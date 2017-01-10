Цифра дня. Сколько стоил «Локомотиву» каждый гол Хенти

Год назад мы рассказывали, как этот парень мечтал о «МЮ», наблюдал за Криштиану и красиво забивал за «Милан», пусть и не за основной состав. Теперь «возможную замену Ниасса» и близко в своем клубе не хочет видеть Юрий Семин. А в Словении до сих пор наверняка прославляют «Локомотив», поскольку заработать на таком игроке столько денег удается раз в жизни.

Вот и подтверждение:

В нынешнем сезоне Хенти запомнился лишь двумя эпизодами – забитым голом с пенальти «Краснодару» и важным заявлением в преддверии дерби о том, что до «Спартака» ему нет никакого дела. По большому счету, сам Хенти тоже никого не интересует. Даже тренеров собственного клуба.

Шансов продолжить карьеру в «Локомотиве» – практически нет. «Сейчас мы подыскиваем Хенти клуб, смотрим на предложения, которые у нас есть. Например, варианты развития карьеры в нескольких европейских чемпионатах», – сообщает агент игрока. Интересно, во сколько обойдется каждый гол нигерийца его следующему клубу. Если, конечно, будет забит хотя бы один.

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