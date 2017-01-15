Ханна Элизабет – модель и поклонница «Арсенала», которая жаждет победы в АПЛ сильнее Арсена Венгера

Фотографии, которые понравятся всем болельщикам «Арсенала»:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но и без красно-белой формы Ханна очень горяча:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот тот самый парень, который одел Ханну в форму «Арсенала». Поблагодарим его!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Изабель Андриянич – топовая подруга Матео Ковачича

Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года