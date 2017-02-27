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  • Почему «Ман Сити» Гвардиолы – это мюзикл. Объясняем на гифках из оскароносного «Ла-Ла Ленда»

Почему «Ман Сити» Гвардиолы – это мюзикл. Объясняем на гифках из оскароносного «Ла-Ла Ленда»

Дисциплинированность

В современном футболе Гвардиолу принято считать новатором, но в некоторых вопросах он предельно консервативен. Так, например, Пеп признавался, что скучает по тем временам, когда спортивные агенты не совали свой нос куда не надо. «Не могу представить, чтобы мой агент во времена моего выступления в «Барселоне» критиковал в прессе Йохана Кройфа», – сетовал он в сентябре. На поле (как и вне его) Гвардиола требует от своих игроков строгой дисциплинированности: есть задумка тренера, общая командная философия, а есть шестеренки-игроки, которые работают на цельный механизм. Пожалуй, только Месси обладал у Пепа полноценной свободой – от простых смертных тренер «Манчестер Сити» требует беспрекословного выполнения своих установок.

«Ла-Ла Ленд», несмотря на то, что иногда норовит съехать куда-то в сторону, выстроен по традиционным лекалам: сюжет мюзикла дисциплинированно сжат в пружину классических представлений о подобных любовных драмах, и ты никогда не сомневаешься, что будет дальше. Это не «Шерлок», это не удивляет и не будоражит мозг – что, наверное, вполне себе замечательно, ведь будоражить мозг – отнюдь не главная задача режиссера и сценариста (в данном случае объединенных в лице Дэмьена Шазелла). Да, драматургия «Ла-Ла Ленда» до боли традиционна, но при этом картина Шазелла оживила – с чем уже не поспоришь – такой задыхавшийся в трухе и нафталине жанр, как мюзикл. Гвардиола, временами бывающий страшным консерватором, тем не менее впрыснул новую жизнь в дело Кройфа, а теперь пытается привить свою философию на непослушной английской земле.

Сыгранность

То, как слаженно в одной из первых сцен фильма танцуют Райан Гослинг и Эмма Стоун, наводит нас на мысль о лучших страницах в биографии команд Гвардиолы – страницах, пропитанных гранатовым соком телепатии и чудесного взаимопонимания. Гвардиола всячески учит свой коллектив быть единым целым, даже вне поля: на базе «Манчестер Сити» игроки не могут просто так зайти в интернет, потому что Пеп отключил вай-фай. Подобные мелочи – часть слияния разрозненных элементов-игроков в общий химический сплав-команду (да еще и ностальгия по тем временам, когда, вместо того чтобы уткнуться в телефон, футболисты больше общались друг с другом), что-то вроде вангааловского тимбилдинга, о котором мы рассказывали не так давно.

«Ла-Ла Ленд» – это тоже ностальгия: по настоящему Голливуду, по джазу, по мюзиклам, еще не завалявшимся на чердаке. Сыгранность, которую стремится придать своим командам Гвардиола, – это слаженность дуэта Гослинга и Стоун: они знают друг друга считанные пару часов, но уже откликаются на движения партнера так, словно знакомы с ним целую вечность. Именно такого взаимопонимания Пеп ждет от Силвы и Стерлинга, от Агуэро и Де Брюйне, от Отаменди и Стоунса.

Красота

«Ла-Ла Ленд» – удивительно эстетичный фильм, особенно кадры виртуальной реальности, где Гослинг и Стоун все-таки поженились. Футбол Гвардиолы в своих лучших проявлениях – это ни больше ни меньше произведение искусства, воплощенная в передачах и перемещениях игроков эстетика. И самое главное, что Пеп всегда пытается в эту красоту играть – даже в тех случаях, когда можно наткнуться на остроконтратакующего соперника и пораниться о его шипы, тренер «Манчестер Сити» не будет прятаться в оборонительный панцирь подальше от своей мечты. Картина Шазелла играет с нами именно в такую мечту – наивно-трогательную, нежную и обворожительную. Да, герои Гослинга и Стоун остались порознь, циничный мир вроде как победил – но кто сказал, что у Гвардиолы получится подчинить себе неподатливый и суровый английский футбол?

Зато он хотя бы попытался. За эту романтичную попытку в наши непростые времена мы благодарим и «Ла-Ла Ленд».

10 конфликтов между крутыми тренерами, которые почти дошли до драки

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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headvk
1484832313
Ха ха ха
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Денис Беневольский
1484834383
Материал - топ! Отличная идея и исполнение!
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MrVanes-Zenit
1484835834
Великолепный фильм!
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kachan63
1488179282
Фильм получил шесть трофеев, Пеп с "Ман. Сити" вряд ли выиграет хоть один.
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