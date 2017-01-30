Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Взрыв месяца. Два бывших учителя вывели клубы из пятой лиги Англии в 1/8 финала Кубка

Взрыв месяца. Два бывших учителя вывели клубы из пятой лиги Англии в 1/8 финала Кубка

Откуда они?

«Саттон Юнайтед» никак не подходит под определение клуба из деревни, которое обычно сопровождает маленькую команду, добивающуюся крупного успеха. Это лондонский клуб, представляющий район Саттон с населением около 191 тысячи человек. Первое упоминание о нем датировано 1086 годом под названием «Sudtone», что означает «Южная ферма». Сейчас – это тихий район с зонами отдыха и парками, он популярен среди туристов, а уровень преступности в нем крайне низок.

Впрочем, «Линкольн Сити» также представляет не какую-то сельскую местность, а полноценный город Линкольн на востоке Англии. Здесь примерно 700 лет назад был построен 160-метровый собор, долгое время считавшийся самым высоким зданием на планете. Сейчас город делится на Верхний, где расположены все достопримечательности, и Нижний, где хватает спальных районов и развлекательных заведений. Считается, что в Линкольне не очень удобно автомобилистам и лучше ездить на велосипеде.

Где они играют?

Оба стадиончика были построены еще в позапрошлом веке: «Боро Спортс Граунд», на котором играет «Саттон», – в 1898 году, а линкольновский «Синсил Бэнк» – четырьмя годами ранее. «Саттон» провел на своем поле первый матч в 1912 году в присутствии 800 человек, а затем его покинул и вернулся туда после Первой мировой войны. Одна из наиболее памятных игр – победа над «Ковентри» в 1/32 финала Кубка Англии, которую отпраздновали восемь тысяч человек. Сейчас «Боро Спортс Граунд» вмещает всего 5 013 болельщиков, из которых сидеть могут лишь 765. Поле на стадионе – искусственное, полтора года назад его торжественно открыл Алан Пардью.

«Синсил Бэнк» же больше знаменит нефутбольными посещениями – тут еще в мае 1966 года был грандиозный рок-концерт, в 2006-м приезжала популярная группа Westlife, арену посещала королева Елизавета II, кубок мира привозил Мартин Петерс – чемпион 1966 года в составе сборной Англии. Сейчас тут травяное поле, а на трибунах уместиться могут 10 120 человек. С 1999 года все места – сидячие.

Чего добивались эти клубы раньше?

«Саттон» до 60-х годов играл в так называемой Афинской лиге, где принимали участие лишь команды из Лондона и близлежащих районов. Главным успехом было седьмое место по итогам сезона-1986/87 в пятом английском дивизионе (Конференции, как многие ее знают по играм). Помимо уже упомянутой победы над «Ковентри», после которой «Саттон» получил восемь голов от «Норвича», клуб еще однажды забирался в 1/16 финала Кубка Англии в 1970 году, причем угодил на мощный по тем временам «Лидс». Закончилось все для «Саттона» куда менее удачно, чем вчера – 0:6.

«Саттон» завален различными полулюбительскими кубками, а у «Линкольна» полным-полно трофеев с соревнований между командами Линкольншира. Притом «Линкольн», конечно, гораздо более известный клуб. Самая высокая его позиция – пятое место во втором дивизионе (нынешний Чемпионшип), правда, случилось это 115 лет назад. Однако в целом «Линкольн» провел в этой лиге целых 34 сезона, хотя и не помышлял о выходе в элиту, занимая места во второй половине таблицы.

В Кубке Англии команда четырежды доходила до 1/8 финала. Дороже 75 тысяч фунтов ни за кого в клубе не платили, а самая дорогая продажа – уход Джэка Хоббса аж в сам «Ливерпуль» за 750 тысяч фунтов, где он не заиграл и отправился путешествовать по арендам. Впрочем, популярный портал Transfermarkt с этой суммой не согласен и уверяет, что за Хоббса заплатили всего 191 тысячу.

Как насчет известных футболистов?

В «Саттоне» такие не играли, но персонаж второго вратаря вызывает умиление. Если вдруг травмируется основной голкипер, то в ворота придется встать Уэйну Шоу – 45-летнему тренеру. Кстати, из клуба его однажды выгнали за ссору с фанатами клуба «Кингстониан», когда на разминке перед игрой он отреагировал на выкрики и полез в драку. Однако все же подарили второй шанс, чему Шоу очень был доволен. Пол Досуэлл – главный тренер «Саттона» – его близкий друг.

В «Линкольне» играл североирландец Гарет Маколи, тот самый, что забил Украине на Евро-2016, а затем поразил собственные ворота в матче 1/8 финала с Уэльсом. Засветился и знаменитый Крис Саттон, игравший ранее за «Челси», «Блэкберн» и «Селтик». Правда, за «Линкольн» Саттон не выступал – он его возглавил, но ничего путного из этой затеи не вышло: клуб завис на 20-м месте в четвертой по силе лиге Англии, а Саттон написал заявление об уходе по семейным обстоятельствам. «Линкольн» так и остался единственным клубом в его тренерской карьере. Сейчас клуб возглавляет Дэнни Коули – бывший учитель физкультуры, который только прошлым летом перестал им работать, чтобы посвятить больше времени клубу.

Как играют сейчас?

Оба клуба выступают в Национальной лиге (бывшая Конференция) – это пятый по счету дивизион Англии после Премьер-лиги, Чемпионшипа и Лиг 1 и 2. «Саттон» идет 16-м, находясь в семи очках от зоны вылета и двумя играми в запасе. Угрожать вроде бы ничего не должно, но наверх забраться тоже не получится. У «Линкольна» все отлично – клуб лидирует в дивизионе и опережает на очко ближайшего преследователя, также сыграв на две игры меньше.

Ответная встреча в лиге главных героев Кубка Англии состоится в конце февраля, а в первом очном противостоянии выездную победу со счетом 3:1 одержал «Саттон». Но посмотрите, какой изумительный гол забил «Линкольн»:

Кого они прошли в Кубке?

«Саттон» и «Линкольн» по дороге к 1/8 финала Кубка Англии уничтожили по четыре соперника. «Саттон» сначала обыграл «Дартфорд» – 6:3, затем «Челтенхэм» – 2:1, а потом угодил на «Уимблдон» (не путать с «МК Донс») и после нулевой ничьей с ним победил 3:1 в переигровке. Как был повержен «Лидс» вы уже знаете. Единственный гол забил с пенальти капитан «Саттона» Джейми Коллинз, который, говорят, за пару дней до игры работал на стройке. Раньше Коллинз вообще был учителем, а когда числился в «Уотфорде», даже получил там лицензию тренера. На все руки и ноги мастер, разве ж с таким будет страшно в 1/8-й?

«Линкольн» выиграл у «Элтринхэма» (2:1) и «Олдхэма» (3:2), затем после ничьей 2:2 с «Ипсвичем» был сильнее в переигровке (1:0). «Моя жена сказала мне, что видела во сне, как мы побеждаем 1:0, а я забиваю победный гол», – сообщил форвард Натан Арнольд. Все так в точности и произошло.

А в 1/16 финала «Линкольн» неожиданно переиграл рвущийся в Премьер-лигу «Брайтон» (3:1). Интересно, что 130 лет назад в матчах Кубка Англии принимали участие шотландцы, и именно «Глазго Рейнджерс» и выбил «Линкольн» на стадии 1/8 финала, куда они забрались впервые. Эту историю на днях вспоминали особо часто.

С кем они сыграют в 1/8 финала

А это уже будет известно сегодня после жеребьевки. «Саттон» и «Линкольн» могут попасть на «МЮ», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Мидлсбро» и «Бернли» из Премьер-лиги, на «Вулверхэмптон», «Хаддерсфилд», «Блэкберн» или «Фулхэм» из Чемпионшипа, на «Миллуолл» или «Оксфорд» из Лиги 1. Еще один участник 1/8 финала станет известен по итогам переигровки матча «Лестер» – «Дерби Каунти».

«Саттон» и «Линкольн» могут попасть даже друг на друга, и тогда в четвертьфинал точно попадет клуб из нон-лиги, как в Англии называют команды, не играющие в первых четырех дивизионах. Скоро жеребьевка, ждать осталось недолго. А матчи пройдут в период с 17 по 20 февраля.

Англия. Кубок Англия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sasha_klub
1485782079
Здорово. А у нас агония)))))))
Ответить
headvk
1485782899
Молодцы
Ответить
Михайловский Технарь
1485798091
Удачи им в 1/8
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+