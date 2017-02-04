«Челси» первый, но были ли они лучше нас?» Почему «Ливерпуль» провел самый отвратительный январь в своей истории

Осенью английская пресса обсуждала тему того, что «Ливерпуль» является чуть ли не главным претендентом на чемпионский титул. Тогда было несколько предпосылок: качественная селекция, самый яркий и атакующий стиль в лиге. Тем более что «Челси» только начинал свою серию из побед. Но зимой что-то пошло не так. Дело не только в провальном январе – тревожные звоночки начались еще в декабре, когда красные на выезде проиграли «Борнмуту» (3:4). Затем была ничья с хромым «Вест Хэмом» (2:2). Однако потом Клопп встряхнул своих парней, и «Ливерпуль» выдал серию из четырех побед, в которую уместились успехи в дерби над «Эвертоном» (1:0) и «Манчестер Сити» (1:0). Небольшие спады есть у всех команд, но никто не подумал бы, что катастрофа произойдет после Нового года.

«Ливерпуль» провел в январе девять матчей, победив только в одном. Против «Плимута» (1:0). В переигровке Кубка лиги. Правда, это подопечным Клоппа не помогло – сначала они вылетели из этого турнира, потом и из Кубка Англии, проиграв на «Энфилде» «Вулверхэмптону» (1:2). В чемпионате тоже результаты не радуют: четыре матча, три ничьи и одно поражение. Это худший январь красных за все время выступлений в Премьер-Лиге. До этого худшими первыми месяцами года у «Ливерпуля» были в сезонах 1992/93 и в 2008/09, когда команда одерживала всего одну победу в пяти играх. Сейчас – ни одной. В последний раз нечто подобное было в сентябре 2012-го года, когда серия без побед у красных достигла шести матчей.

«Да, «Челси» находится на первом месте в таблице, но вы не можете сказать, что они были гораздо лучше нас. Они опережают нас на 10 очков в лиге, но этого не было видно на поле», – задумывается Жоэль Матип. Ничьи с «МЮ» и «Челси» можно расценить за достойный результат. Правда, если не брать во внимание, сколько очков было потеряно в остальных встречах. Если в начале сезона мы говорили о перспективах «Ливерпуля» стать чемпионом, то сейчас – о возможности попадания в зону Лиги чемпионов. С одной стороны, до второго места – одно очко, а с другой – на пятку наступают два «Манчестера» и вдалеке смотрят за происходящим парни с «Гудисон Парка». Чтобы побороться за высокие места, красным нужно решить ряд проблем.

Провал вратарей

Проблема с вратарями у «Ливерпуля» виделась и в начале сезона, когда Миньоле еще не мог осознать, что сезон стартовал. Но оказалось, что с Кариусом дела еще хуже – молодой парень перед сезоном сломал руку, потом в каждом матче нервничал и не мог ничего поделать: мяч валился из рук после ударов, после стандартов. В итоге Клопп решил, что у всего есть свой предел и усадил молодого кипера на лавку. Теперь номером один в воротах мерсисайдцев однозначно считается Симон.

Симптом Миньоле – это когда ты тащишь в нескольких тяжелых эпизодах, а затем пропускаешь курьезный гол. Это работа насмарку. Конечно, закидывать помидорами одного Симона было бы глупо. Здесь комплекс проблем: полузащита позволяет проникать к собственной штрафной, Матип и Ловрен в центре обороны еще не сыграны. После поражения от «Суонси» Клопп отметил, что его команда пропускает мячи слишком легко: «Обидно, что пропускаем один мяч за другим. Льоренте открыл счет, и уже через четыре минуты спокойно замкнул подачу — 0:2. Это слишком легко, слишком очевидно».

Трудно, когда тебя расстреливают команды с более-менее мобильной линией атаки, умеющей оперативно выходить из обороны в атаку, но какой смысл отражать пенальти, если потом ты ошибаешься при выборе позиции? Проблема в том, что Миньоле не прогрессирует, но если бы он ошибался меньше, то кризис мерсисайдцев не был настолько болезненным.

Потери в составе

Клопп столкнулся с ситуацией, когда во всех позициях он потерял по футболисту из стартового состава. Ситуация с Матипом – парадокс. Человек не хотел выступать за свою команду на Кубке Африки, и за это ФИФА хотело его дисквалифицировать. В этом есть доля разумности, поскольку хоть он и играл в последний раз за Камерун 16 месяцев назад, но официально карьеру за сборную не прекращал. Пока футбольные чиновники решали, что делать с Жоэлем, красные испытывали проблемы с центром защиты. Стало понятно, что Ловрену комфортнее действовать с Матипом, чем с Клаваном, которого бросили в бой на растерзание.

В конце ноябре того года Коутинью получил жуткое повреждение связок в матче против «Сандерленда». В «твиттере» постили снимки его ноги, которая буквально выворачивалась наизнанку. Затем болельщики красных успокоились: это не перелом, лишь связки, так что пять-шесть недель и Фелиппе будет в порядке. Клоппу пришлось перекраивать атаку, ставить Фирмино налево, выпускать Старриджа в центр, думать над ролью Лалланы. Даниэль и вовсе затерялся, а Джейми Каррагер раскритиковал англичанина: «Когда Старридж на поле, «Ливерпуль» будто играет вдесятером». 27-летний форвард стареет. Его сломали травмы, которые не позволяют ему ни забивать (2 гола в 13 матчах), ни набирать прежнюю форму. С каждым сезоном его показатели падают. Если пару лет назад он в среднем за матч бегал за 32 км/ч, то сейчас эта цифра упала почти до 28 км/ч, что не вписывается в мобильную стратегию игры команды. Как итог, пострадал и креатив в нападении, и организации атакующих действий. В январе Коутинью начал потихоньку выходить на поле, но войти в ритм бразильцу пока не получается.

Если Матип не хотел уезжать на Кубок Африки, то вот Мане был рад поехать гонять за Сенегал. Вот только Садио уехал, а центрального нападающего, который не был бы травмирован и находился бы в хорошей форме, не оказалось. Ориги и Старридж надежд не вселяли. До отъезда сенегальца процент побед у красных достиг 74, когда он уехал, то эта цифра упала до 11%. А главное – снизилось количество мячей за игру. Раньше это было 2,6 гола за встречу, а теперь – всего 1. «Ливерпуль» не смог даже забить в двух матчах в рамках Кубка лиги средненькому «Саутгемптону». В последний раз такое было в сезоне 1970/71 против «Лидса». Клопп планировал купить форварда, но не удалось. Так что немцу оставалось следить за тем, как он впервые с 2007-го года потерпел три домашних поражения подряд. При этом его команда бьет чаще всех в лиге по воротам (143 выстрела) и больше всех забивает (52 гола), но результат это приносить перестало. После матча против «Вулверхэмптона» тренер отчаянно прокомментировал этот парадокс: «Вы все видели сами. После такого матча мало чего хорошего можно сказать. Трудно объяснить произошедшее».

Нет лидера

Когда у тебя получается многое, то ты не замечаешь внутренних проблем. Ты просто набрал скорость, как локомотив, и следуешь дальше. Проблема в том, что когда ты буксуешь, то нужно, чтобы кто-то взял инициативу в свои руки и смог поменять ситуацию. У «Ливерпуля» нет такого человека, и этот фактор чувствовался, когда красные летели дома «Суонси», когда безвольно уступали «Саутгемптону» и когда не могли вдесятером перекрыть путь к воротам нестареющему Дефо.

Времена Джеррарда, Алонсо, Каррагера и других уже прошли. Кто лидер в этой команде? Хендерсон? Раскатывание мяча в центре поля вовсе не означает, что этот человек играет важную роль в раздевалке. Даже если на руке капитанская повязка. Фирмино? Человек настроения. Когда он поймает волну, то и проникающие передачи получаются, и удары проходят (притом как ногами, так и головой). Коутиньо? Казалось, что это самый реальный вариант, но затем стало понятно – не созрел, ему нужны условия, а сам их создать для команды он не способен. Лидера попросту нет.

Командный механизм в «Ливерпуле» заводится, когда тотальный прессинг и массовые забеги по периметру поля дают результаты. Вот только средство против такой стратегии уже нашли, в частности, команды из второй части турнирной таблицы: нужно встать на своей половине поля с четырьмя защитниками, добавить к ним опорника, который бы минимизировал количество вариантов с передачами для атаки красных. Если соперник ведет себя так больше получаса, то «Ливерпуль» сводит игру к забросам в штрафную и к дальним ударам, что перестало давать результат. И нет человека, способного переломить игру не столько в игровом, сколько в психологическом плане. Одних выступлений Клоппа у бровки стало недостаточно.

На английских форумах болельщики «Ливерпуля» постят такую фразу: «У нас есть 15 игр, чтобы набрать 45 очков». Посетители «Энфилда» верят, что ситуацию можно поменять и парабола, которая достигла на графике успеха своего дна, скоро пойдет наверх. Что же, отчет пойдет с субботнего матча против «Халла».

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