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    «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль». Клопп выставил основной состав (ВИДЕО)


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    Голосов: 1
    12.01.2017 00:40
    В полуфинале Кубка Лиги сошлись «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Первая встреча команд завершилась минимальной победой команды Пюэля. «Бомбардир» показывает основные моменты этой встречи.

    Если на матч Кубка Англии Юрген Клопп решил поставить самый молодой состав в истории «Ливерпуля», то к полуфиналу Кубка Лиги с «Саутгемптоном» отнесся ответственно. На поле появились все лидеры команды, но это не помогло «Ливерпулю» победить. «Саутгемптон» активнее провел первый тайм и заслуженно забил. Могли «святые» и увеличить преимущество, но перед свистком на перерыв Кариус совершил классное спасение. Во втором тайме «Ливерпуль» пытался переломить игру с помощью замен. На поле даже вышел Коутиньо, но «Саутгемптон» победу удержал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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