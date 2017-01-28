«РБ Лейпциг» нанес «Хоффенхайму» первое поражение в сезоне (ВИДЕО)

Начало матча сложилось для «Хоффенхайма» очень хорошо. Счет открыл талантливый Амири, отличившийся с паса Крамарича. Однако продолжить забивать и добивать загрустивших игроков «Лепцига» у футболистов «Хоффенхайма» не получилось. Болельщики погнали хозяев вперед, а в конце первого тайма Вернер сравнял счет. Для нападающего «Лейцпига» это уже пятый гол в последних пяти матчах за клуб.

В начале второго тайма случилось решающее событие матча. Нападающий «Хоффенхайма» Вагнер получил красную карточку. Гостям пришлось перестраивать игру, чем в концовке тайма воспользовались их соперники. На 77-й минуте Сабитцер принес «Лейпцигу» победу, оставив коллектив в борьбе за чемпионский титул. Для «Хоффенхайма» это поражение стало первым в сезоне, но не критичным. Клуб по-прежнему сохраняет хорошие шансы даже на попадание в Лигу чемпионов.