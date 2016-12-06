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10 способов выжить на зимнем футболе и получить удовольствие

Смеяться над игрой

Любимая команда проигрывает аутсайдеру? Смейтесь. Улыбайтесь и хохочите даже в те моменты, когда ваш клуб пропускает обидные голы. Футбол – это обычная игра, а смех не только продлевает жизнь, но и спасает от холода. Иногда, если все совсем плохо, можно посмеиваться над происходящим на поле иронически. Так, например, любят делать тренеры в Англии. На футболе важно стараться получать удовольствие и положительные эмоции от любых мелочей, пусть команда заработала первый угловой или пробила в сторону ворот. Повод же для смеха в российской Премьер-лиге найдется быстро.

Заниматься йогой

Настоящая йога на снегу выглядит вот так. Исполнить такое на стадионе не дадут охранники и окружающие, но своеобразный вариант футбольной йоги уже придумали фанаты ЦСКА. Нужно просто прийти на фанатскую трибуну, в нужный момент раздеться, а затем согреваться внутренним теплом и аурой окружающих тел. Попутно необходимо закидывать всех вокруг снегом, чтобы быстрее разогреть огонь внутри себя. Получается весело и интересно, а о холодной погоде в таком состоянии будет даже стыдно подумать.

Любить

На любой футбольный матч лучше ходить со своей второй половинкой. Страстные поцелуи и объятия не только приятны, но и помогут влюбленным согреться. Бывает, правда, что никого из соседей по трибуне нельзя обнять или поцеловать. Тогда не стоит пренебрегать временем перед матчем, которое тоже можно провести с пользой. Здесь на помощь придут стюарды. Они не против тепло приобнять и согреть каждого болельщика, а заодно и достать у него из куртки какую-нибудь петарду.

Смотреть на красоту

Бывает так, что вокруг все серое и некрасивое, а футболисты отбывают номер. Тогда на помощь придет обычный телефон. Красивые фотографии девушек и даже животных способны согреть лучше любого обогревателя, утверждают ученые. Закачивайте в телефон красивых девчонок или собственных котов. В тяжелые моменты они вам пригодятся. Для особо впечатлительных людей, которые восхищаются собой, подойдут и селфи. Их можно делать на фоне поля, с футболистами, или даже на трибунах.

Играть с карандашом

Самый простой способ согреться, когда не надо абсолютно ничего изобретать, деревянный карандаш. Трите его между ладонями и согревайтесь, не отвлекаясь от футбола. Вместо карандаша можно использовать и ручку, но говорят, что она менее действенна. Внутренний огонь при трении от карандаша разгорится быстро. При этом он вполне подходит и для других практичных целей. Рисуйте тактические схемы, если понимаете футбол лучше любого тренера. Художества также идеально смотрятся и в программке к матчу, где из любого футболиста какой-нибудь молодежки можно сделать кого-то похожего на Александра Кокорина.

Просить огня

В последнее время на трибунах российских стадионов становится все теплее. Приводит к этому хулиганство фанатов, которое так не любят футбольные чиновники и руководители. Болельщики жгут файеры, поджигают сиденья и портят даже собственные баннеры. Тому, кто находится в эпицентре таких событий, в любом случае тепло. Адреналин от проступка и тепло огня согревают лучше всего остального. Хотя футбольные законы нужно стараться соблюдать, а погреться у костра можно и перед матчем.

Много пить

Алкоголь в такой ситуации – не выход. Если пить алкогольные напитки на холоде и сидеть на месте, можно сильно замерзнуть. На стадион в состоянии опьянения тоже попасть может быть проблематично. Для решения проблемы согрева подойдут горячий чай, кофе и даже энергетики. Точки питания есть на каждом стадионе, поэтому от обезвоживания умереть не получится при всем желании. Горячий чай не только согреет, но и создаст в душе приятную атмосферу домашнего уюта. Стадион – дом болельщика, а не место, где он должен бороться с погодой и другими невзгодами.

Еще больше есть

Перед походом на матч нужно основательно покушать. Арены строятся в местах, рядом с которыми в шаговой доступности всегда есть продуктовые магазины. Там и цены приемлемые, и выбор большой. Если же вы так сильно опаздываете на игру, что не успеваете перекусить, придется запастись деньгами и есть стадионе. Ассортимент на современных аренах иногда доходит до абсурдного. Здесь можно вкусно пообедать, а потом даже закусить это дело тортом. Если найти повод для праздника, конечно.

Ярко и тепло одеваться

В холодную погоду психологи рекомендуют одеваться в яркую одежду. Говорят, что она согревает человека намного быстрее и сильнее, чем темные цвета. Болельщикам в этом плане даже проще. В России много команд, в цветах которых вы будете согреваться и хорошо смотреться на трибунах. Красный и синий подойдет фанатам ЦСКА, зеленый – влюбленным в «Локомотив». Решением будет и закутаться под завязку, оставив только глаза. Выход неплохой, но познакомиться на трибунах с какую-нибудь красивой болельщицей в таком виде окажется проблематично.

Танцевать, прыгать, действовать

Душевное тепло все-таки греет лучше всего. Поэтому необходимо постараться обеспечить любимой команде поддержку, чтобы помочь ей победить. Тогда и на душе все будет хорошо. Не нужно угрюмо сидеть на месте, наблюдая, как нападающий губит очередной момент. Кричите во весь голос, дрыгайтесь, танцуйте – всеми способами привлекайте внимание и поддерживайте игроков. Можно даже сбросить с себя всю одежду, если она чем-то помешала. Разогрев обеспечен!

Россия. Премьер-лига Лайфхак
Комментарии (5)
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RUS31
1481014383
Забавно...
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Barsuk52
1481023164
наитупейший пост
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zarsm
1481023515
Любимая команда проигрывает аутсайдеру? Смейтесь Дальше читать не стал.
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Pathfinder
1481028759
Прикольно!
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sega77+
1481081747
да уж
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