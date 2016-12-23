Тайны нового света. Почему умирает главный клуб США

Пеле, Беккенбауэр и Мик Джаггер

«Космос» был основан главой концерна Warner Music Group Стивом Россом в 1970 году. Странная идея создать в Нью-Йорке футбольную команду появилась случайно. Никакого масштабного проекта по популяризации соккера не было. Поэтому первоначально за «Космос» играли любители: спортивные журналисты, сотрудники зоопарка, школьные учителя.

Удивительно, но даже такая команда уже через год после появления смогла выиграть Североамериканскую футбольную лигу. Но потом началось затишье, и клуб перестал бороться за чемпионство.

Владельцы всерьез думали о продаже клуба. Рынок соккера был сложным и непонятным. С одной стороны, интерес существовал, но заставить американских зрителей приходить на матчи полулюбительских команд было невозможно. Особенно, когда вместо соккера они могли вживую наблюдать за играми NHL или NBA.

Тогда Стив Росс придумал ту модель, которую сейчас активно используют в Арабских Эмиратах, Турции и Саудовской Аравии. Вместо того чтобы создавать инфраструктуру, растить таланты и что-то там пропагандировать, Росс стал строить футбольную команду по законам Голливуда. То есть, привлекал звезд.

Ребята из Warner Music Group не привыкли мелочиться и сразу позвали Пеле. «Король футбола» получил 4,5 миллиона долларов и покорил всю страну. Дебютный матч бразильца смотрели 10 миллионов американцев.

Пеле провел в «Космосе» всего 2 года, но следом за ним в Нью-Йорк стали приезжать и другие знаменитые футболисты. Из «Баварии» был куплен сам Франц Беккенбауэр, который провел в футболке «космической» команды больше сотни матчей. В Америку поехали и один из лучших итальянских нападающих Джорджо Киналья, и чемпион мира 1970 года бразилец Карлос Алберто Торрес.

Стив Росс популяризировал соккер и за счет своих связей в музыкальной индустрии. На матчи «Космоса» регулярно ходили знаменитости типа Барбары Стрейзанд и Мика Джаггера. Игры проходили с фантастическим уровнем посещаемости (до 80 тысяч человек).

По этой маркетинговой модели сейчас работает главная футбольная лига в США – МЛС. Кроме того, и другие спортивные турниры стали перенимать футбольные приемы, покупать знаменитостей и устраивать огромные шоу. Так американский спорт превратился в колоссальный бизнес.

Пол Скоулз, Рауль и кубинские сигары

Правда, сам «Космос» проиграл в этом бизнесе конкуренцию другим клубам. В 1985 году начались такие большие проблемы с финансированием, что команду пришлось закрыть. Тут рынок показал свою обратную сторону. Всем, в общем-то, было наплевать на традиции и историю. Поэтому тратить деньги на реанимацию никому не нужной команды не стали. И «Нью-Йорк Космос» стал просто историей.

В 2010 году про традиции и историю все-таки вспомнили. «Космос» решили реанимировать, Пеле назначили почетным президентом, а Маркоса Сенну – почетным капитаном.

Первым соперником нового «Космоса» стал «Манчестер Юнайтед». 5 августа 2011 года на Олд Траффорде американцы приняли участие в прощальном матче Пола Скоулза. За «Нью-Йорк» вышли Фабио Каннаваро, Мичел Сальгадо, Робби Кин и Гари Невилл.

За блистательным возрождением последовала блистательная игра в Североамериканской футбольной лиге. В 2014 году последний свой футбольный сезон здесь провел Рауль. Исповедуя принцип космополитизма и интернационализации, прошлым летом нью-йоркская команда поехала на Кубу и сыграла там исторический матч. Последний раз в футбол с американцами там играли в 1978-м. Сборная Кубы проиграла «Космосу» 1:4, но болельщики не сильно расстроились. Клуб подарил стране большой праздник.

«Космос» за 5 лет выиграл 3 чемпионата. Но в МЛС так и не попал. Сначала вроде сам не хотел. Инвесторы говорили, что лига требует слишком много денег, которые они лучше вложат в покупку новых игроков и строительство стадиона. Потом оказалось, что и самой лиге третий клуб в Нью-Йорке не нужен. Конкуренция – это, конечно, хорошо, но такая концентрация команд в одном городе для МЛС финансово не выгодна.

Забавно, что со своими потенциально главными соперниками, «Ред Булз» и «Сити», «Космос» встречался по одному разу в Открытом кубке США. И оба раза выиграл.

МЛС, НАСЛ и ЮСЛ

Это была бы прекрасная история о том, как клуб придумал модель бизнес-соккера, и как эта модель теперь не дает ему нормально развиваться. Но в декабре все стало еще хуже.

Месяц назад «Космос» в очередной раз выиграл лигу. А потом Marca сообщила, что клуб может снова прекратить свое существование. Инвесторы ушли, забрав из бюджета 30 миллионов долларов.

Президент клуба Симус О'Брайен винит в проблемах лигу. НАСЛ слишком многое требует, но при этом даже не пытается конкурировать с МЛС. В итоге те клубы, у которых есть деньги, пытаются подняться в дивизион выше. Сейчас в НАСЛ играет всего 12 команд. В следующем сезоне, возможно, их будет 7.

«Чемпионат не приносит нам денег», – признается О'Брайен. – «Все, что мы получали, было от инвесторов. Теперь инвесторы ушли».

У «Космоса» есть вариант опуститься на лигу вниз, в USL (третий дивизион). Но руководство клуба сразу заявило, что такой вариант для них «неприемлем». Вроде как статус не позволяет.

Закончив чемпионский сезон, «Космос» преждевременно разорвал контракты со своими футболистами и, вероятно, опять прекращает существование. Капиталистическая бизнес-модель снова дала сбой.