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«Манчестер Юнайтед» разгромил чемпиона на его поле. Ключевые моменты 24-го тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» разгромил чемпиона на его поле. Ключевые моменты 24-го тура АПЛ
Бомбардир.ру
5 февраля 2017, 20:30
7
Англия. Премьер-лига
Англия
Челси
Комментарии (7)
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Make25
1486218593
Красавцы Синие.
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0
swot
1486224618
молодцы, выжали максимум
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0
Дима97
1486228559
Ливерпуль губит ставки((
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1
S.sol
1486228708
Конте конечно делает дела в АПЛ.
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0
RedGreenHooligan
1486232061
Не ужели Ньясс за голову взялся)) МЮ забил, Ливеру забил...
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0
Superviser77
1486357211
Не плохо начал Габриэль за Сити феерить. С такой игрой далеко пойдет.))
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0
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