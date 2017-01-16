Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»


    3
    Голосов: 8
    16.01.2017 21:00
    Если Луис Адриано – не агент Мирчи Луческу по дестабилизации обстановки в «Спартаке», то в возможном усилении бразильцем красно-белыми хватает плюсов. «Бомбардир» напоминает о главных из них.

    Не нужно адаптироваться к чужой стране

    Луис Адриано восемь лет играл в донецком «Шахтере» и отлично изучил особенности Восточной Европы. Как заявила подруга футболиста Татьяна, подружившаяся с ним в Донецке: «Он – один из немногих иностранцев, выучивших русский язык». Что говорил сам футболист: «Я понимаю этот язык. Даже могу говорить на нем, хотя стесняюсь, потому что часто запинаюсь». Словом, ни с какой проблемой адаптации форвард не столкнется (в отличие, возможно, от зенитовца Эрнани) – гигантского языкового барьера нет, а культура вполне знакома. И это то, что нужно «Спартаку», чтоб недешевый новичок максимально быстро влился в несущуюся на всех парах к чемпионству команду.

    Никаких загулов

    Луис Адриано женат, у него трое детей. Еще в украинский период карьеры жена футболиста родила ему дочку, а три месяца назад бразилец стал отцом мальчиков-близнецов. О нем говорят: «Не любит клубы, предпочитает отдых в компании семьи и близких друзей. Не переносит алкоголь и курящих людей. Притом, очень хорошо воспитан». Так что никаких проблем с режимом у игрока быть не должно, да и с тремя детьми, двое из которых – младенцы, не очень-то и загуляешь.

    text

    Фото опубликовано Luiz Adriano (@luizadrianinho)

    Опыт больших побед

    И это немаловажно для клуба, в музей которого 14 лет не прибывали кубки. Луис Адриано за свою карьеру выиграл 16 трофеев, в том числе Кубок УЕФА, в финале которого зажег свою фамилию на табло. По своему уровню чемпионат Украины ненамного уступает российскому, а там бразилец в последних шести сезонах меньше 15 голов не забивал. Он прекрасно знает о принципиальном соперничестве, регулярно играв в «Шахтере» против киевского «Динамо», за его плечами – более 60 матчей в евротурнирах (и 32 забитых мяча – неплохо, правда?). Грандам Луис Адриано забивал не слишком часто, но более слабые команды уничтожал регулярно. «Спартак» же с большим трудом преодолел последнюю часть первого этапа РФПЛ, оставшись без четкого завершителя атак – травмированного Зе Луиша.

    Целеустремленность и амбициозность

    За тот самый эпизод из матча «Шахтера» с «Норшелландом», когда Луис Адриано забил гол вместо того, чтобы отдать мяч датчанам по правилам «фэйр-плей», бразильцу устроили настоящую травлю в европейских СМИ, а УЕФА даже размышляло о том, чтобы наказать форварда. Сам Луис Адриано твердил, что был слишком сконцентрирован на игре и лишь позже понял, какую ошибку совершил. Хвалить его, конечно, не за что, но в искренность вполне верится. В этом он весь – добиться победы во что бы то ни стало, выиграть все что можно. Он придет в команду, которая мечтает о чемпионстве гораздо сильнее конкурентов, уже не раз бравших золото, и эмоционально впишется в нее сразу же. А заодно и захочет восстановить чуть пошатнувшуюся из-за слабой результативности в «Милане» репутацию. По настроению игрок и команда отлично подходят друг другу.

    Впишется в игру, если Каррера не сменит схему

    Пока у «Спартака» вполне работает популярная схема 4-2-3-1, и именно при ней Луис Адриано играл у Луческу почти целое десятилетие. Как у «Милана» пошли эксперименты при Михайловиче без единственного форварда, сник и бразилец, который жить не может без доверия, поэтому и настолько здорово сработался он с Луческу. В «Шахтере» он привык, что на него играет вся команда, а сам он властвует в штрафной площади, а тут приходилось бегать за мячом самому, хотя это совсем не та функция, которую футболист такого плана должен исполнять.

    Классический гол Луиса Адриано – это удар из пределов штрафной в касание – чего «Спартаку» очень часто не хватало, то при не очень удачных матчах Зе Луиша, то при невезучести Мельгарехо, то при неуровневом на данный момент Давыдове. Фантастической результативности не будет – опека в РФПЛ плотнее, чем в УПЛ, да и гораздо больше команд, играющих в пять защитников. Но Луис Адриано «Спартаку» нужен не для покеров в ворота условной «Томи», а просто для победных голов. Сейчас для команды, выигравшей больше половины своих матчей со счетом 1:0, такой форвард жизненно необходим.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: telegraph.co.uk, shahta.org, instagram.com/luizadrianinho
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 17 января 2017, 23:05

      что бы забивать нужны подносчики снарядов и это самое главное - будем надеется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      bushmelew 17 января 2017, 22:07

      Как заявила подруга футболиста Татьяна..... Луис Адриано женат, у него трое детей. Еще в украинский период карьеры жена футболиста родила ему дочку, а три месяца назад бразилец стал отцом мальчиков-близнецов. О нем говорят: «Не любит клубы, предпочитает отдых в компании семьи..... Ну я ж такой же! :) Хочу тоже в Спартак!!! :))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 17 января 2017, 19:30

      "Не переносит алкоголь и курящих людей. Притом, очень хорошо воспитан».
      Оказывается одно другому не мешает.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      spartak1994 9 января 2017, 18:40

      Ёмаё, теперь изменил отношение к этому трансферу!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 29 декабря 2016, 05:21

      ага, но чтото забыли написать каким деревом он был большую часть своей шахтёрской карьеры и что когда он ушел в милан, фаны шахты нарадоваться не могли) да и 29 лет парню. пока войдёт в новый коллектив, там уже и на пенсию пора будет. вообщем сомнительное приобретение для спама

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Diman67 17 января 2017, 23:13

      плохо знаешь футбол когда Рубин пригласил Реброва украинца -тоже пиздели типа отработанный шлаг а он помог и убыл чемпионов - также думаю будет и с Андриано

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 декабря 2016, 11:20

      Че за....на первой фотографии дети БЕЛЫЕ..теперь я видел все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 декабря 2016, 00:04

      Ага...значит, сапоги хорошие, - надо брать! Ведь в ЛЕ надо будет играть...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 22 декабря 2016, 22:12

      Безусловно это усиление!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > _peretrukhin8 23 декабря 2016, 11:09

      сначало надо посмотреть,как он впишется в состав и будет играть в команде,а потом делать такие громкие заявления

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 22 декабря 2016, 18:39

      Устал уже от этих уток от бомбардира

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 22 декабря 2016, 17:00

      почему-то автор забыл указать о том, что данный футболист получает очень мало игровой практики и в текущем сезоне практически ничего не сделал

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11