Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Разбор. Новый логотип «Ювентуса»

На одном лишь логотипе клуб не остановится. Об этом сказано в официальном пресс-релизе. «Футбол говорит на универсальном языке, – убеждены в «Юве». – В этом глобальном пространстве важно предугадать спортивные, социальные или экономические изменения для того, чтобы сохранить ведущую роль. «Ювентус» чувствует динамику современной игры и уже стал ключевой фигурой в будущих изменениях. Именно поэтому клуб принял решение поменять свой имидж, свой визуальный образ, наделив свой стиль более глубоким смыслом. В соответствии с ценностями клуба, «Ювентус» предложит ряд изменений, которые будут направлены как на страстных фанатов команды, так и на более широкую аудиторию. Это поможет клубу поддержать свое спортивное, коммерческое и культурное развитие».

«Ювентус» принципиально пишет «логотип», хотя в европейских клубах эмблемы назывались «badge, crest» — знак, герб, а понятие «logo» относилось к бизнесу.

Новый логотип будет использоваться с июля 2017 года. Он объединил в себе характерные полосы на форме, символ победы в чемпионате Италии – Скудетто, и культовую литеру «J». Черные и белые полосы являются определяющей чертой новой визуальной идентичности. «Каждый раз, когда я в газетах вижу слово, начинающееся на J, я прихожу в маленький восторг», – доволен Джованни Аньелли, бывший президент клуба.

На форме логотип будет выглядеть примерно так. Вряд ли теперь «Ювентусу» удастся использовать широкие полосы. С окантовкой логотип будет выглядеть совсем нечитаемым.

Далеко не всем болельщикам новая эмблема пришлась по душе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Италия. Серия А Лига чемпионов Италия Ювентус
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lera_Sve
1484651920
Что за ужас :\
Ответить
LOKOfanatik19
1484653046
Что то часто стали менять логотип, и не в лучшую торону.... Надеюсь это шутка.
Ответить
diadushka
1484654399
В честь Буфона поменяли логотип! JJ - джиджи)))
Ответить
panmon
1484654608
последний был лучший
Ответить
swot1205
1484655793
Какая-то печальная эмблема
Ответить
Benifacto
1484664993
год придумывали и на выходе такая шляпа
Ответить
roman230582
1484673224
Фиг знает, по моему очень радикально. Лучшей была эмблема 1993-2004.
Ответить
Protosser
1484719971
Стильно, современно. Очень хорошо.
Ответить
Cant Stop
1484894876
отстой полнейший........ даже Динамовская " Д "интереснее выглядит.......
Ответить
mutabor0992
1487083783
ГоФФно!!!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+