм» трудно назвать топ-клубом, но суммы, которые он готов тратить на новых футболистов, наглядно показывают финансовое положение английского чемпионата. За Лаказеттом «молотки» начали охотиться еще весной прошлого года. Все началось со скромных 30 миллионов, которые все равно стали бы трансферным рекордом клуба. «Лион» привычным образом эту сумму отверг, но публично намекнул англичанам, что готов рассмотреть более существенные предложения.

«Вест Хэм», казалось бы, рассчитал, что не станет тратить все деньги на одного нападающего и из борьбы за Лаказетта вышел. Но уже в июне предложил «Лиону» 52 миллиона евро. Французы отказали и на этот раз, и тогда «Вест Хэм» обиделся. Славен Билич заявил, что Лаказетта «100% не будет» в его команде. Вместо француза «молотки» купили 23-хлетнего аргентинца Джонатана Кальери.

В январе президент «Лиона» сообщил, что «Вест Хэм» снова пытался договориться о трансфере, предложив 70 миллионов евро. И снова получил отказ.

Александр Лаказетт – незаменимый игрок «Лиона». Но срок действия его контракта постепенно заканчивается, а француз все сильнее хочет попробовать свои силы в новом клубе.

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