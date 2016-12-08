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Главные открытия и разочарования группового этапа Лиги чемпионов

Открытие: «Ростов»

Результат: 5 очков, 3 место в группе, разница мячей 6:12

Решающее для ростовчан спасение в матче с ПСВ совершил Владимир Гранат, который выбил мяч из пустых ворот, – тогда, когда Джанаев уже ничем помочь не мог. Еще в августе Гранат был игроком «Спартака-2», выступающего в ФНЛ, а спустя три месяца оказался способен на такие подвиги. Это как нельзя лучше характеризует работу Бердыева: у него даже средние футболисты прыгают выше головы. Увидев результаты жеребьевки, в Ростове наверняка пожалели, что их команда угодила в группу с двумя грандами. Однако по окончании группового турнира оказалось, что Бердыев был прав и тут: лучше играть с самыми сильными соперниками, чтобы, отталкиваясь от их уровня, повышать и свой. Да и побеждать «Баварию», в конце концов, приятнее, чем условный «Трабзонспор». Об этом в «Ростове» теперь знают не понаслышке.

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Открытие: «Легия»

Результат: 4 очка, 3 место в группе, разница мячей 9:24

История «Легии» во многом напоминает ростовскую: разгромное поражение в первом туре и постепенное улучшение результатов в будущем. Особняком среди достижений поляков стоит домашняя ничья с «Реалом», которая могла стать победой, если бы не гол Матео Ковачича. Чем «Легия» запомнится абсолютно каждому, так это открытой и бескомпромиссной игрой: ее матч против дортмундской «Боруссии» уже вошел в историю Лиги чемпионов как самый результативный. Да и мощный фанатский перфоманс во время первой игры тоже надолго останется в памяти. Вот так и нужно выступать в Лиге чемпионов, несмотря на очевидное превосходство конкурентов, – но это, конечно, при условии, что вы играете на багаже Черчесова.

Открытие: «Лестер»

Результат: 13 очков, 1 место в группе, разница мячей 7:6

Теперь можно говорить утвердительно: сказка «Лестера» перекочевала из Премьер-лиги в Лигу чемпионов. Конечно, Раньери повезло со жребием, однако даже из таких групп нужно уметь выходить. Учитывая, что у «лис» не было вообще никакого еврокубкового опыта, многие сомневались – получится ли. Получилось, да еще как: первые 4 матча «Лестер» сыграл на ноль, одержав в них 3 победы. Из 6 пропущенных мячей 5 пришлись на ничего не значившую игру против «Порту» – неприятно, конечно, но вовсе не смертельно. Теперь чемпионы Англии будут ждать понедельничной жеребьевки и надеяться на ее благоприятный исход. Проходимые варианты есть: это и «Бенфика», и «Байер», и, возможно, «Севилья». С «Реалом» или «Баварией» будет куда сложнее, но, если это действительно сказка, то обязательно ли ей кончаться так скоро?

Разочарование: ЦСКА

Результат: 3 очка, 4 место в группе, разница мячей 5:11

ЦСКА подтвердил все худшие ожидания своих болельщиков: Акинфеев опять пропустил в каждом из матчей, оборона страдала медлительностью, атака – отсутствием идей. Осенью начались протесты против Слуцкого, и они окончательно вскрыли тот гнойник, что мучил армейцев в последние годы. Теперь Слуцкий уходит, оставляя после себя неутешительную статистику: 4 последних случая, когда ЦСКА выступал в Лиге чемпионов, закончились для армейцев последним местом в группе. На фоне результатов и самоотдачи «Ростова» ЦСКА выглядел удручающе. Теперь пора перезагрузиться – и, может быть, вернувшись в Лигу чемпионов через несколько лет, Акинфеев наконец не пропустит.

Разочарование: «Тоттенхэм»

Результат: 7 очков, 3 место в группе, разница мячей 6:6

В группе с армейцами выступал еще один капитальный неудачник – «Тоттенхэм». В прошлом сезоне АПЛ «шпоры» до последнего боролись с «Лестером» за чемпионство и напрямую попали в Лигу чемпионов. Руководство клуба договорилось, чтобы домашние матчи команда Покеттино проводила на «Уэмбли». На первую игру против «Монако» пришли 85 тысяч человек. В общем, все было обставлено с помпой – вот только два первых домашних матча «Тоттенхэм» проиграл и несмываемыми чернилами перечеркнул собственные надежды на попадание в плей-офф. Осталось загадкой и то, почему в решающем поединке против все того же «Монако» Покеттино выпустил смешанный состав, как будто заранее выбросив белый флаг. Монегаски победили, и «шпоры» отправились в Лигу Европы. Первый лигочемпионский блин Маурисио Поккетино прожевать не удалось.

Проклятие «Уэмбли». Как новый стадион мешает «Тоттенхэму» побеждать

Разочарование: «ПСЖ»

Результат: 12 очков, 2 место в группе, разница мячей 13:7

У Унаи Эмери явно не складывается роман с «ПСЖ». Поговаривают даже об увольнении, и повод к этому есть: в чемпионате Франции парижане идут на непривычном для себя третьем месте, а в Лиге чемпионов умудрились упустить первую строчку в группе. В последнем туре «ПСЖ» было достаточно обыграть дома «Лудогорец», однако единственное, на что сподобилась команда Эмери – это сравнять счет в добавленное время. Теперь при жеребьевке для Эмери не будет явно проходных вариантов (кроме, разве что, «Лестера»). Особенно пугающим выглядит замаячивший на горизонте призрак «Барселоны»: еще одну встречу с Суаресом на «Парк де Пренс» хотели бы как минимум отложить. Иначе из Сены, как и два года назад, придется вылавливать сливового цвета утопленника.

Лига чемпионов ПСЖ Ростов Легия ЦСКА Лестер Тоттенхэм
Комментарии (13)
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владимир111213
1481196569
цска-это не разочарование,а закономерность убогого футбола с 40-летних миллионеров!
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den161
1481199351
Гинер... где гинер и его реплики? женя, аууу... еп твою мать
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Фут болист
1481202930
Еще в августе Гранат был игроком «Спартака-2», выступающего в ФНЛ, а спустя три месяца оказался способен на такие подвиги. вот как читать это говно А то что тотже Гранат привез два мяча дома с ПСВ уже не помнишь говно твой Гранат и еслиб защиту Ростова не разобрали обошлись бы без него спартачи уже низнают что выдумать и как примазаца
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Axidan
1481203951
В РАЗОЧАРОВАНИЯ забыли Динамо Киевское добавить. Команда просто мертвая в этой сезоне.
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KB_Krasnogorsk
1481261132
Игорь главное неразочарованание группового этапа. 43!!!
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товрос
1481262833
главное разочерование это СЕНИТ и КРАСНОДАР,если бы они вчера выиграли то РОССИЯ вернулась на 6 место в рейтинге уефа и в следующем году напрямую в лигу чемпионов вошли бы 2 клуба
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ХУЛИГ@Н 78
1481264750
Лестер-Чемпион!!! вперед лисы!!! ну и естественно,вперед Россия!!!
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товрос
1481274187
позавчера Витсель обсирал РОСТОВ ,вчера СПАРТАК ,а сам вчера был капитаном и обосрался с ЗЕНИТОМ
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Nesterenko
1481283910
ЦСКА заслуженно в критике, просто позор. В любой группе 4-е место. Ужас. Бомбардир, а почему ПСЖ - это разочарование ? Это шутка??
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Синий Лондон
1481348515
Ждём Лестер-Ростов)
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