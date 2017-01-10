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Цифра дня. Сколько стоил «Локомотиву» каждый гол Хенти

Год назад мы рассказывали, как этот парень мечтал о «МЮ», наблюдал за Криштиану и красиво забивал за «Милан», пусть и не за основной состав. Теперь «возможную замену Ниасса» и близко в своем клубе не хочет видеть Юрий Семин. А в Словении до сих пор наверняка прославляют «Локомотив», поскольку заработать на таком игроке столько денег удается раз в жизни.

Вот и подтверждение:

В нынешнем сезоне Хенти запомнился лишь двумя эпизодами – забитым голом с пенальти «Краснодару» и важным заявлением в преддверии дерби о том, что до «Спартака» ему нет никакого дела. По большому счету, сам Хенти тоже никого не интересует. Даже тренеров собственного клуба.

Шансов продолжить карьеру в «Локомотиве» – практически нет. «Сейчас мы подыскиваем Хенти клуб, смотрим на предложения, которые у нас есть. Например, варианты развития карьеры в нескольких европейских чемпионатах», – сообщает агент игрока. Интересно, во сколько обойдется каждый гол нигерийца его следующему клубу. Если, конечно, будет забит хотя бы один.

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Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Хенти Эзекиэль
Комментарии (2)
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XaXatyn
1484068488
СМО на нем не плохо заработала походу !
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Nesterenko
1484096518
Самое главное - это не ПРОДАВАТЬ ведущих игроков зимой. А в Локомотиве этот идиотизм допустили, огромное "спасибо" нужно сказать Смородской. Вообще непонятно, ну провел Ниасс полсезона на сильном уровне, и что сразу нужно бежать в АПЛ? Ниасс тоже виноват в своей продаже, сейчас он за это и наказан, дублем. А Локомотив зачем-то купил непонятно кого да еще и за такие деньги. А зачем нужно было продавать форварда в середине сезона? Что касается Хенти, тот как оказалось, он играет на уровне Шкулетича, вот только купили его не так дешево. И сейчас у Локо два "бревна", которые никому не нужны...
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