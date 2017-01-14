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    «Он – как коробка шоколадных конфет». Как Кэрролл забил круче Мхитаряна и Жиру (ВИДЕО)


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    Голосов: 9
    14.01.2017 23:40
    От Энди Кэрролла все привыкли ждать шедевров. Если уж англичанин отмечается голом, то делает это красиво. «Бомбардир» рассказывает и показывает, что творит нападающий «Вест Хэма», оставшийся единственной надеждой команды.

    Матч против «Кристал Пэлас» получился для «Вест Хэма» во всех отношениях чумовым. На игру отказался выходить Димитри Пайет, пытающийся вырваться из клуба, погрязшего во второй половине турнирной таблице. Но встречу с одним из конкурентов подопечные Билича все равно выиграли, разгромив соперника со счетом 3:0.

    Неожиданно для любителей английского футбола «Вест Хэм» показал класс. Майкл Антонио сделал три голевые передачи, повторив достижение Ди Канио. Один из его пасов привел к голу Энди Кэрролла. Мхитарян и Жиру несколько дней назад забивали ударами скорпиона. Энди сделал все круче. Форвард с ростом 193 сантиметра умудрился кувыркнуться в воздухе и ножницами пульнуть мяч с такой силой, что тот едва не порвал сетку ворот.

    «Кэрролл – как коробка шоколадных конфет из «Форреста Гампа». Никогда не знаешь, что у него внутри», – рассказывает про своего игрока Славен Билич. В нынешнем сезоне форвард забил уже три мяча. Один из них пришелся на игру с «Арсеналом», где «Вест Хэм» потерпел унизительное поражение со счетом 1:5. В другой раз Кэрролл отличился уже во встрече со «Суонси», поучаствовав в классной победе команды (4:1).

    Не так давно с форвардом произошел неприятный инцидент. Вооруженные мотоциклисты хотели ограбить Энди, но тот не сдался и оторвался от них на своей машине. «Он проявил смелость, ведь его догоняли на протяжении 15-20 минут», – говорил Билич, восхваляя игрока. На футбольном поле у «Вест Хэма» и его игроков все обычно заканчивается не так хорошо. Сезон получается провальным, но такой гол Энди показывает, что команда еще на что-то способна. Слухи же о возможном уходе Кэрролла из клуба теперь можно точно считать выдумкой.

    «Меня будто опустили». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 15 января 2017, 11:00

      Зачетно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 15 января 2017, 09:26

      Это АПЛ ! Хоть и не самая сильная лига в мире, но то что самая зрелищная это 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      headvk 15 января 2017, 09:17

      Красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 15 января 2017, 02:49

      А вы и дальше называйте его бревном)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 января 2017, 02:06

      красиво!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 15 января 2017, 01:13

      да вложил от души)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 15 января 2017, 00:33

      По исполнению голы Жиру и Мхитаряна сложнее

      1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 15 января 2017, 00:22

      круто!

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 15 января 2017, 00:11

      По исполнению и красивее и сложнее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 15 января 2017, 00:02

      Я охерел просто!

      0
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