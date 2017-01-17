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    Разбор. Новый логотип «Ювентуса»


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    Голосов: 8
    17.01.2017 12:23
    Сильнейший клуб Италии обновился. С лета у «Ювентуса» будет новый логотип, который впитал многое из прошлого, но выглядит как знак корпорации. «Бомбардир» анализирует ребрендинг.

    На одном лишь логотипе клуб не остановится. Об этом сказано в официальном пресс-релизе. «Футбол говорит на универсальном языке, – убеждены в «Юве». – В этом глобальном пространстве важно предугадать спортивные, социальные или экономические изменения для того, чтобы сохранить ведущую роль. «Ювентус» чувствует динамику современной игры и уже стал ключевой фигурой в будущих изменениях. Именно поэтому клуб принял решение поменять свой имидж, свой визуальный образ, наделив свой стиль более глубоким смыслом. В соответствии с ценностями клуба, «Ювентус» предложит ряд изменений, которые будут направлены как на страстных фанатов команды, так и на более широкую аудиторию. Это поможет клубу поддержать свое спортивное, коммерческое и культурное развитие».

    «Ювентус» принципиально пишет «логотип», хотя в европейских клубах эмблемы назывались «badge, crest» — знак, герб, а понятие «logo» относилось к бизнесу.

    Новый логотип будет использоваться с июля 2017 года. Он объединил в себе характерные полосы на форме, символ победы в чемпионате Италии – Скудетто, и культовую литеру «J». Черные и белые полосы являются определяющей чертой новой визуальной идентичности. «Каждый раз, когда я в газетах вижу слово, начинающееся на J, я прихожу в маленький восторг», – доволен Джованни Аньелли, бывший президент клуба.

    На форме логотип будет выглядеть примерно так. Вряд ли теперь «Ювентусу» удастся использовать широкие полосы. С окантовкой логотип будет выглядеть совсем нечитаемым.

    Далеко не всем болельщикам новая эмблема пришлась по душе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 февраля 2017, 17:49

      ГоФФно!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      CATMAN 11 февраля 2017, 20:38

      хороший логотип

      0
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      Рейтинг: +11

      CATMAN 8 февраля 2017, 16:16

      прикольно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      vi742sx 21 января 2017, 11:31

      какая-то хрень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 января 2017, 09:47

      отстой полнейший........ даже Динамовская " Д "интереснее выглядит.......

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > Cant Stop 8 февраля 2017, 01:48

      "Даже Динамовская"? У Динамо шикарная эмблема. Классика, не требующая обновления, в отличии от самой команды.

      0
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 18 января 2017, 19:30

      по-моему не очень ,но нужно привыкать

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 18 января 2017, 09:12

      Стильно, современно.
      Очень хорошо.

      -1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 18 января 2017, 01:34

      Вариант болельщиков очень хорош! Оригинал - полная хрень!!!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 января 2017, 20:13

      Фиг знает, по моему очень радикально. Лучшей была эмблема 1993-2004.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 17 января 2017, 17:56

      год придумывали и на выходе такая шляпа

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