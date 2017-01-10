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    Цифра дня. Сколько стоил «Локомотиву» каждый гол Хенти


    3
    Голосов: 8
    10.01.2017 17:15
    Переход нигерийца в «Локо» год назад казался странным, а вышел просто чудовищным. «Бомбардир» показывает, почему этот трансфер претендует на звание самого нелепого в истории РФПЛ.

    Год назад мы рассказывали, как этот парень мечтал о «МЮ», наблюдал за Криштиану и красиво забивал за «Милан», пусть и не за основной состав. Теперь «возможную замену Ниасса» и близко в своем клубе не хочет видеть Юрий Семин. А в Словении до сих пор наверняка прославляют «Локомотив», поскольку заработать на таком игроке столько денег удается раз в жизни.

    Вот и подтверждение:

    В нынешнем сезоне Хенти запомнился лишь двумя эпизодами – забитым голом с пенальти «Краснодару» и важным заявлением в преддверии дерби о том, что до «Спартака» ему нет никакого дела. По большому счету, сам Хенти тоже никого не интересует. Даже тренеров собственного клуба.

    Шансов продолжить карьеру в «Локомотиве» – практически нет. «Сейчас мы подыскиваем Хенти клуб, смотрим на предложения, которые у нас есть. Например, варианты развития карьеры в нескольких европейских чемпионатах», – сообщает агент игрока. Интересно, во сколько обойдется каждый гол нигерийца его следующему клубу. Если, конечно, будет забит хотя бы один.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив», Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 января 2017, 04:01

      Самое главное - это не ПРОДАВАТЬ ведущих игроков зимой. А в Локомотиве этот идиотизм допустили, огромное "спасибо" нужно сказать Смородской. Вообще непонятно, ну провел Ниасс полсезона на сильном уровне, и что сразу нужно бежать в АПЛ? Ниасс тоже виноват в своей продаже, сейчас он за это и наказан, дублем. А Локомотив зачем-то купил непонятно кого да еще и за такие деньги. А зачем нужно было продавать форварда в середине сезона? Что касается Хенти, тот как оказалось, он играет на уровне Шкулетича, вот только купили его не так дешево. И сейчас у Локо два "бревна", которые никому не нужны...

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 января 2017, 20:14

      СМО на нем не плохо заработала походу !

      2
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