Почему Гранит Джака – самый грубый игрок Европы

«В обычной жизни он нормальный спокойный парень. На поле он иногда взрывается. Он и сам это знает. Нужно работать над этим», – заверил Арсен Венгер после предыдущего удаления Джаки, случившегося в матче со «Суонси» (3:2). Швейцарец поработал, но не очень здорово. Едва не сломав Дефура, Джака вышел в лидеры по красным карточкам среди топ-5 лиг. По промежуточным итогам этого сезона и двух – тоже.

Всего за три последних года Джака удалялся с поля 9 (девять!) раз.

В 2014 году швейцарца выгоняли дважды, когда он еще выступал за менхенгладбахскую «Боруссию»: сначала в проигранном матче «Фрайбургу» (2:4) в апреле, а затем, когда проиграли «Айнтрахту» (1:3) в ноябре. За грубость и за споры. Стандартный набор «качеств».

В феврале 2015-го Джака подвел «Боруссию» уже в Лиге Европы. При счете 2:2 в Германии немцы должны были «Севилье» забивать еще дважды, но вместо этого потеряли одного из лидеров, который зачем-то пнул соперника, а затем стал дергать его за майку. В итоге, испанцы забили победный гол и легко прошли дальше.

Джака дотерпел до конца сезона, но в начале следующего едва не поломал соперника высоко поднятой ногой в матче с «Вердером». Помимо красной карточки, заработал еще и пенальти в свои ворота, который, впрочем, забит не был. Но «Боруссия» все равно проиграла.

Следующая остановка – ноябрьский матч с «Ингольштадтом», в котором не было забитых голов, но не обошлось без удаления Джаки. Здесь, как обычно, за вторую желтую карточку из-за очень неаккуратного фола. Есть в футболе мастера, умеющие в такой ситуации остаться без предупреждений, но это пока не про Джаку.

(с 1:24 на видео)

Через месяц уже не было никаких двух карт – Джака легко поддался на провокацию в матче с «Дармштадтом» и срубил оппонента прямо на глазах у судьи. Глупее не придумаешь.

Зиму, весну и лето 2016-го Джака перетерпел. Но едва началась осень – снова принялся за свое. Теперь уже на матче сборных, едва не покалечив чемпиона Европы Жоау Мариу прыжком сзади в ноги.

Через пять недель Джака снова отправился с поля раньше срока – теперь уже во время матча АПЛ, играя за «Арсенал» против «Суонси». Похожая схема – хамский удар сзади по ногам.

Ну а что вчера сотворил Джака в игре с «Бернли» – вы уже наверняка видели:

Итого 9 красных карточек за три года. Человек, купленный за 45 миллионов евро, взрослеть не собирается. Если раньше швейцарец коллекционировал желтые карточки за споры или необязательные фолы, то сейчас перешел на грубость, не желая совершенно никак меняться. Нужна ли такая бомба в команде самому Венгеру, притом что Джака и по своим игровым качествам далеко не лидер «Арсенала»? Не говоря уже о том, что в решающих матчах на такого человека из-за недисциплинированности рассчитывать просто не имеет смысла.