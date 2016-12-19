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    • «Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби на последней минуте (ВИДЕО)

    «Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби на последней минуте (ВИДЕО)


    4.7
    Голосов: 3
    19.12.2016 22:45
    В заключительном матче 17-го тура АПЛ «Эвертон» принимал «Ливерпуль». Матч не получился красочным, но развязка выдалась драматичной. Как обычно в стиле «красных»!

    Текстовый онлайн: «Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:1

    Любопытные цифры перед матчем:

    • «Эвертон» последний раз выигрывал у «Ливерпуля» 6 лет назад. 12 матчей «красные» не проигрывают «синим»;
    • «Эвертон» непобедим в 11 последних домашних матчах АПЛ;
    • «Ливерпуль» из последних 8 игр АПЛ лишь однажды не забил 2 гола и больше;
    • На «Гудисон Парк» «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью 4 последних матча.

    Состав хозяев:

    Состав гостей:

    Афиша от «Эвертона»:

    У «Ливерпуля» – сладкие воспоминания:

    А у их игрока сегодня юбилей:

    Временная карта:

    Магазин атрибутики перед матчем:

    По итогам первых 15 минут «Эвертон» поинтереснее, но вратари пока в игру не вступают.

    Первый тайм позади, а голов все нет. Да и опасных моментов тоже.

    Ничего особенного команды так и не создали, а в такой сиуации «Ливерпуль» всегда опасен: дожмет в конце, и до свидания.

    Так и произошло: уже в добавленное время Мане добил отскочивший от штанги мяч в пустые ворота!

    Вот как это выглядело в расширенной версии:

    «Ливерпуль» выбрался на второе место, отставая на шесть очков от лидирующего «Челси». «Эвертон» – девятый.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Эвертон – Ливерпуль – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мане, 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Эвертона», Twitter «Ливерпуля», DailyMail
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 20 декабря 2016, 07:50

      YNWA!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 20 декабря 2016, 04:48

      Our sweet toffees ! С победой красных, мои сладкие!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 декабря 2016, 00:17

      Ждём голов

      0
      Ответить
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