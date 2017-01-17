Разбор. Новый логотип «Ювентуса»

На одном лишь логотипе клуб не остановится. Об этом сказано в официальном пресс-релизе. «Футбол говорит на универсальном языке, – убеждены в «Юве». – В этом глобальном пространстве важно предугадать спортивные, социальные или экономические изменения для того, чтобы сохранить ведущую роль. «Ювентус» чувствует динамику современной игры и уже стал ключевой фигурой в будущих изменениях. Именно поэтому клуб принял решение поменять свой имидж, свой визуальный образ, наделив свой стиль более глубоким смыслом. В соответствии с ценностями клуба, «Ювентус» предложит ряд изменений, которые будут направлены как на страстных фанатов команды, так и на более широкую аудиторию. Это поможет клубу поддержать свое спортивное, коммерческое и культурное развитие».

«Ювентус» принципиально пишет «логотип», хотя в европейских клубах эмблемы назывались «badge, crest» — знак, герб, а понятие «logo» относилось к бизнесу.

Новый логотип будет использоваться с июля 2017 года. Он объединил в себе характерные полосы на форме, символ победы в чемпионате Италии – Скудетто, и культовую литеру «J». Черные и белые полосы являются определяющей чертой новой визуальной идентичности. «Каждый раз, когда я в газетах вижу слово, начинающееся на J, я прихожу в маленький восторг», – доволен Джованни Аньелли, бывший президент клуба.

На форме логотип будет выглядеть примерно так. Вряд ли теперь «Ювентусу» удастся использовать широкие полосы. С окантовкой логотип будет выглядеть совсем нечитаемым.

Далеко не всем болельщикам новая эмблема пришлась по душе.