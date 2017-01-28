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    «РБ Лейпциг» нанес «Хоффенхайму» первое поражение в сезоне (ВИДЕО)


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    Голосов: 4
    28.01.2017 19:35
    Команд, которые не проигрывали по ходу сезона в топ-5 европейских чемпионатах больше не осталось. «Хоффенхайм» все-таки уступил «Лейпцигу» в матче двух клубов-сенсаций этого сезона. «Бомбардир» показывает основные моменты этой встречи.

    Начало матча сложилось для «Хоффенхайма» очень хорошо. Счет открыл талантливый Амири, отличившийся с паса Крамарича. Однако продолжить забивать и добивать загрустивших игроков «Лепцига» у футболистов «Хоффенхайма» не получилось. Болельщики погнали хозяев вперед, а в конце первого тайма Вернер сравнял счет. Для нападающего «Лейцпига» это уже пятый гол в последних пяти матчах за клуб.

    В начале второго тайма случилось решающее событие матча. Нападающий «Хоффенхайма» Вагнер получил красную карточку. Гостям пришлось перестраивать игру, чем в концовке тайма воспользовались их соперники. На 77-й минуте Сабитцер принес «Лейпцигу» победу, оставив коллектив в борьбе за чемпионский титул. Для «Хоффенхайма» это поражение стало первым в сезоне, но не критичным. Клуб по-прежнему сохраняет хорошие шансы даже на попадание в Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 29 января 2017, 23:27

      жаль хоффенхайм(
      если бы не это глупое удаление..

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