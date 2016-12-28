Цифра дня. Ибрагимович может обойти Месси и стать лучшим форвардом 2016 года

Парижская икона переехала в пасмурный Манчестер, но и там засверкала во всю мощь. Очередной раз выиграв с «ПСЖ» все наскучившие домашние трофеи и вдоволь поунижав защиту тамошних соперников, Златан Ибрагимович перебрался к Жозе Моуринью в экспериментальный «МЮ».

Манкунианцы, пока встраивали свои гигантские приобретения, предсказуемо отстали от лидера на оглушительные 13 очков. Впрочем, Ибру страдания Жозе совершенно не касались – в списке лучших бомбардиров с 12 мячами он уступает лишь феноменальному в этом сезоне Диего Косте, да и то всего на один гол. Интересно другое. А именно то, что за весь календарный год его результативность достигла результата Лионеля Месси.

Когда в Якутске только-только наступит 2017-й год, а во Владивостоке уже отгуляют первый час, Златан ступит на «Олд Траффорд», чтобы сделать заветный дубль. Матч «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» начнется в 18:00 по Москве. Отличная интрига для тех, кого раздражает новогодний телевизор.