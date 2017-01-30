Взрыв месяца. Два бывших учителя вывели клубы из пятой лиги Англии в 1/8 финала Кубка

Откуда они?

«Саттон Юнайтед» никак не подходит под определение клуба из деревни, которое обычно сопровождает маленькую команду, добивающуюся крупного успеха. Это лондонский клуб, представляющий район Саттон с населением около 191 тысячи человек. Первое упоминание о нем датировано 1086 годом под названием «Sudtone», что означает «Южная ферма». Сейчас – это тихий район с зонами отдыха и парками, он популярен среди туристов, а уровень преступности в нем крайне низок.

Впрочем, «Линкольн Сити» также представляет не какую-то сельскую местность, а полноценный город Линкольн на востоке Англии. Здесь примерно 700 лет назад был построен 160-метровый собор, долгое время считавшийся самым высоким зданием на планете. Сейчас город делится на Верхний, где расположены все достопримечательности, и Нижний, где хватает спальных районов и развлекательных заведений. Считается, что в Линкольне не очень удобно автомобилистам и лучше ездить на велосипеде.

Где они играют?

Оба стадиончика были построены еще в позапрошлом веке: «Боро Спортс Граунд», на котором играет «Саттон», – в 1898 году, а линкольновский «Синсил Бэнк» – четырьмя годами ранее. «Саттон» провел на своем поле первый матч в 1912 году в присутствии 800 человек, а затем его покинул и вернулся туда после Первой мировой войны. Одна из наиболее памятных игр – победа над «Ковентри» в 1/32 финала Кубка Англии, которую отпраздновали восемь тысяч человек. Сейчас «Боро Спортс Граунд» вмещает всего 5 013 болельщиков, из которых сидеть могут лишь 765. Поле на стадионе – искусственное, полтора года назад его торжественно открыл Алан Пардью.

«Синсил Бэнк» же больше знаменит нефутбольными посещениями – тут еще в мае 1966 года был грандиозный рок-концерт, в 2006-м приезжала популярная группа Westlife, арену посещала королева Елизавета II, кубок мира привозил Мартин Петерс – чемпион 1966 года в составе сборной Англии. Сейчас тут травяное поле, а на трибунах уместиться могут 10 120 человек. С 1999 года все места – сидячие.

Чего добивались эти клубы раньше?

«Саттон» до 60-х годов играл в так называемой Афинской лиге, где принимали участие лишь команды из Лондона и близлежащих районов. Главным успехом было седьмое место по итогам сезона-1986/87 в пятом английском дивизионе (Конференции, как многие ее знают по играм). Помимо уже упомянутой победы над «Ковентри», после которой «Саттон» получил восемь голов от «Норвича», клуб еще однажды забирался в 1/16 финала Кубка Англии в 1970 году, причем угодил на мощный по тем временам «Лидс». Закончилось все для «Саттона» куда менее удачно, чем вчера – 0:6.

«Саттон» завален различными полулюбительскими кубками, а у «Линкольна» полным-полно трофеев с соревнований между командами Линкольншира. Притом «Линкольн», конечно, гораздо более известный клуб. Самая высокая его позиция – пятое место во втором дивизионе (нынешний Чемпионшип), правда, случилось это 115 лет назад. Однако в целом «Линкольн» провел в этой лиге целых 34 сезона, хотя и не помышлял о выходе в элиту, занимая места во второй половине таблицы.

В Кубке Англии команда четырежды доходила до 1/8 финала. Дороже 75 тысяч фунтов ни за кого в клубе не платили, а самая дорогая продажа – уход Джэка Хоббса аж в сам «Ливерпуль» за 750 тысяч фунтов, где он не заиграл и отправился путешествовать по арендам. Впрочем, популярный портал Transfermarkt с этой суммой не согласен и уверяет, что за Хоббса заплатили всего 191 тысячу.

Как насчет известных футболистов?

В «Саттоне» такие не играли, но персонаж второго вратаря вызывает умиление. Если вдруг травмируется основной голкипер, то в ворота придется встать Уэйну Шоу – 45-летнему тренеру. Кстати, из клуба его однажды выгнали за ссору с фанатами клуба «Кингстониан», когда на разминке перед игрой он отреагировал на выкрики и полез в драку. Однако все же подарили второй шанс, чему Шоу очень был доволен. Пол Досуэлл – главный тренер «Саттона» – его близкий друг.

В «Линкольне» играл североирландец Гарет Маколи, тот самый, что забил Украине на Евро-2016, а затем поразил собственные ворота в матче 1/8 финала с Уэльсом. Засветился и знаменитый Крис Саттон, игравший ранее за «Челси», «Блэкберн» и «Селтик». Правда, за «Линкольн» Саттон не выступал – он его возглавил, но ничего путного из этой затеи не вышло: клуб завис на 20-м месте в четвертой по силе лиге Англии, а Саттон написал заявление об уходе по семейным обстоятельствам. «Линкольн» так и остался единственным клубом в его тренерской карьере. Сейчас клуб возглавляет Дэнни Коули – бывший учитель физкультуры, который только прошлым летом перестал им работать, чтобы посвятить больше времени клубу.

Как играют сейчас?

Оба клуба выступают в Национальной лиге (бывшая Конференция) – это пятый по счету дивизион Англии после Премьер-лиги, Чемпионшипа и Лиг 1 и 2. «Саттон» идет 16-м, находясь в семи очках от зоны вылета и двумя играми в запасе. Угрожать вроде бы ничего не должно, но наверх забраться тоже не получится. У «Линкольна» все отлично – клуб лидирует в дивизионе и опережает на очко ближайшего преследователя, также сыграв на две игры меньше.

Ответная встреча в лиге главных героев Кубка Англии состоится в конце февраля, а в первом очном противостоянии выездную победу со счетом 3:1 одержал «Саттон». Но посмотрите, какой изумительный гол забил «Линкольн»:

Кого они прошли в Кубке?

«Саттон» и «Линкольн» по дороге к 1/8 финала Кубка Англии уничтожили по четыре соперника. «Саттон» сначала обыграл «Дартфорд» – 6:3, затем «Челтенхэм» – 2:1, а потом угодил на «Уимблдон» (не путать с «МК Донс») и после нулевой ничьей с ним победил 3:1 в переигровке. Как был повержен «Лидс» вы уже знаете. Единственный гол забил с пенальти капитан «Саттона» Джейми Коллинз, который, говорят, за пару дней до игры работал на стройке. Раньше Коллинз вообще был учителем, а когда числился в «Уотфорде», даже получил там лицензию тренера. На все руки и ноги мастер, разве ж с таким будет страшно в 1/8-й?

«Линкольн» выиграл у «Элтринхэма» (2:1) и «Олдхэма» (3:2), затем после ничьей 2:2 с «Ипсвичем» был сильнее в переигровке (1:0). «Моя жена сказала мне, что видела во сне, как мы побеждаем 1:0, а я забиваю победный гол», – сообщил форвард Натан Арнольд. Все так в точности и произошло.

А в 1/16 финала «Линкольн» неожиданно переиграл рвущийся в Премьер-лигу «Брайтон» (3:1). Интересно, что 130 лет назад в матчах Кубка Англии принимали участие шотландцы, и именно «Глазго Рейнджерс» и выбил «Линкольн» на стадии 1/8 финала, куда они забрались впервые. Эту историю на днях вспоминали особо часто.

С кем они сыграют в 1/8 финала

А это уже будет известно сегодня после жеребьевки. «Саттон» и «Линкольн» могут попасть на «МЮ», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Мидлсбро» и «Бернли» из Премьер-лиги, на «Вулверхэмптон», «Хаддерсфилд», «Блэкберн» или «Фулхэм» из Чемпионшипа, на «Миллуолл» или «Оксфорд» из Лиги 1. Еще один участник 1/8 финала станет известен по итогам переигровки матча «Лестер» – «Дерби Каунти».

«Саттон» и «Линкольн» могут попасть даже друг на друга, и тогда в четвертьфинал точно попадет клуб из нон-лиги, как в Англии называют команды, не играющие в первых четырех дивизионах. Скоро жеребьевка, ждать осталось недолго. А матчи пройдут в период с 17 по 20 февраля.