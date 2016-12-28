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  • Цифра дня. Ибрагимович может обойти Месси и стать лучшим форвардом 2016 года

Цифра дня. Ибрагимович может обойти Месси и стать лучшим форвардом 2016 года

Парижская икона переехала в пасмурный Манчестер, но и там засверкала во всю мощь. Очередной раз выиграв с «ПСЖ» все наскучившие домашние трофеи и вдоволь поунижав защиту тамошних соперников, Златан Ибрагимович перебрался к Жозе Моуринью в экспериментальный «МЮ».

Манкунианцы, пока встраивали свои гигантские приобретения, предсказуемо отстали от лидера на оглушительные 13 очков. Впрочем, Ибру страдания Жозе совершенно не касались – в списке лучших бомбардиров с 12 мячами он уступает лишь феноменальному в этом сезоне Диего Косте, да и то всего на один гол. Интересно другое. А именно то, что за весь календарный год его результативность достигла результата Лионеля Месси.

Когда в Якутске только-только наступит 2017-й год, а во Владивостоке уже отгуляют первый час, Златан ступит на «Олд Траффорд», чтобы сделать заветный дубль. Матч «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» начнется в 18:00 по Москве. Отличная интрига для тех, кого раздражает новогодний телевизор.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Месси Лионель Ибрагимович Златан
Комментарии (10)
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sandutzu
1482923154
значит будем болеть не только за МЮ но и за дубль Ибры
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Фесс
1482925199
Миссия выполнима. Мидлсбро СЕЙЧАС весьма подходящий соперник.
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ЧуСа 21
1482927471
ну если быть честным то у месси и матчей меньше
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anri1703
1482928377
Во как у нас 11 вечера будет когда аатч начнется сядем старый проводим после первого мходим постреляем встретим новый и как раз второй начнется ))
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Строитель2104
1482928752
буду болеть за ИБРУ!!!!
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Симбир
1482937243
Златан - МОЩЬ! И в футболе звезда и в журналистике блеснул. " Я - Златан" читается на одном дыхании.
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Benifacto
1482937592
главное что Месси в 35 такого несмогет
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GenghisKhan
1483008811
Давай, Златан...вопреки всем стереотипам...!!!
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